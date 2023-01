Od dob, co Eminem po nocích rapoval v zaplivaných prostorách amerického Detroitu, uběhla již pořádná řádka let, fanoušci se ovšem k jeho začátkům mohou pravidelně vracet skrze 8. míli, kultovní snímek režiséra Curtise Hansona, kde si Eminem střihl hlavní roli a představil své jméno širokému publiku. A právě na základě něj má vzniknout nový seriál, na kterém pracuje i neméně známý rapper 50 Cent.

Detroit, rok 1995. V ryze průmyslovém americkém městě byl pro mladé lidi hip hop jediným způsobem, jak se vyjádřit a reagovat na dění ve společnosti. Snažil se o to i Jimmy Smith, kterému nikdo jiný neřekl jinak než B-Rabbit. Okolo sebe měl skupinku věrných kamarádů, kteří ho podporovali v jeho snu stát se rapperem. Věci ale nešly zdaleka podle plánu.

Kvůli rodinným a sociálním problémům byl B-Rabbit nucen uhnout ze své dráhy, aby se na ni mohl zpět zase dostat – a minimálně celému Detroitu ukázat, že on je ten, který tamní rapové scéně vládne. Odložil strach, popadl mikrofon a předvedl vystoupení, kterému nemohl nikdo konkurovat. Převedl svůj vztek do chytlavých veršů a změnil svůj dosavadní život.

Takto by se v rychlosti dala popsat zápletka amerického filmu 8. míle z roku 2002, který je volně inspirovaný začátky jednoho z nejuznávanějších rapových umělců všech dob a držitele patnácti cen Grammy, Eminema. Ostatně to byl právě on, jenž ve snímku ztvárnil zmíněného Jimmyho Smithe alias B-Rabbita, díky němuž se o něm dozvěděla větší sorta lidí.

I přes to, že má film poměrně banální (a snadno předvídatelný) příběh, je stále považován za výjimečné semi-autobiografické drama s oceňovaným soundtrackem, ve kterém se objevil i jeden z nejzásadnějších hitů, které kdy Eminem nahrál – skladba Lose Yourself. V roce 2003 za něj dokonce tvůrci dostali Oscara v kategorii Best Original Song.

8. míle si dnes žije vlastním životem, je ale dost možné, že se jí v dohledné době dostane dalšího oživení. Eminemův dlouholetý parťák a uznávaný rapper 50 Cent, který nás mimo jiné před pár měsíci uhranul svým koncertem v Praze, totiž v rozhovoru pro kanál BigBoyTV oznámil, že pracuje na tom, aby se 8. míle dostala do televize ve formě seriálu.

„Chystám se přenést 8. míli do televize. Jsme už v pohybu,“, zmínil 50 Cent a potvrdil, že se na chystané sérii podílí i samotný Eminem, kterého prý podle svých slov nemusel ani nijak přesvědčovat. „Myslím, že by tam měl být kvůli svému odkazu,“ doplnil známý americký rapper. Na detaily o seriálu byl nicméně skoupý, proto se nic konkrétnějšího zatím pořádně neví.

50 Cent každopádně uvedl představu, jak by série mohla vypadat, respektive v jaké náladě by se měla nést. Seriál si představuje jako modernější formu převyprávění původního filmu a přirovnal jej k loňskému rebootu populárního amerického sitcomu The Fresh Prince of Bel-Air, v Česku známém čistě jako Fresh Prince, kde hrál hlavní roli Will Smith.

Pro 50 Centa by zároveň nešlo o první větší vstup na pole seriálových počinů. V roce 2014 se coby výkonný producent začal podílet na kriminální sérii Power o newyorském podsvětí a stojí také za seriálem Black Mafia Family o prodeji drog a praní špinavých peněz, který je založen na skutečném příběhu dvou bratrů v Detroitu osmdesátých let.