Takzvané hry na hrdiny dlouho dominovaly pouze stolům a papírům. Pak se přesunuly také na počítače a konzole. A díky českému startupu Fireball se významně rozšíří jejich stopa na mobilních telefonech. Právě totiž vychází aplikace Dungeon Realms, která společné vyprávění fantastických příběhů po vzoru Pána prstenů nebo Zaklínače dostane i do vaší kapsy.

Kdo by neznal slavné Dračí doupě, které představilo koncept hraní různorodých rolí – třeba kouzelníků, rytířů a hraničářů – v rámci daných pravidel českému publiku. Však se také pro podobné hry vžilo vzhledem k obrovskému množství žánrů a rozmanitých titulů možná ne úplně šťastné, ale vcelku známé pojmenování „dračák“. A právě „dračák v mobilu“ vyvíjí český startup Fireball, který své dílo Dungeon Realms nyní pouští do světa na Android i iOS.

Aplikace dříve prezentovaná pod názvem tvůrčího týmu jako Fireball na telefony převádí zakladatele žánru her na hrdiny, slavné Dungeons & Dragons. Skupina dobrodruhů ve hře prochází příběhem, který společně s vypravěčem a občas i prostřednictvím hodu kostkou pomáhají tvořit. Zážitek, kvůli kterému se dosud museli lidé scházet u stolu nebo organizovat online sezení, teď Dungeon Realms jednoduše přenáší do telefonu. Tedy až tak jednoduše ne, vývoj běží od roku 2019 a vyžádal si několik investičních kol.

„Celkem jsme vybrali už přes 1,5 milionu dolarů,“ říká pro CzechCrunch zakladatel startupu Jan Roose. První palivo startup získal přes Kickstarter a díky známým investorům Jiřímu Hlavenkovi a Oliveru Dlouhému. K nim se předloni přidali spolutvůrce hitu pro virtuální realitu Beat Saber Ján Ilavský a David Šiška z fondu Purpose Ventures. Všichni dosavadní investoři pak přilili další olej do ohnivé koule začátkem letoška a v létě, kdy během dvou kol investovali dalších deset milionů korun.

„Situaci jsme měli těžší v tom, že takový koncept před námi nikdo pořádně nedělal. Museli jsme si tak sami na spoustu věcí přijít,“ dodává Roose. I díky důvěře investorů se nyní Dungeon Realms po zkušebním provozu pro omezené množství podporovatelů dostanou ke všem zájemcům. A to třeba s dalšími desítkami příšer a porcí obsahu navíc oproti dřívějším zkušebním verzím. Byť, jak sami přiznávají, tvůrce čeká ještě spousta práce.

„Bereme to jako ostré vydání a jako něco, za co bychom se postavili. Je to světově první textový roleplaying v telefonu na takové úrovni. Nicméně aplikace bude mít pořád nálepku betaverze, než přidáme další funkce,“ vysvětluje mladý zakladatel. Oněmi dalšími funkcemi mají být v horizontu pár měsíců například mapa pro taktické souboje nebo implementace ještě více pravidel Dungeons & Dragons. Ta se mimochodem loni dočkala i vydání české verze s názvem Jeskyně a draci.

Do předběžného přístupu k Dungeon Realms se zapojilo deset tisíc lidí, v současnosti aplikace eviduje 1 500 měsíčně aktivních dobrodruhů. „Během early accessu se každý měsíc přidalo zhruba 700 uživatelů, aplikace přitom neměla žádný marketing, vše bylo jen ‚word of mouth‘. Čekáme, že až po vydání spustíme první reklamy, tempo výrazně naroste,“ míní Roose. Očekávaný nárůst hráčské základny jde navíc ruku v ruce s plány na monetizaci.

Foto: Fireball Jan Roose, zakladatel startupu Fireball

Zdrojem tržeb pro startup by měl být především placený herní obsah. Aplikace je zdarma, za jednotky dolarů si nicméně uživatelé mohou pořídit předpřipravená dobrodružství s unikátními ilustracemi, předměty a protivníky. Vypravěčovi alias pánovi jeskyně, který hru vede, tak odpadne práce s vymýšlením vlastního obsahu. Ve verzi, jež právě zamířila na app story, je jedno hotové dobrodružství zdarma a tři placená.

Další peníze by Fireballu mohly plynout od nejnáruživějších hráčů, kteří by rádi hráli vícero kampaní současně. Dungeon Realms bezplatně podporují vytvoření tří hráčských postav najednou, další pozice pro fantastické hrdiny jsou zpoplatněné. A kromě poskytování více možností zábavy pro hráče-dobrodruhy tvůrci myslí i na hráče-vypravěče. Rozšíření nástrojů pro tvorbu vlastních fantastických světů je jedním z konkrétních dlouhodobějších plánů Fireballu pro následující měsíce.

Že to vydáním teprve začíná, potvrzuje i sám Roose. „Naše aplikace se pokouší poskytnout zážitek z Dungeons & Dragons, které tu jsou už padesát let. Do toho jsme museli překonat vývoj za covidu, nabrat seniorní mobilní vývojáře, přijít na to, jak implementovat všechny herní mechanismy… A určitě nás toho ještě spousta čeká. Ale už během Kickstarteru jsme si ověřili, že to půjde. A že umíme najít cestu, jak doručit to, co jsme slíbili,“ říká.

A ještě jeden předpoklad k dalšímu úspěchu kromě přesvědčení investorů a uvedení aplikace na trh ve Fireballu mají. V žilách jim totiž koluje krev hrdinů, která je pro adaptaci legendárních Dungeons & Dragons dost možná tou největší nutností. „Dřív jsme D&D pravidelně sami hráli. Teď byl kvap s vydáním, takže jsme jen pracovali. Ale chystáme se začít hrát zase každý týden,“ s úsměvem uzavírá Jan Roose.