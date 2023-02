Z komunity pro ženy je mentoring pro všechny. Femme Palette loni utržila přes 10 milionů

Zní to až paradoxně. Zatímco nemálo firem propouští své zaměstnance nebo alespoň šetří, tak platforma, která svůj byznys vybudovala na tom, že jí budou platit právě firmy za vzdělávání svých zaměstnanců, významně roste. Femme Palette Kláry Holíkové a Lucie Neumanové se za minulý rok oproti tomu předchozímu nafoukla skoro třikrát. To znamená tržby přesahující 10 milionů korun. „Byl to dobrý rok,“ říká Neumanová.

Je to platforma, která lidem pomáhá se zaměstnáním – ale práci na sobě musejí odvést sami. Femme Palette funguje jako mentoringový program se zaměřením na kariéru. Začala proto, že si zakladatelky samy na vlastní kůži prošly situacemi, které označují za výzvy v pracovním prostředí. Jsou to více i méně známé mentální překážky pro kariérní růst.

Program Holíkové a Neumanové umí poskytnout kouče, který pomůže účastníkovi identifikovat, jaké kariérní kroky jsou pro něj vlastně důležité. Řeší imposter syndrom, kdy mají lidé (a velmi často především ženy) dojem, že nejsou dostatečně dobří pro svoji pozici. Pomáhá s tím, když má někdo málo dovedností potřebných k vedení týmu lidí. Poradí ale i jak si zlepšit IT dovednosti a další.

To všechno jsou velmi žádané oblasti. Program funguje v režimu jeden na jednoho, tedy jeden mentor na jednoho takzvaného menteeho. Loni jím takto prošlo 450 lidí, celkově za dobu existence projektu už víc než tisícovka osob. Funguje v Praze, ale i v Londýně a nově v Berlíně, klienty má ale třeba i ve Spojených státech. Loni se mezi ně zařadily například společnosti Barclays, Česká Spořitelna, Gen (bývalý Avast), Bonami nebo Livesport. V zahraniční pak firmy Sthree či Harrys.

O vzdělávací akce pro ženy je zájem, ukazují Femme Palette

Z toho, že můžou ohlásit vyšší čísla, se zakladatelky radují především díky nim. „Máme dvakrát víc firemních klientů, než jsme měli předchozí rok. Lidé se chtějí zaměřovat na něco, co jim pomůže v kariéře, když to zaměstnavatel platí. Nebo se stále přihlašují, protože chtějí probrat s mentorem další kariérní krok, změnu toho, co by chtěli dělat,“ popisuje Neumanová.

Vůbec prý nevadí, že název odkazuje k ženám. Loni se zvýšil i podíl můžu, kteří se do programu hlásí, a to na 30 procent. Lidi chtějí především rozvíjet své manažerské dovednosti, pomoct s růstem sebevědomí a pracovat s imposter syndromem. „Zajímavé je, že si toto téma vybralo i deset procent mužů, kteří se do programu přihlásili,“ doplňuje Holíková.

Sebevědomí je stále téma

Loňský rok mohl být dost dobře krizový – to kdyby firmy šetřily na vzdělávání svých zaměstnanců – podle všeho se ale černé scénáře nevyplnily. Přesto se Femme Palette za posledních dvanáct měsíců změnila. Hlásí se do ní seniornější pracovníci, kteří se zaměřují právě na vylepšení svých schopností vést týmy.

A kromě už zmíněných témat se objevuje také efektivita, produktivita, strategické myšlení nebo rozvoj osobní značky. Navíc mají lidé zájem o to, aby jim předali své zkušenosti mentoři ze zahraničí. Platforma jim dokázala nabídnout pohled zaměstnanců z Delivery Hero, Klarny, Spotify nebo HelloFresh.

I přes růst se Femme Palette snaží nezapomínat na to, že vznikla jako komunita. Když spolu s Lucií Neumanovou mluvíme, je to přes videohovor, ke kterému se připojuje z Berlína. Do hlavního města sousedního státu se odstěhovala v průběhu loňska a začala i odsud znovu budovat to, co už jednou s Holíkovou dokázaly v Česku.

„Berlín je plný expatů a hodně z nich přišlo s tím, chtějí pracovat v technologických oborech a startupech,“ říká. Česká Femme Palette tu pořádá nebo spolupořádá akce pro ženy i prostě pro kohokoliv, kdo se v kariérních oblastech chce zdokonalovat. Propojila se s organizací, která dosáhne na desetitisíce expatek, tedy žen ze zahraničí žijících v Německu.

„Tématy stále zůstává sebevědomí a vyjednávání, a to i na základě průzkumu trhu v komunitě. Co tu ovšem jde lépe, je zaměření na technické dovednosti. Lidé jsou tu často ochotnější udělat kariérní změnu a mnohdy mít práci v technologiích,“ popisuje Neumanová.

Zájem roste s MDŽ

Femme Palette funguje od roku 2018, začala s networkingem, až teprve když se ženy chtěly setkávat na akcích a vzdělávat se, šíře aktivit rostla. Komunitní setkání spoluzakladatelky organizovaly v angličtině, čímž přilákaly spoustu expatů a ty, kdo vyhledávají multikulturní a různorodé prostředí. Paradoxně spousta členek platformy vůbec nevěděla, že jde o český projekt.

Globálnější nadhled firmě zůstává. Mentory oslovuje po celém světě. V zásobníku jich má 850 ze 47 zemí a způsob, jakým je propojuje s mentees, je taky jeden z důvodů, proč se jí daří růst. Platforma na to totiž vyvinula vlastní interní nástroj. Dřívější varianta byla práce v dokumentech Google, při stovkách lidí ale byla už před dvěma lety neudržitelná.

„Pro mentory jsme minulý rok vytvořili vlastní účet na naší matchovací platformě, aby si mohli lehce aktualizovat své informace. Tento rok plánujeme pracovat na digitálním řešení pro mentees, což je dalším krokem k větší škálovatelnosti do budoucnosti,“ naznačuje Holíková.

Foto: Femme Palette Tým Femme Palette

Vedle toho loni organizace pokračovala v konferencích zaměřených na leadership, kariérní růst i změny pro ženy a matky a pro ty na mateřské. Nabídku rozšířila o stipendia pro ženy na mateřské, sociálně znevýhodněné i uprchlíky.

A pustila se do nové komunity s názvem DEI Palette. Zkratka složená ze slov Diversity, Equity a Inclusion odkazuje na témata zapojení zaměstnanců, vytváření inkluzivního pracoviště pro LGBTQ+, odnaučování nevědomých předsudků i vytváření pocitu sounáležitosti. Za sebou už má několik workshopů určených pro firmy.

„O něco takového je stále větší zájem. Především v březnu, kdy je Mezinárodní den žen a firmy pořádají různé aktivity spojené s DEI tématy,“ doplňuje Neumanová.