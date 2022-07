Z Londýna do New Yorku za 3,5 hodiny. Futuristický nadzvukový letoun se ukazuje v nové parádě

Běžným dopravním letadlem trvá let z Londýna do New Yorku přes šest hodin, cestující na palubě chystaného nadzvukového letounu s označením Overture by však v cílové destinaci mohli být mnohem rychleji – dokonce už za 3,5 hodiny. Právě výrazného zrychlení letecké přepravy chce dosáhnout startup Boom Supersonic, jehož „nástupce slavného Concordu“ se teď ukazuje na dalších snímcích. Než ale vzlétne do oblak, ještě nějakou chvíli potrvá.

Americká firma Boom Supersonic je v oblasti civilního letectví poměrně hojně skloňovaná. Je totiž snad jedinou, která chce reálně navázat na výhody legendárního, už roky vyřazeného letounu Concorde a vrátit cestujícím přepravování v nadzvukové rychlosti. Proto jí v průběhu šesti let od momentu, co začala takový letoun vyvíjet, investoři poslali přes 240 milionů dolarů, dnešním přepočtem více než 5,7 miliardy korun.

Před dvěma lety pak startup se sídlem v Englewoodu v americkém státě Colorado veřejnosti ukázal první prototyp, na kterém demonstroval, jak bude plnohodnotný letoun s názvem Overture vypadat, z čeho bude vyroben a co ve vzduchu dokáže. Loni navíc zájem o nákup těchto futuristických vzdušných strojů projevila i americká aerolinka United Airlines, která se domluvila na patnácti kusech do svého leteckého parku.

Teď výrobce světu odhalil novou podobu letounu, se kterou by se měl okolo roku 2029 dostat do oblak. Největší změnou je konfigurace trupu a křídel, na kterých bude mít Overture čtyři motory menší velikosti namísto původních dvou velkých, a to prý kvůli snížení hluku i provozních nákladů. Upravená konstrukce křídel má mimo jiné zvýšit bezpečnost při letu nižší rychlostí, především pak nad obydlenými oblastmi.

Foto: Boom Supersonic Overture bude mít rozpětí křídel 32 metrů a délku 61 metrů

„Nová konstrukce letadla je vyvrcholením šestadvaceti milionů hodin simulovaných softwarových návrhů, pěti testů v aerodynamickém tunelu a pečlivého vyhodnocení jednapadesáti úplných iterací konstrukce. V této konfiguraci kombinujeme řadu technických inovací v oblasti aerodynamiky, snižování hluku a celkového výkonu. Mezi klíčové prvky patří čtyřmotorová konstrukce, tvarovaný trup a tvar křídel,“ popisuje firma.

Po stránce kapacity nabídne nadzvukový letoun od Boomu místa pro pětašedesát až osmdesát cestujících v závislosti na zvolené konfiguraci, přičemž bude poháněn stoprocentně udržitelným leteckým palivem (SAF). Dost možná nejzajímavější je ale samotná rychlost, která se má nad oceány pohybovat okolo hranice 2 100 kilometrů za hodinu, respektive Mach 1,7. Do něčeho takového běžný pasažér aktuálně nenasedne. Nad pevninou bude muset stále létat rychlostí těsně pod Mach 1.

Overture má také používat první automatický systém redukce hluku na světě. Díky absenci přídavného spalování a motorům bez bzučení tak mají vzlety letounů splynout se stávajícími letadly dálkové dopravy, což přinese tišší zážitek jak pro cestující, tak letištní komunitu. Právě hluk, který nadzvuková letadla vydávají, je častým problémem během vývoje – a Mezinárodní organizace pro civilní letectví na to má svá pravidla.

Pokud vše půjde podle plánu, sériová výroba těchto letadel bude zahájena už za dva roky s tím, že do vzduchu se Boom Supersonic dostane o pět let později.