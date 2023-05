Z Prahy startují další přímé lety na Island. Icelandair nabízí i přestupy do Grónska či Severní Ameriky

Čtyřikrát týdně z Prahy do Keflavíku a případně ještě dál začne od příštího týdne létat letecká společnost Icelandair. Město ležící kousek od Reykjavíku může být buď konečnou destinací, nebo posloužit jako přestupní místo do mnoha dalších zaoceánských měst Severní Ameriky, kam zmíněná aerolinka taktéž létá. Operovat začne na trase Praha–Keflavík ve čtvrtek 1. června a pravidelné letecké spojení bude v provozu i letos na podzim a v zimě. Přímé lety na Island z Česka dosud nabízela společnost Play, která až do října létá dvakrát týdně.

„Možnost přivítat na pražském letišti nového dopravce je vždy skvělý důkaz atraktivity českého trhu. Nové přímé spojení společnosti Icelandair podpoří nejen výjezdový cestovní ruch na Island, ale zejména další možnost ideálního přestupu do široké sítě letecké společnosti Icelandair v Severní Americe. Díky tomuto novému spojení předpokládáme další posílení cestovního ruchu mezi Českou republikou a Spojenými státy nebo Kanadou,“ uvedl loni v listopadu při představování novinek Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.

Nový dopravce nabídne spojení na letiště v Keflavíku, které leží pár desítek kilometrů od hlavního města Reykjavíku, čtyřikrát týdně. Létat bude každé úterý, čtvrtek, pátek a neděli. Na linku nasadí letoun Boeing 737 MAX8 pro 160 cestujících, přímý let bude trvat necelé čtyři hodiny. Pro hlavního islandského leteckého dopravce zároveň slouží Keflavík jako přestupní stanice do mnoha zaoceánských destinací. S jedním přestupem se lze podívat i do dalších islandských měst Akureyri, Egilsstadir, Isafjörbur či do Ilulissatu, Kulusuku, Narsarsuagu a Nuuku v Grónsku.

Dalšími destinacemi, které má Icelandair v nabídce, jsou americká města Boston, Chicago, Denver, Minneapolis, New York, Orlando, Portland, Raleigh, Seattle, Washington D.C. a Anchorage na Aljašce. V Kanadě pak Montreal, Toronto a Vancouver. „Letenky do Reykjavíku a dál jsou již v prodeji. Ceny začínají na velmi atraktivních částkách, do Washingtonu a Toronta se dá tak dostat už za 12 nebo 13 tisíc korun. Jde často o velmi unikátní spojení, která dokáže nabídnout jen tato letecká společnost,“ uvedl Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.

Icelandair navíc poskytuje v rámci letenek v případě zaoceánských letů do Kanady, USA a Grónska až sedmidenní bezplatný stopover na Islandu. Pokud je Island konečnou destinací návštěvy, platí bezplatný stopover v každém směru až 78 hodin. „Jsme rádi, že můžeme do našeho rozsáhlého letního letového řádu přidat i Prahu. Jde o destinaci, která je známá uměním, kulturou a historií. Je to poprvé, co nabízíme pravidelné lety do Prahy, a vidíme velké příležitosti v pohodlných přestupech na naše lety do a ze Severní Ameriky,“ řekl Bogi Nils Bogason, generální ředitel společnosti Icelandair.