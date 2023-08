Za ten film mě mohou zažalovat. Není náhodou, že je partnerem advokátní kancelář, říká Kazma

Dá se věřit Kazmovi? To je asi základní otázka, kterou si musíte položit předtím, než s údivem začnete pozorovat, co na české mediální scéně zase vytváří. A že se jeden z jeho největších poprasků kvapem blíží. Už příští týden má totiž do kin zamířit jeho první film, který už teď nejen přepisuje rekordy tuzemské kinematografie, ale také na sebe váže několik tajemství a nejasností. Lze tak předpokládat, že kontroverzní bavič diváky před stříbrná plátna jednoduše nažene, i kdyby se měla vysílat černá obrazovka. „Je na lidech, čemu uvěří,“ říká.

Kazma, který v minulosti vypekl štáb kultovního gastronomického pořadu Prostřeno, napálil Leoše Mareše, zahrál si na Jima Carreyho a bavil český internet skrze značku One Man Show, si vcelku pochopitelně nechává detaily o očekávaném filmu pro sebe. Místo toho živí spekulace, zda snímek skutečně existuje. Diváci ale mají být v klidu, protože „má stominutovou stopáž“, „čtyři roky se na něm pracovalo“ a „stál zhruba sedmdesát milionů korun“. Nebo ne?

„Vím, že spousta lidí spekuluje o tom, jestli to není celé náhodou jeden velký prank,“ říká Kazma v podcastu Čestmíra Strakatého. „Že přijdou do kina a bude tam můj nahý zadek nebo kamera, která bude promítat diváky do jiného sálu. Všechno to jsou skvělé nápady, já mám ale v rukávu dobrý film,“ tvrdí, byť jeho neustálý šibalský výraz a sluneční brýle stále vyvolávají pochybnosti. Ale tak to zjevně má být, Kazma je mistr převleků a hravé manipulace.

Foto: Bontonfilm Natáčení ONEMANSHOW: The Movie

Že ale s něčím do kin doopravdy přijde, je potvrzené. Premiéra jeho díla pod názvem ONEMANSHOW: The Movie je naplánovaná na čtvrtek 17. srpna, pro držitele zlatých tiketů, které putovaly přímo do rukou známým – a pečlivě vybraným – hostům, se spustí už o dva dny dříve. A jen Kazmův nejbližší tým ví, o čem novinka bude. Mánii okolo ní pak umocňuje fakt, že měla v předprodejích stanovit rekord mezi českými kiny. Takový zájem o vstupenky prý tuzemský trh nepamatuje.

„Můžu všechny ubezpečit, že 17. srpna v českých kinech všichni uvidí opravdový, plnohodnotný, stominutový film, který vypadá jako film, tváří se jako film, podle mě to bude muset být film. Dokonce to má přídomek The Movie, to nemůže být přece nic jiného,“ líčí Kazma v rozhovoru a naznačuje, že ve snímku hrají herci, kteří prý neměli tušení, že v něm budou hrát. A to může být jedním z problémů, které na Kazmu čekají. Přesněji řečeno na jeho tým právníků.

Jde totiž o to, že vybrané známé české herce (například Jiřího Bartošku, Kryštofa Hádka, Ondřeje Sokola, Jiřího Langmajera nebo Hynka Čermáka) měla před časem oslovit produkce s žádostí o natočení historického filmu Tajný zákop. Snímek ale nikdy nevyšel – a prý neobsahoval ani všechny náležitosti, proto se herci začali dohadovat, jestli nejde o nějakou léčku. Pak sám Kazma přiznal, že šlo pouze o součást jeho vlastního projektu. A minimálně Čermák má zvažovat podání žaloby.

„Že mě chce žalovat, se ke mně dostalo, tyto věci ale řeší moji právníci. Ne náhodou je generálním partnerem filmu advokátní kancelář Plicka & Partners,“ směje se Kazma. „Myslím si, že teď budou zaneprázdnění. Jejich generální partnerství má u takto velkého filmu hodnotu v řádech desítek milionů korun – a opravdu to není náhoda,“ dodává a rovnou opět naznačuje, že součástí chystané novinky může být i proslulý zakopaný Range Rover, okolo kterého se také strhl humbuk.

Během podcastu přišla řeč i na rozpočet, který se má pohybovat okolo 72 milionů korun. „Ono to pořád nějak kolísá, ale nejde to pod tuto hranici,“ objasňuje Kazma. Sám měl do projektu vložit zhruba deset milionů korun, zbytek prý sehnal. „Klasická obchodničina, ve které už, troufnu si říct, jsem relativně zdatný a umím v ní chodit,“ dodal a navázal, že například jeho mise s Prostřenem stála nižší stovky tisíc, přičemž nejnovější díly One Man Show se pohybovaly v nižších jednotkách milionů.

Momentálně už mají mít film k dispozici česká kina, která mají držet kopie opatřené speciálním bezpečnostním klíčem, jenž film odemkne pouze po dobu promítání. Po stránce bezpečnosti se ostatně tvůrci celkem činili – v každém sále má být ochranka vybavena termovizí a do filmu jako takového má být zahrnuta zvláštní trackovací technologie proti pořizování pirátských nahrávek. Je tedy zřejmé, že si Kazma a spol. střeží své dílo, co to jde. Za pár dní se už ale lidem odemkne – a pak se asi zřejmě strhne lavina.

Jen o Kazmově filmové prvotině podcast Čestmíra Strakatého nebyl. Řešil se i jeho „spor“ s Leošem Marešem, nakously se vztahové patálie, zmínilo se i období, kdy musel mít Kazma soukromou ochranku, zabrousilo se k návštěvám psychoterapeuta či k myšlence, že stálý příjem zabíjí lidské sny a touhy.