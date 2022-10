Stamiliony dolarů pro generátor obrazů. Ze Stability AI je jednorožec, jeho služby jsou zdarma

Programy, které na základě strojového učení umí vytvořit v podstatě cokoliv, co uživatele napadne, již dnes používají desítky milionů lidí a nevyhnutelně se tak tlačí do povědomí širší veřejnosti. Lidé nad potenciálem obrazových generátorů buď jásají, nebo před ním varují, každopádně je nenechává chladnými. Jako velkou příležitost tuto technologii vnímají investoři. Ti teď do společnosti Stability AI, která stojí za programem Stable Diffusion, poslali částku přesahující sto milionů dolarů.

Stability AI vybrala v prvním investičním kole podle agentury Bloomberg 101 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). Dočkala se tím i ocenění ve výši jedné miliardy dolarů, což z ní dělá startup ze statusem jednorožce. Většinu peněz společnost získala od investičních skupin Coatue Management a Lightspeed Venture Partners, které se zaměřují na financování projektů využívajících umělou inteligenci.

Generátory obrazů, které Stability AI vyvíjí, fungují na bázi umělé inteligence a strojového učení a pracují s principem takzvaného rozptylu, anglicky diffusion – od něj je odvozený i název generátoru Stable Diffusion. Neuronová síť programu se učí na milionech obrázků na internetu, k nimž má přístup. Na základě textového zadání dokáže vygenerovat v podstatě cokoliv si uživatel přeje. Další podobné programy jsou DALL-E 2 nebo Mijourney. Všechny dokáží vyrazit dech, jak jsme se v CzechCrunchi už několikrát sami přesvědčili.

Program Stable Diffusion však od konkurence odděluje fakt, že jeho zdrojový kód je volně přístupný, třeba přes vývojářskou platformu GitHub, a může si ho tak na svém vlastním počítači spustit každý, kdo se nebojí trochy kódu. Pro lepší dostupnost nicméně existuje i verze pro internetový prohlížeč, která má přes jeden a půl milionu uživatelů. Celkem program napříč všemi verzemi podle ředitele Stability AI Emada Mostaqueho denně používá přes deset milionů lidí.

Nově získané miliony podle něj Stability AI použije k vývoji na zakázku vyrobených modelů pro specifické zákazníky a na nábor nových zaměstnanců. Firma jich dnes má zhruba sto, podle Mostaqueho jich chce mít do roka alespoň tři stovky.

Stability AI plánuje nové finance rovněž investovat do počítačového výkonu. Ten je totiž pro provoz a zdokonalování obrazového generátoru zásadní. A není levný. Podle serveru Business Insider náklady na provoz počítačů a cloudových služeb přesahují 50 milionů dolarů (124,9 milionů korun).

Použití obrazových generátorů může být různé, od vytváření architektonických návrhů či abstraktních obrazů až po jednoduché powerpointové prezentace. „Výhled, že tu bude technologie, která umožní v okamžiku vytvořit personalizované umělecké dílo, tu byl už dlouho. Poprvé tu teď máme technologii, která to opravdu dovede,“ uvedl pro Bloomberg Mostaque. „Oddanost Stability AI otevřenému softwaru je klíčová. Opravdu to umožní lidem dělat něco více,“ myslí si ředitel skupin Coatue Management Sri Viswanath.

Brit Mostaque Stability AI založil v roce 2020 poté, co po studiích matematiky a IT na oxfordské univerzitě nebyl spokojený s tehdejším fungováním komunity vývojářů otevřených systémů umělé inteligence. „Klademe u nás důraz na naši nezávislost. Kontrolu nad firmou mají zaměstnanci. Žádní miliardáři, vlády nebo obří korporace,“ řekl Mostaque americkému serveru TechCrunch. Kromě generátoru obrazu firma nabízí třeba obdobnou službu, která na požádání vytvoří zvukovou stopu.