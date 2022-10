Z ošklivého káčátka krásná labuť. Zanedbaná liberecká čtvrť by se měla proměnit na místo plné života

Jen kousek od samotného centra Liberce stojí starý cihlový dům se zabedněnými okny, jehož stěna je ozdobená velkou nástěnnou malbou. Ta zobrazuje chlapce v papírové čepici lomícího rukama, po jehož tváři kane několik slz. Smutní nad stavem místa, na které se musí každý den dívat. Papírové náměstí je čtvrtí, kterou se Liberec rozhodně nemůže chlubit. To by se však mohlo změnit, jak ukazuje vítězná vizualizace možné proměny místa od studia re:architekti.

Místo, kterému v Liberci nikdo neřekne jinak než Papírák, leží téměř v samotném centru severočeského města, přesto zde máte pocit, jako byste se ocitli v bývalé industriální čtvrti někde na okraji. Až donedávna se tu nedělo v podstatě vůbec nic – zelo tu jen pár posledních prázdných domů. Před časem se sem sice začaly stahovat nevšední kavárny, bistra i bary, ale přesto toto místo stále nepůsobí příliš reprezentativním dojmem a místní jej využívají hlavně jako parkoviště.

Jenže Papírák má obrovský potenciál, což si uvědomuje i radnice, která vyhlásila soutěžní dialog o nejlepší architektonicko-urbanistickou studii na proměnu tohoto místa. Do ní se přihlásilo šestnáct týmů, přičemž komise vybrala čtyři z nich. Absolutním vítězem se stala vize z pera studia re:architekti, na druhém místě skončil návrh ateliéru Rehwaldt Landscape Architects a třetí místo bral ateliér Between.

Vize od re:architekti využila potenciál místa, které se částečně rozkládá u břehu řeky Nisy, sousedí s jednou z nejfrekventovanějších ulic v Liberci, je obklopeno historickou zástavbou a má strategickou polohu v blízkosti obchodů, škol a další občanské vybavenosti.

Foto: re:architekti Pohled na kompletní pojetí nové podoby Papírového náměstí

Úkolem pro architekty bylo rozvinout celé širší okolí samotného náměstí takovým způsobem, aby byla zachována autenticita místa, která se však zbavuje sentimentu a dostává zcela mladistvou tvář díky nové zástavbě

Vize přináší jasný plán vedení ulic, určuje, kde se budou rozléhat volná prostranství a na kterých místech naopak vyrostou bytové domy. Počítá také s oživením secesní stavby, která je pozůstatkem místní fabriky na výrobu automobilů. Celkem by mělo místo nabídnout přes tři stovky nových bytů a pomoci městu, které se potýká s výrazným nedostatkem prostorů k bydlení.

Samozřejmostí je dostatečné množství míst, kde se mohou noví rezidenti setkávat, kulturně se obohacovat a odpočívat. To by měly nabídnout plochy se zelení a vodními prvky a také opravené městské terasy. Záměrem je přilákat na toto místo především mladé lidi, kteří by mohly být motivováni například pobídkami ze strany města.

Uskutečnění kompletní vize bude ovšem velmi nákladná a je jasné, že bez koordinace veřejných a soukromých peněz se neobejde. Nicméně podle architektů můžou být postupně realizovány její jednotlivé části či dokonce jen jednotlivé domy. Na architektech je proto nyní zpracování podrobné územní studie, která by se měla stát základem pro změny v územním plánu.