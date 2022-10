Zachráněné obědy. Deset tisíc jídel doputovalo ze Zátiší Group a Perfect Canteen do azylových domů

Víte, kolik nesnědeného jídla denně zbývá v každé jídelně nebo fastfoodu? Podle výzkumu provozů veřejného stravování RedPot, na kterém se podílela organizace Zachraň jídlo, se množství pohybuje od 1,8 do 24,9 kilogramu. Provozovatelé gastronomických podniků se sice snaží omezovat plýtvání, ale ne vždy dobře odhadnou, kolik strávníků v daný den přijde. Právě proto organizace Zachraň jídlo vytvořila systém pro darování takových pokrmů, pro který nově spustila i web Zachraň oběd.

„Doteď se darování z oblasti cateringu a gastra nikdo nevěnoval. Díky pomoci partnerů teď pokrmy, které zbývají, nemusí putovat do koše. Momentálně spolupracujeme se Zátiší Group, Compass Group, FreshPoint a ambasadorem projektu se stal Martin Staněk z Perfect Canteen,“ říká Denisa Rybářová ze Zachraň jídlo, která převozy z jídelen do charit koordinuje.

Organizace se záchranné aktivitě ve spolupráci s gastronomickým sektorem věnuje od poloviny března letošního roku. A hlásí, že se jí během uplynulých sedmi měsíců podařilo dovézt potřebným už více než deset tisíc porcí hotových jídel, jejichž cesta by jinak nenávratně vedla do popelnice. Místo toho ale vedla přímo na stůl klientů azylových domů a nouzových ubytoven.

Legálně darovat vařené pokrmy totiž není v Česku tak průzračné, jak by si jeden myslel. Hygienické nároky jsou velmi přísné, jídelnám a gastro provozům se tak nevyplácí se do takové iniciativy pouštět na vlastní pěst. Zachraň jídlo ale tématům souvisejícím s plýtvání potravinami věnuje od roku 2013, zná tak legislativu a své znalosti odkáže aplikovat v praxi.

Foto: Zachraň jídlo Hotová jídla se přímo z podniků dostanou potřebným

Do celého procesu se zapojila kurýrní služba DoDo, která zajišťuje převoz jídel. Zachraň jídlo myslí i na to, aby bohulibá aktivita nevytvářela zbytečný odpad, obvykle se tak porce převáží ve vratných REkrabičkách. Lidem v nouzi se jídlo dostává zcela zdarma, čerstvé a díky vratnému obalu oproštěné od uhlíkovou stopu.

„Teplé, plnohodnotné jídlo je pro naše klienty luxus. Mnoho z nich teď jí, co kde najdou. V důsledku nesprávné životosprávy a absence plnohodnotné stravy často trpí zažívacími problémy, které dále přecházejí v chronická onemocnění,“ říká Hana Štěpánová, sociální pracovnice v Azylovém domě svaté Terezie v pražském Karlíně.

Podniky, které se chtějí do záchrany obědů zapojit a ušetřit zdroje investované do produkce a zpracování jídla, se mohou přihlásit samy přímo na stránkách Zachraň oběd. Přes všechnu snahu správně spočítat, kolik obědů na daný den uvařit, totiž v podnikových jídelnách denně zbývá deset až dvacet porcí jídla. K vysokému číslu přispívá i požadavek na široký sortiment jídel, který musí být k dispozici až do konce výdeje.

„Pro Compass Group je udržitelnost zásadní prioritou. Měsíčně našim hostům ve všech našich restauracích a školních jídelnách po celé republice servírujeme 1,5 milionu jídel a z toho plyne naše jednoznačná odpovědnost za životní prostředí a odpovědné nakládání se surovinami,“ říká k zapojení společnosti Compass Group její manažer pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí Petr Brož.

Foto: Zachraň jídlo Do záchrany obědů se zapojila kurýrní služba DoDo

Webové stránky, kde se mohou registrovat jak další jídelny z Prahy, tak charity, vznikly ve spolupráci s dobrovolníky z komunity Česko.Digital, která delší dobu čekala na to, až se bude moci spojit s neziskovým projektem z oblasti životního prostředí.

„Do budoucna chystáme ve spolupráci s Česko.Digital aplikaci pro zjednodušení komunikace mezi jídelnami, kurýrem a charitami. Dobrovolníci již projektu věnovali stovky hodin svého volného času. To všechno pro dobrou věc,“ říká Anna Strejcová ze Zachraň jídlo.