Z Japonska se stává cestovatelský hit, je levnější i pro Čechy. Do země míří rekordní počet turistů

Proč to vypadá, jako kdyby všichni z celého světa mířili právě teď do Japonska?, ptá se hned v titulku server Japan Times. Japonsko posledních pár měsíců praská pod příjezdy zahraničních cestovatelů ve švech. A to tak moc, že se ostrovní země dostává dokonce na předcovidová čísla. Za přemíru turismu může slabý jen, tedy tamní měna. Ta dělá z Japonska pro cestovatele poměrně levnou zemi.

Japonský jen se před nedávnem propadl, a to tak, že je vůči americkému dolaru na 38letém minimu. Měna ale klesá nepřetržitě od začátku roku 2021 a za poslední tři roky ztratila víc než třetinu své hodnoty.

Důvod? Podle listu The Guardian je za tím vícero faktorů. Za prvé – jen klesá, protože ho investoři prodávají, a prodávají ho proto, že klesá. Je to tedy kruh. Za druhé, klesající měna odrazuje vývozce od směny na jeny, a to dál snižuje poptávku. Další důvody jsou politické – japonská centrální banka roky udržuje mimořádně nízké úrokové sazby, aby podpořila vyšší inflaci a zvýšila objem bankovních úvěrů. Tím chtěla povzbudit poptávku. Nedostatek pracovních sil a také oslabující jen ale nakonec způsobily, že zemi předstihlo na třetí příčce největších ekonomik světa Německo. Japonsko se tak propadlo do recese.

To všechno znamená, že zatímco ještě před lety byl jeden americký dolar rovný 100 jenům, dnes je to více než 161 jenů. To dělá z Japonska velmi výhodnou lokalitu pro americké turisty a právě jejich počet za Tichým oceánem narostl nejvíc. Za prvních pět měsíců přicestoval do Japonska víc než jeden milion amerických turistů, což je o padesát procent víc než před pandemií. Levnější je ale země vycházejícího slunce také pro Čechy. Zatímco v květnu 2020 byla jedna koruna 4,31 jenu, nyní je to 6,89 jenu.

Roste obecně celkový počet příchozích. V květnu do Japonska zavítalo o 9,6 procenta víc turistů ve srovnání s rokem 2019. To už je třetí měsíc v řadě, kdy návštěvnost překročila tři miliony lidí. Jen za prvních pět měsíců na ostrovy přijelo dohromady 14,5 milionu lidí. To je o sedmdesát procent víc než loni. V roce 2019 přicestovalo 31 milionů lidí za celý rok, což byl dosavadní rekord. Na základě analýzy, kterou provedla agentura Bloomberg, by to letos mohlo být až 34 milionů lidí.

Roli kromě slabého jenu sehrává i tečka za covidem 19, která teprve teď dorazila i na asijský kontinent. Vrací se tak například i návštěvníci z Číny, Jižní Koreje či Tchaj-wanu. Pro Čínu je přitom letos v létě Japonsko dokonce nejoblíbenější destinací. Rostoucí počet turistů nechává v Japonsku samozřejmě víc peněz. Cestovatelé utratili v zemi v prvním čtvrtletí letošního roku rekordních 1,75 bilionu jenů. Čínští turisté navíc utrácejí dvakrát tolik co jiní.

Japan Times dodávají, že ceny hotelů v zemi sice rostou, pořád jsou ale levnější než v jiných částech světa. V březnu byly hotely na třicetiletém maximu, za pokoj se platilo kolo 136 dolarů. V Tokiu je to okolo 177 dolarů, v New Yorku ale 300 dolarů a Singapuru 250 dolarů za noc.

Ostrovní stát je pro cizince výrazně levnější, zároveň se ale v zemi zdražuje. Někteří se snaží oslabující měnu různými způsoby dohnat. Až do letoška platilo na oblíbené stezce Jošida na hoře Fudži dobrovolné vstupné ve výši 1000 jenů. Od letoška se tu vybírají dva tisíce nedobrovolně. Je tu také limit čtyři tisíce lidí denně. Starosta města Himedži, kde je i hrad zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, pak uvažuje, že zavede takzvané dvoustupňové vstupné. Současná částka tisíc jenů za dospělou osobu by se mohla pro místní snížit, zatímco pro turisty by mohla vzrůst až na čtyři tisíce.

Síť restaurací Nadai Fuji Soba je známá cenově dostupnými jídly. Jedno stálo okolo 500 jenů. Nedávno se jídelní lístek změnil, přičemž jídlo stojí okolo 2300 jenů. Nadai Fuji Soba nejsou jediní. V Toyosu Senkyaku Bandai nabízejí rýžovou misku za deset tisíc jenů. Vzhledem k tomu, že by cena mohla odlákat místní, pak i oni mají dvoustupňové ceny.

No a konečně Ósaka jedná například o zavedení pevného poplatku pro příchozí nebo o dodatku k již existující dani z ubytování, a to ze sta až tří set jenů na sedm tisíc. Pokud bude nový poplatek schválen, mohl by mimochodem platit už od dubna příštího roku – chvíli před konáním Expo 2025 v Ósace.