Na brněnském Náměstí Svobody stojí už nějaký čas takzvaný orloj, který svým neobvyklým vzhledem přitahuje pozornost všech kolemjdoucích. Již pár dní tam ale stojí také Jednička, zhruba čtyřmetrová instalace obsahující všemožné druhy odpadků posbíraných z centra města. A ta pozornost budí možná ještě více.

S Vojtěchem Tomanem, který je spoluautorem Jedničky, jsem se potkal přímo u sochy a jen těžko by se dal najít člověk, který by kolem ní prošel bez povšimnutí. Není se čemu divit, kolikrát jste viděli krabice od džusů, PET lahve, plechovky nebo třeba předvolební knihu Andreje Babiše zavěšené v historickém centru města? Navíc na mohutné kovové instalaci ve tvaru číslovky jedna.

Autoři díla si odpustili jakékoliv vysvětlivky a to jediné, co na celé soše vedle samotných odpadků najdete, je QR kód odkazující na video na YouTube. To vysvětluje účel projektu a dozvíte se v něm mimo jiné to, že jen v ulicích historického centra Brna se nashromáždí přes 1 400 kilogramů odpadků za jediný den, především pak jednorázových obalů. A tak se tvůrci rozhodli je posbírat, roztřídit a část z nich použít na sochu, díky níž by si lidé mohli uvědomit, kolik odpadu vlastně vyprodukují.

Instalace s názvem Jednička se bude dražit za kryptoměny Foto: Vojtěch Toman

„Na samotnou stavbu Jedničky nás bylo ke dvaceti. Společnost na svoz a zpracování odpadu SAKO nám poskytla kontejner, který Brněnští naplnili více než 1 400 kilogramy odpadu. Někteří z nás stáli uvnitř kontejneru a měli za úkol z něj vyházet co nejvíce ‚stavebního materiálu‘, další pomocníci vybraný odpad umývali, aby nezapáchal, a zbytek připevňoval čisté obaly na ocelovou konstrukci,“ popisuje Vojtěch Toman.

Teprve dvacetiletý Toman nápad získal díky svému startupu OneCup, který vyrábí jednoduché ocelové kelímky a nabízí šetrnější alternativu k jednorázovým plastům. Protože však podle něj stále není tématu jednorázových obalů věnována patřičná pozornost, rozhodl se nad rámec svého podnikání pro realizaci Jedničky.

„Už nějakou dobu jsem o podobném projektu uvažoval, jelikož díky OneCupu jsem pronikl k zajímavým lidem a k zajímavým tématům, jako jsou jednorázové obaly a plýtvání. To množství odpadu, které vznikne jen v centru Brna za jediný den, je šílené. Přišlo mi fajn vnést do problematiky světlo, a tak vznikl nápad vystavit umělecké dílo na místě, které je dobře vidět,“ říká o soše autor.

„Nejdřív jsem se bál, málokdo nápadu dával naději. Pak jsem se ale potkal se spolužákem Honzou Pavelkou a spolu se nám vše nakonec podařilo dát dohromady. Díky patří také vstřícnému vedení města Brna a spalovny SAKO, kde s námi i jako se studenty vždy ochotně komunikovali,“ Toman, který studuje současně na Masarykově univerzitě a Newton University a zároveň vlastní i OneCup.

Jedničku tvoří odpadky, ale i odkaz na projekt OneCup podporující udržitelnost Foto: Vojtěch Toman

Socha na náměstí stojí už od 27. září a reakce na ni jsou zatím vesměs pozitivní. Jelikož se však doba, po kterou ji město umožnilo na náměstí vystavit, blíží ke konci, přemýšleli zakladatelé o jejím dalším využití. A tak se rozhodli vsadit na aktuální fenomén zvaný NFT. Jedničku ve formě unikátního obrázku tak vydraží v aukci, po níž bude díky zápisu do digitální databáze neboli blockchainu jasně definovaný její nový majitel.

„Jednička se bude zpočátku dražit příhodně za 1 ETH (ethereum, tedy druhá největší kryptoměna s aktuální hodnotou zhruba 80 tisíc korun – pozn. red.) a pak už je jen na zájemcích, kam až se konečná nabídka vyšplhá,“ říká ambiciózně Toman. Peníze získané prodejem pak pomohou startupu OneCup v jeho snahách nahrazovat jednorázové plasty.

A kromě toho, že budoucí majitel obrázku takto podpoří udržitelnost, si bude moci v případě zájmu dokonce i nechat celou čtyřmetrovou instalaci. „Vítěz aukce má spolu s digitálním NFT právo také na samotné fyzické dílo, se kterým může naložit dle vlastní záliby,“ uzavírá Vojtěch Toman.