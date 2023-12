Uložit 0

Komentář Elišky Nové. Když v květnu loňského roku vyhlásila Praha výsledky architektonické soutěže na Vltavskou filharmonii, zúčastněným se ještě měsíc potom tajil dech. Čekalo se. Na co? Na to, co bude. Na reakce Pražanů. Na reakce na sociálních sítích. Na to, co na to řeknou památkáři. Asi půl roku poté všichni ti, kdo se zasloužili, že se vítězný návrh posouvá vpřed, vydechli. Nepřišlo nic. A bylo to velké nic, protože znamenalo, že česká společnost se zase někam posunula.

Ne snad, že by se kritika neslušela nebo že by kolikrát i nebyla na místě. V případě Vltavské filharmonie ovšem utichlo takové to slizké kopání, nečekané výpady jakýmkoli směrem i rozbouřená diskuze plná naprosto lichých a leckdy i zcela nesmyslných argumentů, které ve slušné společnosti nemají mít silný hlas. Ještě na začátku letošního roku to tak vypadalo, že jsme na dobré cestě. Na jeho konci jsme se ale probudili v roce 2007.

Po vyhlášení výsledků soutěžního dialogu na novou podobu pražského hlavního nádraží trvala radost z úspěšného konce a fenomenálního návrhu jen chvíli. Pak se spustila smršť. Až náramně to připomínalo právě šestnáct let starou diskuzi, která začala probíhat, když vyhlásili vítěze soutěže na novou budovu Národní knihovny, kterou se stala Chobotnice uznávaného architekta Jana Kaplického, jež měla stát na Letné. Čekám už jen na to, kdy se k prvnímu sloupu nové odbavovací haly „Hlaváku“ půjde někdo přivázat.

Podívejte se, jak má vypadat nové hlavní nádraží v Praze:

Tehdy to snad mělo jen mírnější spád. Teď už ani ne týden po oznámení vítězného návrhu víme, že zatímco jedni památkáři jsou s návrhem v pohodě, ti druzí zásadně nesouhlasí. Proč? Protože je přece odbavovací hala památkově chráněná! Proč to nikdo neřekl, když se se soutěží začínalo? A odkdy vlastně chráněná je?

Je neuvěřitelné, že v dnešní době někdo na truc, proto, že se mu nelíbí nějaký návrh, jde a účelově prohlásí stavbu za památku tři dny poté, co je zveřejněno jméno vítěze její přestavby. Paradoxem snad už zůstává jen to, že pokud by odbavovací hala skutečně památkou byla, pak by jí byly také přilehlé rampy, parkoviště na její střeše a část magistrály. Vítejte v Praze v roce 2023!

Dvacet let si lidé stěžují, jak to na hlavním nádraží vypadá. Mnozí ho označují za pravděpodobně jeden z nejhorších příjezdů do města v celé Evropě. A je to opravdu nevyhovující. Z ostudy města se ale hlavní nádraží po vyhlášení soutěže najednou stalo perlou brutalismu.

Doufejme tedy v mnohem lepší rok 2024, ve kterém budeme debatovat o podobě návrhu, ale neházet po sobě lacinými argumenty. Už bychom si to snad konečně zasloužili. Stejně jako lepší novou odbavovací halu.