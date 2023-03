Zájem o cestování karavanem neopadá. České Campiri tak za loňský rok rostlo trojnásobně

Sebrat pár švestek a vydat se za dobrodružstvím s celým domem za zády se v době pandemie stalo velkým lákadlem. Trávení dovolené v karavanu však táhne i nyní, z čehož těží i společnost Campiri. Ta zprostředkovává pronájmy obytných vozů a sama je také půjčuje. Za minulý rok hlásí trojnásobný růst v tržbách i počtech rezervací, k čemuž dopomohla i expanze do Řecka či Španělska.

Během pandemie se uzavřely hranice, mnoho podniků fungovalo v omezeném režimu či vůbec, a tak domov na čtyřech kolech představoval jednu z mála možností, jak se dostat ze čtyř stěn ven do přírody. Karavaning se stal novým trendem. A jak se zdá, zájem o něj neupadá. Podle dat startupu Campiri jen za poslední dva měsíce vzrostl počet vyhledávaných klíčových slov s tématem půjčení karavanu o dvacet až třicet procent.

Campiri se proto snaží z popularity karavaningu vytěžit maximum a ke zprostředkovávání pronájmu obytných vozů loni přidalo také možnost pronájmu obytek, které přímo sám startup vlastní. Ty si mohou zájemci pronajmout nejen v České republice, kde jich má startup k dispozici okolo šedesátky, ale díky expanzi do zahraničí i v Řecku, Polsku či španělské Málaze. To zákazníkům otevírá zcela nové možnosti trávení dovolené u moře.

Počet objednávek, během kterých si zákazníci nejčastěji půjčovali karavan na týden, vyšplhal v minulém roce na téměř dva tisíce, což je v meziročním srovnání pro společnost trojnásobný růst. Stejnou měrou rostly také obraty ve výši 55 milionů korun a tržby, které se vyšplhaly na 25 milionů. Platforma nyní také registruje podstatně více pronajímaných vozidel. Zatímco na začátku roku 2022 mohli zájemci vybírat z nabídky 120 vozů, o dvanáct měsíců později toto číslo narostlo na více než sedm stovek.

Foto: Campiri Díky základně v Málaze si lze v obytném voze udělat výlet až na Gibraltar

Přesto se loňský rok pro společnost nenesl jen ve znamení samých pozitiv. „Do byznysu se propsalo hned několik událostí. Nejprve situace s válkou, která ovlivnila byznys na několik týdnu na konci února a v březnu, v Polsku a na Slovensku však ještě déle. Dále to pak byla vysoká inflace a nejistota s cenami energií, která měla dopad na nižší zájem o pořízení karavanů,“ vysvětluje Lukáš Janoušek, šéf a spoluzakladatel Campiri, podle kterého výsledky ovlivnilo i propršené září, jež je jindy silným měsícem.

Pro letošní rok si společnost klade za cíl zákazníkům ještě více ulehčit jejich výpůjčky a umocnit zážitek z cesty. „Zásadní inovací bude možnost koupit si připravený balíček obytného vozu s rezervacemi v pečlivě vybraných kempech s hotovým itinerářem, díky kterému si zákazníci užijí danou cestu na maximum. Balíčky nejprve nabídneme ve Španělsku a postupně i jinde,“ dodává Janoušek s tím, že Campiri však zatím nemá v úmyslu expandovat do dalších zemí.

Tento rok se chce více zaměřit na české zákazníky a investovat do rozšiřování služeb i budování povědomí o značce. Zároveň se bude co nejvíce věnovat pobočce ve Španělsku, kde má Campiri aktuálně patnáct vozů a v níž Janoušek vidí velký potenciál. I přesto, že díky moderním technologiím dnes dovedou obytné vozy nabídnout maximum pohodlí i v mrazivém počasí, karavaning je v Česku stále sezónní záležitost, o kterou je nevětším zájem od května do září.

„V Andalusii jsou ale zimy mnohem mírnější, je tam dvakrát více slunečných dnů. Takže se tam v pohodě může podniknout super roadtrip klidně i v lednu,“ vysvětluje Lukáš Janoušek, pro kterého byla tato destinace logickým rozhodnutím.

Ve spolupráci s dalším českým startupem Worldee proto Campiri nyní připravuje možnost sestavení kompletního španělského zážitku přesně na míru. Ten obsahuje vyzvednutí na letišti, zápůjčku plně vybaveného vozu a služby zkušeného českého karavanisty, který vytvoří itinerář s tím nejlepším, co na cestě vidět a navštívit.