Začal zlomový týden. Výsledky technologických firem napoví, jak se bude vyvíjet světová ekonomika

Co kvartál, to nové rekordy, famózní čísla počtů uživatelů nebo překonané předpoklady zisků. Když se v posledních letech psalo o čtvrtletních výsledcích velké technologické pětky, pokaždé to byla stejná, optimistická písnička. Aktuální události ve světě však naznačují, že vstupujeme do nové doby a že tentokrát mohlo být vše jinak.

Právě tento týden postupně své kvartální uzávěrky představí mimo jiných právě i takzvaná velká technologická pětka, tedy společnosti Alphabet (mateřská firma Googlu), Amazon, Apple, Microsoft a Meta (dříve Facebook). Zároveň ale pozornosti akcionářů jistě neuniknou ani firmy jako Activision Blizzard, Spotify nebo Twitter.

„Tento kvartál je výsledkově jeden z nejdůležitějších od roku 2020 a může určit další vývoj na trzích,“ napsal na Twitter Filip Kejla z investiční společnosti Investorees. Faktorů, které by mohly s cenami akcií velké technologické pětky i trhů jako celku zahýbat, je totiž celá řada.

Čekají Facebook další poklesy uživatelů?

Nemilá překvapení už v posledních měsících ostatně největší technologické tituly zaznamenaly. Minulý týden oznámil Netflix, že mu poprvé za dekádu klesl počet uživatelů. Ve stejné metrice minulý kvartál strádal i Facebook a je nasnadě otázka, jestli bude v negativním trendu pokračovat.

„Počet uživatelů Facebooku nejspíš dlouhodobě prudce neporoste, společnost se určitě více zaměří na zvyšování průměrného příjmu na uživatele, tedy jejich udržení u obrazovek,“ říká analytik Tomáš Vranka ze společnosti XTB. Právě tuto metriku ale negativně ovlivňuje třetí strana, v tomto případě Apple.

„Hlavním problémem Mety (mateřské společnosti Facebooku – pozn. red.) není v současnosti pokles uživatelů, jako spíše změna politiky ochrany soukromí Apple iOS. Ta výrazně narušila schopnost Facebooku a Instagramu cílit na uživatele reklamu, která se tak hůře prodává,“ míní Ján Hladký, analytik Patria Finance.

Vranka i Hladký se ale shodují, že společnosti Marka Zuckerberga naopak hraje do karet její nízká valuace a s tím spojená nízká očekávání. Akcie Mety se ostatně od posledních výsledků obchodují v klesajícím trendu a všechny její problémy by tak mohly být v aktuální ceně již obsažené.

Bude mít Apple dostatek čipů?

Ta část technologické pětky, která je závislá na hardwaru, má oproti společnostem jako je Meta bazální výhodu – své produkty může prodávat zákazníkům stále dokolečka. To by však nesměla existovat krize s nedostatkem čipů. Ta světový obchod sužuje de facto od chvíle, co se v důsledku pandemie zpřetrhaly dodavatelské řetězce.

Apple byl až donedávna vůči této krizi imunní a díky své obří tržní síle si dokázal čipy zajistit. S postupujícím časem však nejistota stoupá. „Společnost BOE, která měla původně dodat Applu 40 milionů displejů, už musela dodávku snížit na 30 milionů. A ani to není vůbec jisté. Na výsledcích se to ukáže. Kvůli vysoké inflaci lidé začnou omezovat nákup zbytného zboží a je pravděpodobné, že se málo vyrobených iPhonů potká s malou poptávkou po nich,“ počítá analytik Portu Filip Louženský.

Foto: Apple Nový iPhone SE (2022) ve třech barevných kombinacích

V názoru na to, zda bude čipová krize pokračovat, se však analytici neshodnou. Podle Hladkého se bude situace lepšit: „Například vidíme, že se výrazně zlepšuje dostupnost grafických karet a procesorů a klesá jejich přeprodejní cena. Management Applu navíc v předešlých výsledcích potvrdil, že je schopen odklonit nejhorší dopady nedostatku čipů směrem k méně důležitým produktovým liniím, například iPadům,“ tvrdí.

Vranka z XTB je opačného názoru. „Nejen, že se situace s čipy nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. Máme tu problémy s dodávkami neonu používaného ve výrobě a ani nizozemský výrobce ASML nestíhá vyrábět čipy. To vše způsobuje rekordní čekací dobu na hotové čipy, která teď činí zhruba 26 týdnů,“ říká. Ovšem doplňuje, že Apple je však v celém cyklu specifická firma. Má totiž dlouhodobě dobré vztahy s dalším významným výrobcem TSMC.

Čísla nejsou vše, počkejte si na komentáře…

Složité účetní závěrky mohou skýtat mnoho sotva srozumitelných čísel a vyčíst z nich, jak se vlastně dané firmě daří, je úkol pro odborníky. Na jaké údaje se tedy soustředit? „Nejpodstatnější budou povýsledkové komentáře managementu, vývoj provozní marže a čisté ziskovosti,“ míní Kejla.

Zisky považuje za klíčové i Louženský z Portu. Ovšem s tím, že trhy již očekávají jejich negativní vývoj. „Nejde tolik o samotný výsledek, ale o porovnání s minulým čtvrtletím, které bylo oproti současnému válečnému relativně normální. U Activision Blizzard se očekávají zisky téměř poloviční. U Microsoftu se očekávají lehce horší zisky než v posledním kvartále, stejně tak u společnosti Aplhabet. Apple očekává asi o 27 procent horší zisk než posledně.“

„Světová ekonomika už mnohokrát překvapila svým odrazem ze dna.“

Více než samotná čísla ale budou možná zajímavější zmíněné komentáře z rozhovorů šéfů firem s akcionáři, které přijdou vždy po výsledcích. Právě ty totiž měly posledně velký vliv na další vývoj.

„Důležité bude například, co řeknou Alphabet, Microsoft a Amazon o růstu cloudu, co řekne Amazon o maloobchodu a trhu práce v USA, co řekne Meta o dopadu inflace. To se v podstatě ukázalo v minulém čtvrtletí nebo i nyní například u výsledků Netflixu – čísla zde byla dobrá, ale doprovodný komentář srazil cenu akcií dolů,“ upozorňuje Vranka.

Jsme za vrcholem ekonomického cyklu?

Smíšená očekávání, inflace, válka na Ukrajině a v Číně stále řádící covid – všechny tyto faktory rozhodně na klidu nepřidávají a nutně otevírají otázku, zda se svět neřítí do ekonomické recese. Analytici jsou ale opatrní v rychlých závěrech.

„Trefit vrchol hospodářského cyklu je jako trefit příchod krize. Je pravda, že současná situace ve světě má k ideálu daleko, ale světová ekonomika už mnohokrát překvapila svým odrazem ze dna. Navíc technologická pětka může být relativně odolná a relativně bezproblémově přenášet zvýšené náklady na zákazníky,“ míní analytik XTB Vranka.

„Prognózy růstu pro velké země se zhoršují.“

V pozitivní vývoj doufá i Louženský. „Nesouhlasím, že jsme na špici ekonomického cyklu, spíš se domnívám, že se akciové trhy hluboce nadechují, aby mohly skočit do vod dalšího růstu. I když z vysoce inflačního prostředí se mnoho firem neraduje, existuje i množství společností, které z něj těží. Mezi takové společnosti se řadí především ty z finančního a energetického sektoru a celý řetězec firem zapojených do prodeje nezbytného zboží – jídla, domácích a hygienických potřeb,“ říká.

Celková ekonomika ale samozřejmě není totéž, co akciové trhy. Hladký z Patrie je o něco skeptičtější než jeho kolegové. „Myslím, že jsme blízko nebo za vrcholem ekonomického cyklu. Prognózy růstu pro velké země se zhoršují spolu s rostoucí inflací, utahováním monetární politiky a eskalací ruské invaze. Nicméně co se týče velké technologické pětky, tam bude mít každý člen své vlastní akutnější problémy,“ uzavírá.

Výsledky velké technologické pětky i dalších firem lze zpravidla čekat vždy po 22.00 středoevropského letního času, poté, co se uzavřou newyorské burzy. V úterý představí ty své Alphabet a Microsoft, ve středu Meta a Spotify a ve čtvrtek pak Apple a Amazon.