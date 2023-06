Z vašeho obýváku bude radioaktivní Černobyl. Deskovka S.T.A.L.K.E.R. vyjde česky a nabírá desítky milionů

Havárie jaderné elektrárny v Černobylu vytvořila tajuplnou Zónu s velkým Z. Její nebezpečí netkví pouze v radioaktivitě, ale v prapodivných anomáliích, které přesahují možnosti lidského chápání i znalosti vědy. Do hlubin tohoto místa se vydávají takzvaní stalkeři, aby v ní nalezli mocné artefakty. Častěji než bohatství ale naleznou nebezpečí, či dokonce smrt. Vítejte ve světě hry S.T.A.L.K.E.R., kterou si již brzy zahrajete i ve svém obýváku.

Arkadij a Boris Strugačtí napsali v sedmdesátých letech vědeckofantastický román Piknik u cesty. Na jeho motivy natočil Andrej Tarkovskij dnes už ikonický film Stalker. Ten se stal vzorem oblíbené videoherní střílečky S.T.A.L.K.E.R. Poslední příspěvek do této evoluce nyní vzniká v podobě deskové hry na motivy té počítačové. Ze spolupráce herních vývojářů ze studia GSC Game World a deskoherní firmy Awaken Realms vzejde velkolepá deskovka. A bude dokonce v češtině.

O lokalizaci kooperativního titulu pro jednoho až čtyři hráče se postará známá česká společnost Albi. „S Awaken Realms máme exkluzivní spolupráci a drtivou většinu jejich titulů vydáváme, není to ale tak, že bychom museli vydat vše. Stalker je nicméně takzvaný ‚no brainer‘, tedy něco, nad čím o vydání nemusíte dlouze přemýšlet nebo pochybovat. O úspěchu téhle hry jsme přesvědčeni,“ říká pro CzechCrunch zástupce firmy David Rozsíval.

Jeho slova potvrzuje suverénní styl, s jakým S.T.A.L.K.E.R. – The Board Game v současnosti vybírá peníze na crowdfundingu. Na webu Gamefound má sedm dní před koncem kampaně okolo 2,4 milionu dolarů od více než jedenácti tisíc podporovatelů. Tedy přes padesát milionů korun. Zájemce základní hra bez daní a dopravy vyjde v přepočtu zhruba na 2 100 korun, v klasické crowdfundingové nabídce je i varianta s rozšířením (3 600 korun) a kompletní balík se všemi přídavky (4 800 korun).

Polští Awaken Realms produkují velkolepé hry, které jsou atmosférickými zážitky a jejichž krabice obsahují hromadu komponentů pro klidně desítky hodin zábavy. Novinka nemá být jiná. V základním boxu jsou čtyři figurky hráčských postav, dalších padesát modelů nepřátel najdete v rozšiřujícím boxu či u vyšších úrovní odměn. Dále na vás čeká přes pět stovek karet představujících různé události či vybavení. A další krabice s podobně rozsáhlým rozšiřujícím obsahem.

„Stolní S.T.A.L.K.E.R. hodně vychází z předchozích her Awaken Realms. V některých herních mechanismech připomíná kooperativní sci-fi deskovku ISS Vanguard, například v možnosti ukládání hry. Ze simulátoru přežití ve válce This War of Mine si zase bere koncept kratších kampaní a celkovou ponurou náladu,“ říká Rozsíval. „Určitě nadchne spíš fanoušky příběhovějších her než ty, kterým jde o dokonale vyváženou hratelnost a soupeření,“ dodává.

V roli stalkerů, tedy dobrodruhů či pošetilců, kteří se vydávají do nebezpečné Zóny u Černobylu, budete prozkoumávat radiací zamořené oblasti, hledat artefakty s vědou nevysvětlitelnými schopnostmi a samozřejmě se utkávat se zmutovanými i lidskými nepřáteli. To vše buď v na sebe navazujících příběhových scénářích a kampaních, v nichž se vaše postava bude postupně vylepšovat, anebo v rychlejším, jednorázovém režimu.

Zástupce Albi zároveň připomíná, že hru je možné získat v češtině už přes crowdfunding, ale nabídka z Gamefoundu bude následně dostupná i u českého vydavatele. Ačkoliv maloobchodní cena může být zhruba o polovinu vyšší než cenovka uvedená v komunitním financování. Dodání lokalizované hry z crowdfundingu je v plánech Awaken Realms na konec příštího roku, začátkem přespříštího by pak hra měla být k dispozici u Albi. A to v nákladu nižších jednotek tisíc kusů.

Ať už zájemci o výlet do radioaktivitou a mutanty zamořeného Černobylu zvolí Gamefound, nebo nákup od Albi, hru získají s kvalitním překladem. „Jsme předběžně domluveni například s Filipem Ženíškem, který dělal a dělá překlad původní počítačové hry,“ zmiňuje Rozsíval známého překladatele, který je podepsaný pod mnoha především videoherními češtinami, například obrovsky rozsáhlým Zaklínačem 3.

Mimochodem, už zmiňovanou předlohou deskové hry je populární videoherní střílečka S.T.A.L.K.E.R., kterou – respektive teď už její druhý díl – tvoří ukrajinské studio GSC Game World. To našlo krátce po ruské invazi do své domoviny azyl v Praze. Díky pomoci českého herního průmyslu před válkou unikly dvě stovky pracovníků a rodinných příslušníků.