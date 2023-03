Z mobilu portál ke zdravotní péči. Obrat české telemedicínské aplikace vyšplhal na sto milionů

Co slíbil, plní. Když před třemi lety v jednom z rozhovorů Jiří Pecina říkal, že hodlá změnit život pacientů a lékařů, znělo to velmi sebevědomě. I přes to, že jde o ostříleného podnikatele. Pecina dřív založil, vybudoval a dlouho vedl síť autocenter a služeb Eurocar, medicínské technologie pro něj ale byly nový obor. Navíc jej váže řada regulací. Přesto výsledky, které dnes prezentuje, ukazují, že životy mění. A navíc to celé funguje i byznysově.

Meddi hub je telemedicínská platforma. Mobil využívá jako prostředí, kde propojuje lékaře a pacienty, uchovává a zpřístupňuje jejich vyšetření a další záznamy, umožňuje nahrávat, posílat a různým specialistům posuzovat lékařské zprávy, CT či rentgeny. Pacientům dovoluje poslat třeba fotky zranění a konzultovat s lékaři na dálku vše, co jde.

To má dva výrazné důsledky – v místech, kde je lékařů málo, lékařská péče vzdálená a specializovaná pracoviště pro obyvatele běžně zcela nedostupná, doslova přináší lékařskou péči lidem. To jsou například některé oblasti Latinské Ameriky, kde se už Meddi zabydlela. Český projekt se například chystá využívat peruánská armáda na lodích plujících deštným pralesem.

Druhý efekt Meddi, o kterém Pecina mluvil od začátku a který se dále potvrzuje, je velmi zajímavý i v místech, kde se pacienti k lékaři dostávají snáz. Komunikace na dálku a v podstatě i celá pacientská složka v aplikaci totiž dokáže odstranit 20 až 30 procent návštěv.

Foto: Meddi hub Jiří Pecina mimo jiné vybudoval a později prodal síť autocenter a služeb Eurocar

Nechce nahradit veškeré – ambicí je odbavit online opakované úkony a zmenšit papírování. Třeba místo toho, aby pacient co pár dní chodil doktorovi ukazovat, jak se hojí jizva, pošle jednoduše její fotku do systému.

Ukázalo se, v co Pecina věřil. Česká telemedicína loni dosáhla obratu 97 milionů korun, meziročně narostla o 13 procent. A její čistý zisk se dostal na 20,6 milionu korun. V porovnání s předchozím rokem mírně poklesl, Pecina však dodává, že je to kvůli nákladům na expanzi v zemích Latinské Ameriky. Jen loni firma otevřela dceřiné společnosti v Kolumbii, Ekvádoru, Mexiku a Peru, letos plánuje expanzi do dalších čtyř zemí v regionu a dál na asijské trhy a Střední východ.

Vedle toho jí vláda Floridy nabídla, aby přesunula své sídlo, call centrum a vývoj, které se aktuálně nachází v Praze, do Spojených států. „Vláda Spojených států má program na přesouvání technologických společností, dali nám pobídky, stovky milionů korun. Je to pro nás logický krok, jako hlavní trh máme Latinskou Ameriku,“ říká Pecina.

Jestli je to ještě dobré

Zmíněné miliony a rozšíření jsou na českou firmu v oboru takzvaného medtech velmi zajímavým výsledkem a tempo rozšiřování rychlé. Předcházely mu ale čtyři roky vývoje a 200 proinvestovaných milionů, než Pecina v roce 2020 svou aplikaci spustil naplno. Nejprve v Česku a ve střední Evropě, brzy však přešel na zmíněnou Latinskou Ameriku.

„Bylo to krásné rozhodnutí,“ hodnotí Pecina s odkazem na úspěchy tam – vedle už zmíněného hovoří třeba o rozbíhajícím se programu pro zemědělce v Ekvádoru, který už teď zahrnuje prvních tisíc rodin, nebo o projektu pro cukrovkáře Meddi Diabetes, jenž by mohl dosáhnout až na víc než 60 milionů lidí, kteří se v regionu s diabetem léčí. A který například i oficiálně schválila a doporučují mexická či ekvádorská diabetologická asociace.

V Ekvádoru se rozeběhla odnož Meddi Baby, zjednodušeně řečeno elektronická těhotenská průkazka, a tentýž projekt se spustí s dubnem v pražské podolské nemocnici. Unicef Meddi ocenil s tím, že ji doporučuje pro péči o nastávající maminky. „Jako první českou společnost,“ popisuje Pecina.

Když se daří v zahraničí, Meddi je viditelnější i pro zdravotnictví v Česku. Smlouvy o spolupráci se podepisují nebo už jsou podepsané s Masarykovým onkologickým ústavem, s libereckou i jindřichohradeckou nemocnicí či Fakultní nemocnicí Brno.

Navíc zatímco na některých trzích v zahraničí je mobil téměř jediným prostředkem pro spojení s lékařem, stejný princip je v Česku prodejný jako benefit pro zaměstnance. Takto služby Meddi nabízí zhruba 150 firem a organizací, mezi které patří například Notino, Burza cenných papírů Praha či česká policie. Daří se třeba i v segmentu automotive, klientem je Hartmann-Rico i Visa, pro své zaměstnance si služby platí síť lékáren Dr.Max a celkově je u nás v systému registrováno na 200 tisíc lidí a další přibývají.

Pro aplikaci je to v Česku významný zdroj peněz. Neúčtuje totiž poplatky lékařům a základní verze je zdarma i pro pacienty. Pecina od začátku věřil, že tak se dokáže rozšířit nejrychleji. V zemích zmíněné Latinské Ameriky ji pomáhají financovat různé vládní programy, na domácím trhu i to, že si za nadstandardní funkce lidé můžou připlatit. Ve zdejším prostředí ji používají především jako lékařskou pohotovost. „Když se lidé rozhodují, jestli pojedou do nemocnice, nebo jestli je to ještě dobré a můžou zůstat doma,“ vysvětluje Pecina.

Krevní tlak podle výrazu tváře

Meddi hub ale propojuje další technologie a na vlastních aktivně pracuje. Právě teď platforma spustila projekt BioScan – možnost měření krevního tlaku jen s mobilem. Vezmete svůj telefon, namíříte na sebe fotoaparát a minutu ho necháte snímat svůj obličej. Technologie analyzuje video obraz a s pomocí umělé inteligence a algoritmů hlubokého učení dokáže určit krevní tlak. Podle Peciny přesněji než s využitím domácího tlakoměru.

To ale není všechno. „Plánujeme rozšíření funkce o stanovení hladiny cholesterolu, hemoglobinu a glykovaného hemoglobinu, tedy laicky řečeno průměr hladiny cukru v krvi za poslední tři měsíce,“ popisuje Pecina. Jen s mobilem by si cukrovkáři mohli změřit pro ně životně důležité hladiny glukózy, aniž by se museli píchat do prstu. „Na něčem podobném pracuje Apple. My už to máme hotové,“ říká zakladatel projektu.

Přestože soubor služeb projektu nikdy nemá nahradit lékaře, jednou by mohl převzít ještě víc iniciativy. A naučit se sám se rozhodovat. Když by například zjistil, že pacient v paliativní péči má bolesti, sám by mu navrhl zvýšení léků, představuje si Pecina. I v tomto smyslu už se spolupráce rozbíhají, slibuje šéf Meddi.