Za architekturou do baru. Podniku v Kafkově domě vládne oranžová, DJové a neapolská pizza

První bar otevřeli v roce 2019 na Betlémském náměstí v Praze. Nově se přestěhovali rovnou do rodného domu Franze Kafky. Jak sami říkají, na historické budovy mají štěstí. Podnik Point Café & Gallery, který je už podle názvu kromě baru také kavárnou nebo galerií, si interiér nového sídla nechal kompletně navrhnout. Výsledkem je pokoukání, nad kterým ukápne i slina.

Prostor o výměře pět set metrů čtverečních je rozdělen do dvou pater. Výhodou bylo, že Kafkův dům na náměstí Franze Kafky před tím prošel náročnou rekonstrukcí. Stačilo tak přizvat architekty, kteří dají novému baru identitu. A o tu se postaralo studio Modest Artificials.

To vdechlo prostoru především všudypřítomné barvy. Zatímco ve dne tu panuje bílo-žlutá atmosféra, díky které vyniknou rostliny a umění na stěnách, večer prostor pohltí oranžová a pozdě v noci se světlo úplně utlumí, aby návštěvníci vnímali především samotný bar. S barvami souvisí i funkce podniku. Zatímco ve dne je to v podstatě kavárna s restaurací a také s galerií, kde má prim digitální umění, noční provoz definuje dining bar.

„Oranžovou barvu jsme propsali i do celkové vizuální identity podniku, a to ve spolupráci s grafičkou Annou Mertovou. Oranžovou tak můžete najít na menu, fotostěně i oblečení obsluhy,“ líčí architekt Dan Merta. Studio tu ale pracovalo také s odkazem Franze Kafky, a tak je v horní části podniku salonek s knihovnou německy píšícího spisovatele, na stěnách jsou jeho citáty a ve výloze neon, který na něj odkazuje.

Zajímavostí podniku je bar, kterému dominují závěsná světla ve tvaru koule. Dodal ho norský výrobce Behind Bars Agency. Designové bary firma navrhovala už do Londýna, Moskvy, Sydney, Hamburku, na Floridu či dokonce do Mexico City. V Česku umístili designové dílo vůbec poprvé.

Stoly jsou tu rozmístěné po obvodu prostoru tak, aby lidé mohli koukat přímo na náměstí. Barvami hraje i nábytek, čalouněný modrým sametem. „Z baru je pak vstup do kompletně nové kuchyně, která splňuje nároky na provoz moderní gastronomie včetně speciální pece na neapolskou pizzu,“ líčí architekti. Vaří se tu tedy po italsku, což ale doplňují také české lokální suroviny. V baru se pak podávají tradiční italské koktejly a aperitivy, které tu ale míchají rovněž z českého alkoholu.

V kontrastu s tím vším je salonek, který připomíná jihoamerickou džungli, jíž dominují velké exotické rostliny. A byť je salonek tak trochu od ostatního prostoru oddělený, o pravidelné večery, kdy tu hrají DJové, nikdo nepřijde. Architekti se totiž zaměřili i na akustiku podniku, a tak zvuk dolehne do všech jeho částí.

Point je ale připraven nejen na zábavu. Kromě vánočních večírků a oslav narozenin se tu dají pořádat také konference či workshopy. Do celého podniku se vejdou až tři stovky lidí.