Žádný Amazon, v Česku otevírá obchod bez prodavačů COOP. Prodejnu chce nabízet na malých městech

Pokud budete chtít vstoupit do této prodejny, pak jedině po ověření identity. Se speciální aplikací v telefonu. A musíte počítat s tím, že vás tu budou hlídat kamery. V obchodě COOP ve Strakonicích to však budou hlavně ony. Síť družstevních prodejen tu totiž v únoru spouští koncept, který se obejde bez stálé přítomnosti personálu. Nakupovat tu navíc půjde třeba v noci.

První obchod s automatickým konceptem se má otevřít v únoru v režimu 24/7. „Slovo samoobsluha s námi získává nový obsah. Koncept automatického obchodu se maximálně přizpůsobuje potřebám zákazníků, pro které končí nutnost plánovat si podle otevírací doby obchodů své nákupy,“ slibuje Lukáš Němčík, ředitel COOP pro rozvoj a marketing.

Co si nicméně lidé naplánovat budou muset, je zařízení vlastní bankovní identity a speciální aplikace v telefonu. Na jejich základě je totiž systém do obchodu přes takzvaný dvojitý vstup vpustí. Bez této identifikace se do obchodu nemá dostat nikdo.

Prostor uvnitř bude hlídat kamerový systém. Po nákupu se zákazníci sami obslouží v zónách, které fungují na stejném principu jako už teď známé samoobslužné pokladny obchodů. Odcházet budou až po ověření platby.

Mimo standardní otevírací dobu bude k dispozici celý obchod kromě pultů s lahůdkami či uzeninami. Za to ale mají mít automatické obchody rozšířenou nabídku baleného zboží. COOP na konceptu technologicky spolupracuje s firmou Knowingstore.

Vyšší tržby, nižší náklady

Už teď COOP ví, že podobnou prodejnu otevře v Českém Krumlově. Když se koncept uplatní, bude se rozšiřovat i dál. Největší úspěch má totiž mít v menších a středních městech – tam je prý dost zákazníků. Řada z nich se zároveň už nespokojí s obchody se standardní otevírací dobou.

Zatím COOP slibuje zvýšení pohodlí zákazníků, kromě toho si ale také pro sebe představuje vyšší tržby a snížení mzdových nákladů. Aby něčeho takového mohl dosáhnout, musí ale do přeměny každé jedné prodejny nejdříve investovat asi milion korun.

COOP však už několikrát prokázal, že v moderním přístupu k nakupování nezůstává pozadu: v roce 2020 družstvo představilo vlastní e-shop, se kterým se dokázalo zaměřit na regiony, které jiní hráči do té doby často přehlíželi. A k vybraným prodejnám začalo instalovat externí výdejní boxy s vlastní chladící částí pro čerstvé potraviny.

COOP se při tvorbě konceptu inspiroval sesterskými řetězci ve Skandinávii, kde podobné obchody fungují již několik let. Známější je ale především pojetí Amazonu, který své zcela samoobslužné prodejny začal spouštět už na konci roku 2016. Tam jde technologie ale ještě o něco dál – lidé nemusí ani přijít k pokladnám, kde by si sami zboží oskenovali. Stačí si prostě vybrat v regálech a odejít. To, co si nakoupili, pochopí kombinace umělé inteligence a kamer.

První takový obchod v Evropě nicméně firma otevřela teprve loni, a to v Londýně. Mezitím Amazon dokonce přidal bionickou platbu – prostřednictvím otisku dlaně. Podobně smýšlí v Lisabonu, kde autonomní supermarket spustila síť Continente s pomocí startupu Sensei. Tam mimochodem zjistili, že mnohdy největší problém je pro zákazníky s vybraným zbožím z obchodu odejít – mají totiž dojem, že kradou.