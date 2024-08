Z někdejšího nádraží je nové kulturní centrum na úpatí Stromovky. Nabídne bistro i půjčovnu kol

Uložit 0

Vlaky tu už léta nejezdí, navíc se o kousek dál staví nová moderní stanice. Pro druhou nejstarší nádražní budovu v Praze ale nic nekončí. Někdejší nádraží Bubeneč se nyní otevírá veřejnosti jako Stanice 6. Má se tu tančit, zpívat i hrát. To vše na úpatí Stromovky.

Datum otevření nového provozu není vybrané náhodně. Poslední vlak tu totiž projel přesně před deseti lety – 28. srpna 2014. Nádraží se otevírá ve stejný den, jen v docela jiné podobě. Je to pořád krásná klasicistní budova, ovšem interiéry dostaly moderní náplň a budou sloužit kulturnímu centrum.

Praha 6, která má nádraží ve správě, pro něj vybrala provozovatele už v roce 2019. Se svým projektem uspělo v soutěži trio ve složení Richard Preisler, Martin Kontra a Martin Krb. Někdejší spolužáci z gymplu mají na svědomí například Bajkazyl kotvící na pražské náplavce.

Trojice ale stojí například i za úpravami okolí stanice metra Vltavská na alternativní sportoviště. Trojice se rozhodla udělat z nádražní budovy volnočasovou s kulturním sálem. „Inspirovali jsme se podobnými prostory ve světě, z toho jsme usoudili, že budoucnost měst je v propojování dříve nemyslitelných aktivit. Chceme, aby se místo vrátilo Pražanům a chceme také klást důraz na lokální suroviny i produkty,“ představoval koncept Martin Preisler.

Na místě bytu pro přednostu stanice v prvním patře je dnes galerie, tam, kde pobýval výpravčí, najdou návštěvníci multifunkční prostor a tam, kde si lidé před deseti lety kupovali jízdenky, si dnes mohou půjčit kola. Umístění někdejšího nádraží k tomu přímo vybízí, cyklisté odsud mohou vyrazit po cyklostezce do Troji nebo do Klecan. Bude ale možné se tu prostě jen zastavit, v původních čekárnách totiž vzniklo rovněž bistro. Fungovat má po celý rok. Časem by k celému projektu měla přibýt také posilovna. To vše má být prodlouženou rukou vyhledávaného parku. Ve Stanici 6 se rovněž počítá s pořádáním různých koncertů, divadelních představení či s tančírnou. Dispozice každopádně odpovídají podobě budovy na konci devatenáctého století.

„Nechceme nabízet žádný klasický gym se sofistikovanými stroji, ale příjemný vnitřní workout přirozeně navazující na Stromovku. Kavárna bude z hlediska kvality výsostně současné a maximálně otevřené místo. Nádražní peron tipujeme jako budoucí oblíbený letní space,“ řekl další z provozovatelů Martin Kontra.

Za 41 milionů byla opravená fasáda i střecha, repasovala se okna a dveře a obnovou prošel i prostor kolem nádraží. Předláždil se chodník, peron i dlažba. Novotou vyhlíží i dřevěná vyřezávaná veranda. Uvnitř se odstranily všechny nepůvodní příčky, díky čemuž vznikl otevřený prostor a nově se na nádraží také instalovala moderní kuchyně. Novinkou jsou rovněž vjezdy a parkování a také bezbariérové přístupy. S vlaky se ale na trase stále počítá, a tak peron odděluje od kolejí plot.

Městská část usilovala o odkoupení nádraží od Správy železnic už od roku 2015. Hlavní město ho koupilo o dva roky později za 14 milionů korun, šestá městská část jej pak získala do správy v roce 2019. Tehdy také rovnou vybrala provozovatele. Nakonec projekt zdržela covidová pandemie.

S bubenečským nádražím se pak podařilo městské části vyhnout příkladu jiných staveb v hlavním městě. Prvním bylo nádraží Vyšehrad, které je také mimo provoz, z historické budovy je přitom dnes ruina. Druhým poučením byla pro radnici Šlechtova restaurace, která se nachází jen o kus dál ve Stromovce. Šlechtovka se začala rekonstruovat už v roce 2017, částečně se pak otevřela o tři roky později.

Provoz v ní ale nefunguje žádný a rekonstrukce ještě nejspíš další dva roky potrvá. „Šlechtova restaurace je sice nákladně a krásně zrekonstruovaná zvenku, ale stále nemůže najít svého nájemce, neboť interiéry nejsou uzpůsobeny konkrétnímu využití a náprava vyjde na další stovky milionů korun,“ uvedla Praha 6.

Stanice 6 měla na proti tomu náplň ještě před rekonstrukcí. „Otevíráme v režimu pop-up, což znamená trainspotting bar na peróně, galerie a sportem nabitá čekárna a mezitím připravujeme další sekce: multifunkční sportovní a kulturní sál, půjčovnu kol a celoroční bistro. Přijďte kdykoli – budeme na místě tak dlouho, jak dlouho vás to bude bavit,“ zvou provozovatelé.