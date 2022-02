Kdykoli slyší Pavel Kolář někoho mluvit o tom, kdy a jak se začne ochlazovat poptávka po nemovitostech v Česku, musí se pousmát. A to i na začátku roku 2022, kdy už centrální banka několikrát zvedla základní úrokovou sazbu a zdražují hypotéky. „Podívám se do našich dat a vidím, že nic takového jako pokles zájmu se aktuálně neděje. Mánie pokračuje,“ říká. Ona jeho data jsou přitom fenomén tuzemského realitního trhu – Kolář má totiž v Seznamu na starost (mimo jiné) i server Sreality.cz.

Inzertní nemovitostní portál vznikl jako samostatná služba před dvaceti let, když se vydělil z katalogu Firmy.cz. S příbuznými weby Sauto.cz a Sbazar.cz a s vyhledávačem patří mezi stabilní byznysové pilíře celé seznamácké rodiny. Skupina sice ekonomická čísla za jednotlivé části nezveřejňuje, Kolář ale přiznává, že Sreality jsou dlouhodobě ziskové. To je odlišuje třeba od jiné populární služby Mapy.cz, kterou firma naopak dotuje.

Byznysová síla Srealit vychází z jejich postavení – za dvě dekády, co jsou na světě, se z nich stalo cosi jako podvozek, na kterém jede český realitní trh. „Podle posledních dat ministerstva pro místní rozvoj se za rok v Česku prodají nemovitosti až za 580 miliard korun, prostřednictvím inzerátů a realitních kanceláří jde asi polovina objemu. Troufnu si říct, že ve velké části těchto transakcí dodáme sedm z deseti vážných zájemců,“ krčí rameny Kolář, který v Seznamu působí už desátý rok.

A o tom, že jsou Sreality hegemon, vypovídají i čísla – podle měření NetMonitor je jen během prosince navštívilo 1,8 milionu lidí, druhý v pořadí, portál reality.idnes.cz, má o milion uživatelů méně a třetí Českéreality.cz dokonce o 1,5 milionu méně.

„Těch skutečně relevantních konkurentů je na trhu kolem pěti. My jsme ale zdaleka nejnavštěvovanější. Přesto řada realitních makléřů zákazníky ohromuje tím, že jim říká, jak inzeráty vyvěsí na všechny možné inzertní weby. Jakoby záleželo na množství, ne na kvalitě,“ říká Hana Kontriš, která vede obchodní tým Srealit. Ostatně právě kvůli výjimečné pozici portálu jsme mu věnovali zvláštní prostor v rámci nového realitního speciálu CzechCrunche.

Jestli tedy někdo má ucelená data o přehřátém českém trhu s nemovitostmi, jsou to Kolář a Kontriš. Že se děje něco mimořádného, je podle nich patrné už delší dobu. „Loni nám vzrostla návštěvnost a počet zobrazených inzerátů o 11 procent a denní průměr unikátních návštěvníků dokonce o 29 procent, což je v reálu 300 tisíc lidí denně. Jenže celkový počet nabídek byl oproti roku 2020 nižší,“ kroutí hlavou Kolář.

Jde podle něj o několikaletý trend – nemovitostí, které jsou na prodej, je sice rok od roku méně, mimo jiné kvůli nedostatečné výstavbě, ale lidí ochotných investovat do nich silně přibývá. „Během pandemie zájem explodoval,“ potvrzuje slova ekonomů a analytiků, kteří upozorňují, že Češi kvůli covidu méně utráceli, naspořili si peníze a teď by je rádi vydali za byty. Jenže ty moc nejsou.

Rozkročit se

Když Hana Kontriš s Kolářem vyprávějí, jak jsou jejich servery pod náporem koupěchtivých Čechů a Češek, nabízí se otázka, pro koho tu vlastně Sreality primárně jsou: pro ty, co prodávají, respektive nakupují, nebo pro realitní kanceláře a makléře, kteří Seznamu platí? „Jsme tu pro všechny, chceme být platformou, která pomůže všem,” říká pohotově Kolář.

Jeho kolegyně pak slova pro všechny dále rozvádí a je patrné, že plánem týmu Srealit, který čítá na pět desítek lidí, je být takovým realitním broukem Pytlíkem. Tedy tím, kdo umí to i ono, až jeho zákazníci (jak makléři, tak zájemci o pronájem či prodej) nebudou vlastně potřebovat pomoc nikoho dalšího.

Hana Kontriš Foto: Seznam.cz

Sreality chtějí svou nabídkou služeb výrazně ulehčovat práci samotných realitních kanceláří a makléřů, jejichž počet na platformě překračuje 3400, takže pokrývá většinu trhu. „Jsou realitky, které s námi nespolupracují. V takovém případě však obvykle jde o extrémně specializované firmy, které z nějakého důvodu inzerci nepotřebuji. Většina kanceláří a makléřů jsou však naši klienti,“ přibližuje Kontriš.

Pohled realitních kanceláří na Sreality a jejich pozici na trhu je střídmý. Například Robert Hanzl, generální ředitel společnosti Next Reality se na jejich adresu vyjadřuje veskrze pozitivně: „Spolupracujeme od roku 2006. Oceňujeme zejména jednoduchost zpracování vyhledávače, uživatelskou přívětivost a traffic, který nemá na našem trhu konkurenci. Využíváme i dalších produktů nad rámec klasické inzerce nemovitostí, které nám pomáhají ke zviditelnění značky a našich služeb.“

Naproti tomu Ondřej Mašín, výkonný ředitel Bidli reality, je kritičtější. Připouští, že mají velký dosah, upozorňuje ale, že Sreality jsou – z pohledu realitek – nejdražší inzertní server, který podle něj technologicky nenabízí adekvátní služby ani komunikaci s partnery. „Jejich server je v mnoha ohledech zastaralý. Například dodnes nemá aplikaci, při prohlížení na mobilu nelze zvětšit fotku z galerie nemovitosti na celou obrazovku. Uživatelsky to prostě zdaleka není nejlepší server. I jejich komunikace je nevyhovující a chování vůbec neodráží to, za jaké částky a jak často realitní společnosti na serveru inzerují. Už několik let se mluví o tom, že by realitnímu trhu prospělo, kdy vznikla zdravá konkurence Srealitám, zatím se to ale bohužel nikomu nepodařilo.“

Přečtěte si takéČNB dál zvyšuje úrokovou sazbu a hodlá v tom pokračovat i příští rok. Hypotéky budou zdražovat

O tom, že je třeba Sreality technologicky posouvat, hovoří i jejich zástupci. Takže zatímco dosud nabízel server především základní placené funkce u inzerátů, jako jsou podpora výkonu, lepší zobrazování ve vyhledávání či topování nabídek, postupně dochází k rozšiřování služeb. A to hned v několika směrech.

Příkladem mohou být 3D záběry a video prohlídky, jejichž popularita během pandemie akcelerovala. Sreality do svého rozhraní integrovaly řešení pro práci s 360stupňovými záběry od americké společnosti Matterport už koncem roku 2018, loni se ovšem jejich využití v inzerátech zdvojnásobilo.

Trend s sebou přinesl boom byznysu pro subdodavatele, kteří nabízí profesionální focení nemovitostí ve správném formátu právě v Matterportu. To samé platí i pro natáčení záběrů z dronu, což je další z aktuálních trendů. A to je i cesta, na níž chtějí Sreality posilovat svou pozici i nadále, plánují se ještě víc zaměřit na řešení pro marketing jak makléřů, tak nemovitostí. „Tohle je směr, který nás láká,“ připouští Kontriš.

Pavel Kolář Foto: Seznam.cz

Dalším z fenoménů posledních měsíců je například pořádání aukcí, kdy zájemci o byt či dům elektronicky licitují, kdo dá víc. Nenabídne Seznam v rámci své platformy makléřům, popřípadě prodávajícím nějaký nástroj, přes který by dražby mohly probíhat? Pavel Kolář se jen pousměje a pokrčí rameny: „Sledujeme to.“

Koncem loňského roku firma představila Cenový kompas Sreality.cz, v němž portál otevřel svůj archiv dat od roku 2014. V přehledu zájemcům ukazuje podle různých filtrů vývoj cen bytů, domů, chalup a pozemků vztažených vždy na jeden metr čtvereční, a to od jednotlivých ulic až po celé kraje. Zatím systém zpracovává jen interní data z inzerátů, do budoucna je ale v plánu napojit databázi na katastr nemovitostí, aby lidé viděli skutečné ceny, nikoli jen ty nabídkové bez slev.

Sreality jako realitka? Ne!

V návaznosti na představení kompasu Sreality pracují i na vývoji vlastní investiční kalkulačky, která nabídne výpočet výhodnosti koupě. Dalším krokem má být „svatý grál“ nemovitostí, tedy odhad tržních cen, a to i na základě fotek a popisu stavu. Novinka, která přijde snad ještě letos, má být v omezené verzi dostupná zdarma pro běžné uživatele, za platební bránou zůstanou pokročilejší funkce a data určená spíš pro potřeby makléřů a developerů.

A k inzerátům Sreality plánují přidávat také další a další doplňující informace o kontextu nemovitostí, například o občanské vybavenosti, dojezdových vzdálenostech a podobně. „Jde o data, která by si jinak uživatelé museli hledat na jiných místech,“ popisuje Kolář a těmito slovy v podstatě shrnuje i vizi portálu a jeho dalšího vývoje.

Domovská stránka webu Sreality.cz Foto: CzechCrunch

Celý Seznam totiž chce být pro lidi místem první volby. Srealitám se to už na vlastním písečku svým způsobem povedlo. Jenže na trhu se zároveň šíří zvěsti, že se Seznam chystá pustit přímo do byznysu realitek. Nebo že bude nemovitosti vykupovat (což mimochodem dělá třeba server Bezrealitky.cz nebo síť kanceláří Sting). To ovšem oba zástupci portálu kategoricky odmítají. „To v plánu vůbec není a nebylo,“ říká Kolář.

Dobrá, Seznam jako firma investovat do nemovitostí prý nebude, ale co Pavel Kolář a Hana Kontriš osobně? Jelikož mají přístup k unikátním datům a vidí, jak roste či klesá zájem lidí o nemovitosti, neodhodlali se sami k nějaké realitní investici? Nestali se z nich investoři? „Já jsem Sreality využil zatím jen jednou, a to před šesti lety při nákupu rodinného domu. Investiční byt mě zatím ještě čeká,“ směje se Kolář. A jeho kolegyně? Ta je už dál: „Kromě bytu, kde s manželem žijeme, vlastním ještě investiční nemovitost. Takže o mně se jako o investorovi už hovořit dá.“