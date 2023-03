Z Prahy do Brna či Jihlavy budou za tři roky jezdit rychlíky RegioJetu. V tendru porazily České dráhy

Rychlíkovou železniční linku R9 mezi Prahou a Brnem či Jihlavou přes Havlíčkův Brod dosud obsluhovaly České dráhy. Od roku 2026 je nahradí společnost RegioJet Radima Jančury, kterou ministerstvo dopravy upřednostnilo ve veřejné soutěži před nabídkou Českých drah. Dopravce slibuje nové vlaky, připojení k internetu a lepší dostupnost Jihlavy. Smlouva s RegioJetem bude uzavřena na patnáct let.

Stát na tratích, u kterých chce zajistit dopravní obslužnost a pro dopravce by jinak byly komerčně ztrátové, objednává provoz dálkových linek. Ostatní dopravci na těchto trasách zpravidla nepůsobí, protože by se jim to finančně nevyplatilo. Je to také případ linky R9, na niž vlaky RegioJetu poprvé vyjedou v prosinci 2026. Objednané dopravní výkony představují ročně celkem 2,78 milionu vlakových kilometrů.

„Po dobu patnácti let, na kterou bude smlouva uzavřena, požaduje RegioJet kompenzaci ve výši 4 937 551 845 korun, kdežto České dráhy 5 859 015 424 korun. Za patnáct let tak ministerstvu vznikne úspora ve výši téměř miliardy korun,“ uvedl RegioJet v tiskové zprávě. Linku obslouží jeho nízkopodlažní jednotky polského výrobce PESA, které jsou konstruované na rychlost 200 km/hod.

Přímý vlak z Prahy do Jihlavy pojede každé dvě hodiny, stejně tak přímý vlak z Prahy do Brna. Zvlášť u největšího města Vysočiny jde o výrazný posun v dostupnosti, protože se z Prahy do Jihlavy nyní jezdí s přestupem v Havlíčkově Brodě. Zlepšit by se měla i bezbariérovost vlaků na této lince. Alespoň jedny dveře vlaku z každé strany musí být nízkopodlažní.

„Jsem rád, že se podařilo získat takto významnou zakázku, která propojí Prahu s Brnem. Je to pro nás další krok v expanzi a těšíme se na další soutěže. Budeme se snažit i v budoucnu poskytovat cestujícím kvalitní služby za přijatelné ceny,“ uvedl Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet.

Soutěž byla vypsána v říjnu 2021 na základě pravidel Evropské unie, podle kterých stát může přímo zadávat jednotlivé tratě jen do konce roku 2023, poté už budou pouze vymezené výjimky. Ostatní tratě bude muset rozdělovat ve veřejných soutěžích. Pravidla by měla vést k postupné liberalizaci železniční dopravy v EU.

S přispěním ČTK