Začátek konce malého množství tekutin v letadle. Londýnské letiště umožní mít na palubě až dva litry

Jedenácté září přineslo na světová letiště přísná opatření. Některá další však přišla až s časem. A tak pravidlo maximálně sto mililitrů tekutiny, které si s sebou cestující může vzít na palubu letadla, je důsledkem zločinu, který se nestal. Letiště zmíněné opatření přijala poté, co britská policie překazila v roce 2006 teroristické spiknutí, které mělo za cíl odpálit v letadlech tekuté bomby v lahvích od nealkoholických nápojů. Jenže doba se pohnula a začátek konce malých průhledných lahviček, zdá se, přichází.

Pravidlo pouhé stovky mililitrů plánuje nyní zrušit jedno z londýnských letišť. Opatření zavádí jako první London City Airport, mezinárodní letiště na východě Londýna. To plánuje povolit vstup na palubu až s dvoulitrovou lahví už na letošní velikonoční prázdniny.

„Můžeme to udělat díky novým špičkovým CT přístrojům, podobným těm, které se používají v nemocnicích. Dokážou vytvořit 3D sken zavazadel cestujících ve vysokém rozlišení, což znamená, že je personál může snadno kontrolovat ze všech úhlů,“ uvedlo v prohlášení letiště London City. To znamená, že kromě limitu na množství tekutiny odpadne i balení lahviček do průhledných obalů, které se pak ze zavazadel vyndávají při procházení hlavní kontrolou.

Změna se ale netýká jen tekutin. Cestující tu nově nebudou muset vybalovat ani notebooky, které normálně procházejí skenerem zvlášť. I ty bude nový přístroj umět patřičně zkontrolovat v kufru.

„Je to dobrá zpráva pro všechny, kdo plánují dovolenou nebo služební cestu. Ubudou nejen potíže, ale také dlouhé čekání ve frontách na bezpečnostní kontrolu,“ uvedl výkonný ředitel letiště Robert Sinclair a doplnil, že právě London City Airport bude první z britských letišť, které to umožní. Dohromady budou na londýnském letišti čtyři nové skenery. Letiště informovalo, že už jsou v provozu, nová pravidla by pak měla začít platit právě na velikonoční prázdniny.

Opatření si zatím užijí především Angličané. Letiště London City je sice mezinárodní a létá se odsud až do třicítky zemí, především jde ale o cesty do Amsterdamu, Edinburghu a Curychu. V Londýně je až páté nejvytíženější. V lednu a únoru tudy dohromady prošlo 442 tisíc pasažérů.

Až dvoulitrové nápoje si s sebou postupně budou moci brát cestující i na dalších letištích britské metropole. „Do roku 2024 budou na hlavních letištích ve Spojeném království nainstalovány nejnovější bezpečnostní technologie, které zkrátí dobu čekání, zlepší komfort cestujících a především odhalí potenciální hrozby,“ slíbil v prosinci 2022 britský ministr dopravy Mark Harper.