Za mistrovský titul mu slíbili doživotní zásobu kebabů. Šestnáctiletý Angličan otřásl šipkařskou elitou

Uložit 0

Už ve dvou letech, s pevně upnutou plínou a nepříliš stabilním postojem, se prý dokázal trefit na terč. Pravda, stál od něj sotva půl metru, ale i to se za start kariéry počítá. O čtrnáct let později se Angličan Luke Littler vypracoval do pozice nového fenoménu, který teď otřásl světem profesionálního házení šipek. A kdyby včera dokázal vyhrát zlato na mistrovství světa, stal by se ještě větším fenoménem. Navíc s doživotní zásobou kebabů, která mu byla za triumf slíbena.

Jestli máte šipky spojené s pivem na zeleném hospodském ubrusu, je čas si rozšířit obzory – už dávno je totiž nehrají jen štamgasti nebo víkendoví amatéři. Na profesionální úrovni se v nich dá vydělat i spousta peněz. Obzvlášť pokud jste natolik dobří, že se dostanete na mistrovství světa, jehož finále proběhlo včera v Londýně.

Na největším světovém šampionátu, pořádaném šipkařskou organizací PDC, hrál i šestnáctiletý Luke Littler. Od pohledu klasický anglický sympaťák, do kterého byste jen stěží řekli, že je profesionálním sportovcem. Pro házení šipek ale nemusíte mít žádnou fyzičku, stačí vám, když máte v ruce patřičný cit a přesnost.

Svou pravačku začal Littler údajně pilovat jen osmnáct měsíců poté, co se narodil. Rodiče mu koupili terč a on začal z dětské radosti házet. Tehdy ještě neřešil kombinace, jaké musí hodit, aby vyhrával. To se ale změnilo, když mu bylo deset a postavil se proti dospělým šipkařům v akademii, kde trénoval. Na tamních turnajích dokázal držet krok s mnohem zkušenějšími.

I would have put my mortgage on him taking out that 142 Luke Littler is an absolute freak 😭 pic.twitter.com/WtLLr9m6Jl — Josh (@joshpearson180) January 3, 2024

Postupně se začal účastnil čím dál větších soutěží, až se dostal mezi opravdové profesionály. Před dvěma lety si jako čtrnáctiletý vybojoval účast na mistrovství světa pod hlavičkou šipkařské organizace WDF, loni v březnu měl debut na UK Open. A letos? Letos poprvé stanul na tom největším pódiu, na šampionátu od PDC, který je považovaný za elitní soutěž těch nejlepších z nejlepších. A také je nejsledovanější.

Diváci si ho zpočátku dobírali. „Co dělá tady, vždyť ráno musí do školy,“ ptali se. Ostatně davy fanoušků na prestižních šipkařských turnajích umí být pěkně burácivé a místy zběsilé. Když ale zaujal svůj soustředěný postoj, oči namířil na terč a citlivě pravou rukou držel šipku, respekt přijít musel.

Talent, o kterém uslyšíme

V rozhovorech Littler přiznává, že je sám překvapený, že za ním lidé chodí a chtějí fotku. Začal se o něj zajímat i bulvár, který rozebírá jeho vášeň ke kebabům i přítelkyni. To jsou znaky, které svědčí o popularitě. A právě ta se ve velkém rozjela v posledních týdnech, kdy Littler na mistrovství vyřazoval jednoho soupeře za druhým. Házel takové kombinace, že se dostal až do finále. V šestnácti letech. Bezprecedentní.

Ačkoliv nebyl favoritem na celkové vítězství, měl od fanoušků nevídanou podporu. Vyhrát chtěl nejen kvůli pocitu nebo odměně ve výši přes čtrnáct milionů korun, ale možná i kvůli nabídce, kterou dostal od londýnské kebabárny Kebhouze, která mu slíbila, že mu zajistí doživotní zásoby jeho milovaného jídla, pokud šampionát vyhraje.

An incredible reception for 16-year-old sensation Luke Littler ❤️ pic.twitter.com/ocYeSqba5r — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) January 3, 2024

Luke Littler je populární i proto, že je svůj, a proto nemá problém přiznat, že jí nezdravě. Nebo že se příliš nehýbe, protože když zrovna netrénuje na terči, hraje na Xboxu. Do školy nechodí – tu přerušil, aby se mohl soustředit na šipky. Navíc má v sobě i zdravou dávku sebejistoty a optimismu, když řekl, že si na finále věří, i když před ním stál favorizovaný Luke Humphries.

Triumf mu ale unikl. V posledním střetu mistrovství světa v londýnském Alexandra Palace prohrál 4:7 a svůj největší životní turnaj završil pomyslným stříbrem a odměnou okolo šesti milionů korun. „Radost z druhého místa, radost být součástí neuvěřitelného finále a posledního finále Russe Braye (slavného šipkařského rozhodčího – pozn. red.),“ napsal a poděkoval na svém Instagramu.

„Říkal jsem si, že to musím dokázat tenhle rok, protože Luke bude dominovat šipkám spoustu dalších let. Já vyhrál dnes, ale on se určitě brzy dočká. Teď jsem mistr světa a světová jednička, co víc si přát?“ řekl Humphries v rozhovoru po převzetí poháru.

Možná se ale až teď Littlerova kariéra začne rozjíždět. Díky úspěchu a své osobnosti se stane zajímavějším nejen mezi fanoušky, o čemž svědčí i příliv tří stovek tisíc sledujících na Instagramu, ale potenciálně i mezi partnery. Mluví se o spolupráci s… prodejcem kebabů. Ale zájem by mohl přijít i strany relevantnějších sponzorů, kteří přesně na takto sledované talenty čekají.

Možná se ptáte, proč je Littler v hodu šipek vlastně tak dobrý? Vliv na to může také místo, kde vyrůstal, tedy ve Warrington v aglomeraci města St. Helens, kde se narodili jedni z nejlepších šipkařů, například Dave Chisnall, Stephen Bunting nebo někdejší mistr světa Michael Smith. Že by tato oblast přinášela ambiciózním šipkařům speciální formu dopingu?