Jeho otec se do domku poblíž San Diega často vracel se slanými, vlnami zbičovanými vlasy a prknem v podpaží. Byl totiž surfař, což tehdy malého Shauna fascinovalo. K prknům tak měl blízko už od dětství, k rozdováděnému oceánu ale nikdy netíhl – dával přednost betonu a sněhu. Na sněhem a ledem pokrytých rampách dováděl Shaun White tak dobře, že se stal synonymem freestylového snowboardingu. Nyní svou bohatou kariéru zakončuje – a nechává za sebou poselství, kterým se mladí jezdci mohou inspirovat.

Ještě předtím, než se Shaun White 11. února postavil před pekingskou U-rampu a odrazil se, mluvilo se o tom, že bude muset předvést obávaný triple cork – trik, který je tak těžký, že jezdce posílá do nemocnic. Selhal. Jakmile po nepovedené rotaci sjížděl po zadku ze stěny rampy a pomalu se zvedal, už měl slzy v očích. Pak sundal helmu. Nebyl smutný – i když věděl, že to na medaili stačit nebude, cítil radost. Radost z toho, co světu předal.

„Jsem hrdý na život, který jsem vedl. Na to, co jsem v tomto sportu dokázal. A na to, co jsem za sebou zanechal,“ řekl Shaun White v emotivním rozhovoru po olympijské jízdě, která byla jeho poslední v profesionální kariéře. „Díváte se na ně – na ty mladší jezdce. Odjakživa mi byli v patách, teď mě překonávají. Myslím, že v hloubi duše jsem to i chtěl,“ dodal pětatřicetiletý snowboardista. Pro trojnásobného olympijského vítěze ale život nekončí.

Přes prkna ke slávě

Shaun White vyrůstal v kalifornském Carlsbadu, místě, které k boardsportům krásným počasím vybízelo. A zatímco jeho otec sjížděl vlny na surfu, malý Shaun přičichl ke skateboardingu. Stal se v něm velmi dobrým. Od dětských let objížděl skateparky a obdivoval ty, kteří skateboarding dostali na mapu sportů. Samozřejmě i Tonyho Hawka, jednoho z nejslavnějších. S ním se devítiletý Shaun seznámil ve skateparku v nedalekém městě Encinitas.

Shaun White v roce 2012 Foto: Adam Moran/Red Bull Content Pool

Dostal od něj cenné rady, které mu pomohly k tomu, aby se ve svých šestnácti letech stal registrovaným profesionálem. A pak se rozjel kolotoč – Shaun se účastnil nejrůznějších závodů, které často vyhrával. Největší haló ovšem způsoboval na X Games, prestižních závodech, které se od těch běžných odlišovaly hlavně v dávkách adrenalinu, jejž do sebe jezdci pravidelně pumpovali. Na X Games jezdili jen ti nejodvážnější – a Shaun mezi nimi vynikal.

Ve skateboardingových kategoriích si v průběhu let odnesl tři medaile, z toho jednu zlatou. Na X Games ovšem Shaun nejezdil jen s prknem na kolečkách – obrážel je také se snowboardem. Právě snowboarding se v pubertě stal jeho velkou vášní, které se věnoval víc a víc. A jak vidno, dobře udělal. Díky freestylovému ježdění na sněhem a ledem pokrytých rampách se z tohoto obojživelníka stal fenomén boardsportů, jehož styl doplňovala i jeho výrazná vizáž.

Shaun byl odjakživa fanouškem dlouhých vlasů. A protože je má od přírody zrzavé, nešlo ho přehlédnout. Vždy mu čouhaly z helmy a jakmile se k nim připojil jeho široký úsměv, dokázal na sebe strhnout velkou mediální pozornost. Odborná veřejnost ho ale milovala hlavně pro jeho sportovní výsledky – a že jich bylo. Vedle toho, že drží prvenství v provedení několika složitých triků, je také jediným, kdo vyhrál zlato na zmíněných X Games na skejtu i snowboardu.

Pravidelně bavil i diváky zimních olympiád, které pro něj odstartovaly v roce 2006, kdy se hry konaly v italském Turíně. Na nich vyhrál tehdy devatenáctiletý rozevlátý Shaun zlato na U-rampě a na pódiu si plácl se svým parťákem Dannym Kassem, který skončil pod ním. O čtyři roky později odletěl s americkým olympijským týmem do kanadského Vancouveru, kde ten nejcennější kov ze stejné disciplíny bral znovu. Aby také ne, když v jednom skoku udělal čtyřikrát salto vzad s otočkou. Takzvaným double McTwistem 1260 se mohl i podepisovat.

Následovaly hry v ruském Soči, kde Shaun také nemohl chybět. Tam tehdy přijížděl s nálepkou jednoho z nejslavnějších zimních sportovců planety, žádnou placku ale nebral – skončil čtvrtý. O další čtyři roky později to ale byla jiná pohádka. Na olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu totiž už o něco pokornější Američan vytřel všem zrak. A oslavy ze zisku této zlaté medaile se mohou zařadit do pomyslné síně slávy olympijských radovánek.

Fanoušci snowboardingu proto s napětím očekávali, co na olympijských hrách předvede letos. Shaun ale sám moc dobře věděl, že na něj čeká těžká konkurence. Těžší než kdy dřív. Kluci, kteří jsou mladí, draví, poctiví a prahnou po medailích možná víc než on. I tak ale chtěl na svou poličku trofejí přihodit ještě nějakou, když věděl, že jde o jeho poslední profesionální závod. Čínský Peking mu ale nepřál – při skoku upadl a zbytek už jen odjel z povinnosti. Byl čtvrtý. Zdrcený ale není. Naopak.

Zrušil tabu a rozjel byznys

V dobách, kdy Shaun White získával popularitu, se začalo měnit i vnímání snowboardingu veřejností. Ačkoliv to nikdo neřekl nahlas, snowboarding byl dlouho považovaný za sport pro frajírky, kteří mnohdy jen posedávají na sjezdovkách s plechovkou piva v ruce. Dlouhou dobu to tak bylo prezentováno. Shaun ovšem díky svému profesionálnímu přístupu dokázal snowboarding posunout na vyšší úroveň – a udělat z něj sport hodný sledování.

Ostatně to měl v krvi již od dětství. Vždy si kladl cíle, kterých chtěl dosáhnout, a ke své disciplíně přistupoval maximálně seriózně. I to mu ostatně vyneslo zástup sponzorů, kteří s ním rádi spolupracovali. Nejviditelnějším z nich byla vždy snowboardingová značka Burton, se kterou navázal první spolupráci už ve svých sedmi letech (v roce 1993), aby s ní v roce 2009 na deset let podepsal smlouvu v hodnotě několika milionů dolarů.

Shaun to ostatně se sponzorskými smlouvami obecně dobře uměl. Vedle toho, že se spojil s výrobcem slunečních a outdoorových brýlí Oakley, se kterým navrhnul několik vlastních modelů, nebo Red Bullem, plácl si také s herní vývojářskou společností Ubisoft. Ta na něm postavila tematické videohry, přičemž titul Shaun White Snowboarding patřil okolo roku 2010 k nejlepším sportovním hrám. Za necelé dva roky se jí prodalo přes tři miliony kusů.

Shaun White a Toby Miller v Saas Fee ve Švýcarsku Foto: Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Ačkoliv nikdy nebylo přesně potvrzeno, kolik si Shaun za partnerství vydělává, objevují se zprávy, že za jednu uzavřenou spolupráci inkasuje i dva miliony dolarů (43 milionů korun) s tím, že ročně si z partnerských smluv přijde až na deset milionů dolarů. Aktuální hodnota jeho majetku se odhaduje na šedesát milionů dolarů. A do budoucna může být ještě vyšší – před startem letošní olympiády totiž vyrukoval s vlastní značkou.

Jmenuje se Whitespace, založil ji se svým bratrem Jessem a soustředí se primárně na tvorbu designových snowboardů. Ostatně na prkně své značky jel i před pár dny. Na další sezónu se ji chystá rozšířit o oblečení pro aktivní život a více přizpůsobit dennímu lifestylu. Vedle toho má i svou aplikaci pod názvem Downhill Dash, ve které lze hrát různé sportovní hry online proti ostatním hráčům. Drží i podíl v americkém rezortu Mammoth Resorts.

Shaun tak nyní vstupuje do nové éry svého života, ve které nebude hrát profesionální ježdění na snowboardu prim. Ale že by se od prken odtrhl úplně? „To, že nebudu soutěžit, neznamená, že nebudu na příští olympiádě, kde budu fandit všem svým kamarádům. Stále budu velkou součástí tohoto sportu,“ řekl Shaun v rozhovoru pro USA Today.