Zájem o elektronické podpisy roste. České Signi loni klientům ušetřilo 90 kilometrů papíru

Ondřej Synovec se od svých představ neodchyluje. A má je naprosto ostře narýsované. Když za loňský rok jeho firma Signi, která poskytuje online elektronické podpisy, dosáhla dvanáctimilionového obratu, splnila tím svůj plán. Znamenalo to růst o 550 procent – naprosto podle plánu. Kromě Česka působí také na Slovensku a v Maďarsku a teď hodlá jít dál. A taky chce letos dosáhnout na obrat 35 milionů korun.

„V byznys plánu na příští rok máme dvojnásobek, tedy kolem 70 milionů. Chceme se dostat k tomu, aby veškeré peníze, které od investorů získáme, už šly čistě na expanzi a na rozvoj,“ říká Ondřej Synovec. Mluví o takzvaném break-even point, tedy bodu, po němž firma svými tržbami pokrývá náklady a překlápí se do zisku. Dosažení tohoto bodu si v Signi naplánovali na konec letošních prázdnin.

Nyní tři roky stará firma obsluhuje asi pětistovku klientů. Zajímají ji přitom hlavně střední a větší firmy – a takových zákazníků má asi stovku. Nejzajímavější pro projekt jsou ty, které mají alespoň 60milionový obrat. V posledním roce se tak Signi usídlilo na Nově a Markíze nebo taky v e-shopu Alza. Mezi jeho klienty patří i DoDo, Sconto nábytek nebo Multisport.

Všechny zaujala jednoduchá mise, kterou Signi hlásí – chce nahradit papír a tužku. Myslí tím u podepisování dokumentů především ve firmách. Za loňský rok tak klienti přes systém Signi podepsali přes 150 tisíc dokumentů. Kdyby je vytiskli a seřadili za sebe, cesta, kterou by papíry tvořily, by přesáhla 90 kilometrů.

Aniž by se viděli

Během pandemie se ten model nezpochybnitelně hodil. Se svými budoucími zaměstnanci mohly firmy podepisovat smlouvy na dálku, a tak vlastně lidé mohli nastoupit, aniž by se naživo viděli s někým z oddělení lidských zdrojů. Ostatně, smlouvy uvnitř HR jsou jedním z prvních dveří, jak se do společnosti Signi dostává. Proto ji zajímá velikost firmy a počet zaměstnanců.

Ale pandemie jen postrčila trend, který tu podle Synovce tak jako tak byl. Odpadnutí nutnosti běhat po chodbách s papírem oceňují společnosti stále víc. Zaměstnanci nemusejí absolvovat „klasické podpisové kolečko“, jak mu říká Synovec. To v případech, kdy je potřeba uvnitř firmy něco schválit, což vyžaduje často souhlas hned několika vedoucích pracovníků. „Jsme schopni zkrátit dobu z týdnů na hodiny,“ slibuje Synovec.

Foto: Signi Elektronické podpisy Signi

Hodí se i pro obchodní smlouvy – firma si tak posílá se svými dodavateli a partnery třeba smlouvy o spolupráci, objednávky nebo různá předání a převzetí. K elektronickému podpisu se přidává i časové razítko. Jednoznačného ověření protistrany je možné dosáhnout kombinací bezpečnostních a biometrických prvků.

Signi se umí integrovat do stávajícího informačního systému společnosti, řeší archivaci, takže ruší dlouhé police s dokumenty v šanonech. A umí zapojit další systémy, takže při podepisování dokumentu vám vyjedou informace z katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku. Pokud tedy zadáte za firmu IČO nebo za člověka jméno a datum narození, rovnou víte, jestli druhá strana je skutečně jednatel dané firmy, není na sankčním seznamu nebo jestli třeba něco nedluží.

„Naše strategie je rozumět trhu, na kterém působíme. Je to důvod, proč nejsme najednou na všech trzích. Osvědčilo se nám rozumět tomu, co firmy na trhu řeší, jaké jsou tam překážky,“ vysvětluje Synovec.

Jak vylézt na Everest

Přesně před rokem přes Signi procházelo 500 dokumentů denně a jeho zakladatel plánoval, že se s projektem dostane do roku 2025 do deseti zemí Evropy. Přičemž v polovině z nich bude lídrem na trhu.

Dá se říct, že za loňský rok k tomu nakročil. Teď pro Signi pracuje 40 lidí ve třech zemích. Kromě Česka má týmy taky na Slovensku a v Maďarsku. Z 500 dokumentů denně se dostal na 1500. Aby plány postupovaly, jak mají, do konce roku chce dvojnásobek.

„Strategický cíl, náš Everest, je pro nás 50 tisíc dokumentů denně do konce roku 2025,“ vypočítává nicméně Synovec. „To s sebou nese rozšíření do dalších zemí, investice, rozšíření týmu. Teď je to pro nás ještě velké číslo,“ dodává. Přiznává, že v takovém růstovém tempu firma trochu naráží na škálování a na to, jak věci automatizovat, měřit a vykazovat.

Zatím se strategie mírně mění. Firmy, u kterých se Signi zabydlelo, mnohdy fungují nejen jako klienti, ale tak trochu i jako spolutvůrci strategie. Signi se do nich dostává po krůčcích – obvykle začne spolupracovat s jedním z týmů, klasicky s HR oddělením, a jeho cílem je dostat se i do těch ostatních.

Ovšem se zpětnou vazbou. „Učíme se. Firmy typu Alza nám to umožňují. A ve spolupráci s nimi upravujeme i svoji roadmapu,“ vysvětluje Synovec.

Aby však bylo všem jasné, co elektronické podpisy můžou ve vizích Synovce způsobit, spustila firma taky projekt Signi Home. V něm se odklání od firemních klientů a služby nabízí domácnostem a jednotlivcům, kteří můžou s tímto systémem uzavírat své osobní dokumenty.

Foto: Signi Ondřej Synovec, zakladatel startupu Signi

„Z pohledu byznysu to nedává moc smysl, není to finančně zajímavé. Ale snažíme se přispět k evangelizaci trhu,“ věří Synovec. Přes Signi nicméně zatím uzavírají své osobní dokumenty stovky uživatelů. „Zkusíme společnost trochu posunout,“ dodává Synovec.

Nalinkováno

Další plány jsou – jak jinak – jasně nalinkované. Ještě letos vidí synovec Signi na novém trhu, a to ve Španělsku nebo v Itálii. Zatím si společnost prověřuje, jaká země by pro ni pro začátek byla vhodnější.

Pro příští rok se projekt chce rozšířit do té, která zbyte. A přidat ještě jednu navíc. „Tím, že máme už teď klienty v Polsku, Rumunsku a Bulharsku, to bude pravděpodobně jedna z nich,“ vysvětluje šéf Signi.

K tomu mu má pomoct nová investice, o které Synovec právě jedná se dvěma venture fondy. Doteď Signi od investorů získalo ve třech kolech zhruba 30 milionů korun. První angel investice pomohla Signi nastartovat, později o ní nicméně Synovec vysvětloval, že s ní udělal řadu chyb. Mimo jiné prodal většinu vlastní firmy. Druhá, od partnera GFF, pomohla původní investory vyplatit, postavit základy interního týmu a získat první větší klienty v rámci České republiky.

„Poslední kolo od České spořitelny nám pomohlo násobně růst, z pohledu lidí i obratu,“ hodnotí Synovec. Nové investiční kolo má jít vedle expanze do škálování a uzavřít by ho chtěl ještě letos. „Bez toho těch 50 tisíc dokumentů nezvládneme,“ říká.