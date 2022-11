Žádné Los Angeles, ale Ústí. Na severu Čech vyrostla kamenná vila hollywoodských parametrů

Podobné projekty byste očekávali v prominentních zámořských čtvrtích, nikoliv v Ústeckém kraji. Pokud se však sejde nadšený investor a dobrý architekt, může také v Česku vzniknout vila odpovídající hollywoodským standardům. Za její podobou stojí architekt Petr Dobrovolný, který navrhnul celou stavbu jako poklidné místo plné soukromí, jež má v těsném sousedství jen zelený trávník a vodní plochu.

Přírodní materiály se objevují již na samotné fasádě, která je tvořena kamenným obkladem. Nerovnost, ať už povrchu ruly, nebo terénu, který stavení obklopuje, je v kontrastu k čistým liniím domu. Objekt je tvořen dvěma křídly, jedno slouží jako hlavní zázemí pro investora a jeho rodinu, ve druhém se nachází krytý bazén.

Obytná část je tvořená dvoupodlažním hranolem, který dostal charakter masivní kamenné stavby. Nižší objekt s bazénem opláštily tmavé desky z plechu. Dům doplňuje také podzemní garáž a altán. Soubor objektů pak mezi sebou svírá očím okolí dokonale skrytou dřevěnou terasu s velkorysými rozměry a vířivkou.

Z ní se majitelům otevírá výhled do okolní rozlehlé zahrady, která byla pojata v anglickém stylu. Nechybí květinová louka, vzrostlá zeleň rámující její obvod, na svažitém terénu v okolí domu vznikly květinové záhonky, skalky a travnaté plochy. Všechny barvy zahrady do domu přivádí velké prosklené plochy, které narušují masivnost kamenného obkladu a pouští do interiéru dostatek světla.

Některé z těchto ploch lze navíc otevřít a propojit tak v letních měsících interiér s exteriérem. V tomto období přijde vhod také vodní biotop a altán s venkovním posezením. I ten působí jako kamenná stavba, nicméně v základu se jedná o dřevostavbu.

I přes svou velikost dům splňuje nízkoenergetický standard. K vyhřívání interiéru je využíváno síly tepelného čerpadla a také dvou rekuperačních jednotek vzduchotechniky. Samotný interiér v sobě kombinuje dřevo, kámen a beton. Vybavení místností se nese v minimalistickém duchu, kterému napomáhají také velkorysé rozměry jednotlivých pokojů.

Foto: Roman Mlejnek Pohled na příjezdovou cestu k domu a garáži