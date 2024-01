Zahraniční turisté se loni vrátili do Česka. Nejvíce lákalo Němce, ale také Američany a Korejce

Uložit 0

Turistický ruch v Česku v průběhu loňského roku výrazně ožil. Hotely, apartmány a penziony napříč celou zemí navštívilo v prvních třech čtvrtletích roku přibližně 17,4 milionu turistů, v roce 2022 to bylo o 2,3 milionu hostů méně. Po pandemii covidu navíc stále pokračuje proměna vzorku cestovatelů. Počet těch českých byl totiž stále vyšší než v roce 2019, do země zavítali ve velkém ale také Němci, Slováci nebo Američané a Korejci.

Čísla turistického ruchu, která se dostala k hoteliérům a dalším podnikatelům v tomto byznysu, byla v závěru roku příznivá. Podle údajů agentury CzechTourism navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Česku v prvních třech čtvrtletích roku 2023 asi 17,4 milionu turistů, rok předtím to bylo přibližně 15,1 milionu. Z celkového počtu turistů bylo téměř 10,2 milionu domácích hostů a 7,2 milionu návštěvníků ze zahraničí.

„Zatímco cestujících rezidentů meziročně přibyla čtyři procenta, počet zahraničních turistů vzrostl výrazněji, a to o 35 procent. I přesto domácí cestovatelé tvořili více než polovinu příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení v Česku,“ uvádí agentura CzechTourism. Nejpopulárnější je mezi Čechy Praha.

Foto: CzechTourism Turisté z blízkých zemí

Co se dalších národností týče, ve srovnání s rokem 2022 nedošlo k žádné zásadní změně. Na prvním místě byli návštěvníci z Německa – zavítalo jich k nám 1,7 milionu, což bylo meziročně o 32 procent více. Následovalo Slovensko (672 tisíc) a Polsko (630 tisíc). Největší nárůst se týkal turistů z Itálie, jejichž počet se zvýšil o více než polovinu.

Ze vzdálených zemí do Česka v největší míře putovali Američané – bylo jich 362 tisíc, což je v porovnání s rokem 2022 také o 32 procent více. Na druhém místě se co do počtu umístili Korejci, kterých do Česka loni přijelo 171 tisíc, Izraelců bylo bezmála sto tisíc a Tchajwanců 95 tisíc. A zdá se, že došlo i k mírnému zvýšení počtu turistů z Číny. V roce 2022 jich do Česka přijelo jen asi 22 tisíc, loni to bylo téměř 63 tisíc.

Nejvíc turistů v prvních třech čtvrtletích roku 2023 přijelo do Prahy, a to 5,4 milionu, což je o 28 procent více než v předcházejícím roce. Následovaly Jihomoravský, Jihočeský, Královéhradecký, Středočeský a Karlovarský kraj – každý z nich navštívilo přes milion turistů. Nejméně populární jsou Pardubický kraj, Ústecký kraj a Vysočina.

Podle dat poradenské společnosti STR byly zajímavé především listopadové tržby. Meziročně vzrostly o více než 22 procent, což byl v širším evropském měřítku třetí největší nárůst po Rusku (41 procent) a Turecku (37 procent). S podzimem přichází do oblíbených evropských destinací pokles obsazenosti, ale data STR ukazují, že do Česka přišel o něco později – i díky tomu byly výsledky příznivější.

Nárůst počtu turistů, a tudíž i nárůst tržeb je ale potřeba dát do kontextu také s rostoucími náklady. „Energie vzrostly o 60 procent a více, ceny potravin se také zvýšily a o tlaku na mzdy s tím vším souvisejícím si asi nemusíme dlouze vypravovat. Náš listopad v roce 2023 měl růst nákladů okolo 15 procent – a to šlo nákladově o nejlepší měsíc celého roku,“ vysvětluje Jaroslav Svoboda, majitel české hotelové sítě Czech Inn Hotels.