Solární panely si na své střechy mohou dle české legislativy umístit nejen majitelé rodinných domů, ale i podniky. Především ty, které se zabývají výrobou, mohou využít rozsáhlých ploch na výrobních a skladovacích halách. Zvolit fotovoltaiku – a přiblížit se vlastní energetické soběstačnosti – se rozhodla i Pražská strojírna. Ta by instalací více než dvou tisíc solárních panelů měla pokrýt valnou část své celkové roční spotřeby energie, díky níž vyrábí například tramvajové koleje výhybky.

V první polovině příštího roku tak bude rušno nejen uvnitř hal Pražské strojírny, ale i na jejích střechách, kde bude probíhat instalace 2 200 solárních panelů schopných produkovat až 1 MWh elektrické energie. Podle Roberta Masaroviče, předsedy představenstva a generálního ředitele firmy, by měla solární energie pokrýt spotřebu strojů podniku během většiny slunečních dní od jara do podzimu.

Tradice společnosti, kterou Masarovič vede, sahá až do počátku dvacátých let 19. století, kdy se zaměřovala na parní a pracovní stroje. Dnes se zabývá především vývojem a výrobou kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu.

To znamená provoz soustruhů, čističek vzduchu a dalších strojů, které v halách pracují v podstatě nonstop. Podle propočtů maximální celková měsíční energetická spotřeba podniku činí okolo 133 220 kWh. Jen pro srovnání – průměrný rodinný dům, ve kterém slouží elektřina pro svícení a napájení spotřebičů, ročně spotřebuje okolo tří tisíc kWh ročně.

Foto: Pražská strojírna Jedna z hal Pražské strojírny, na jejíchž střechu by měly být instalovány solární panely

Na střechy podniku budou instalovány panely o výkonu 450Wp, celkový výkon solárního systému by se měl přiblížit 996 kWp. Tato energie by měla bez problému pokrýt spotřebu jak samotných výrobních strojů, hal a skladů, tak i administrativních budov.

Pražská strojírna se rozhodla více investovat do úspor energií během minulého roku. Pořídila nová automatická vrata a zateplená okna s dvojitým sklem, zkoušela také testovat i jiné obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika se však ukázala být tou nejlepší volbou.

„Projekt má správné načasování. Aktuální energetická krize bude problémem pro nás všechny a v energetické soběstačnosti vidíme jednoznačné řešení. Naší obrovskou výhodou je rozlehlá nevyužitá plocha na střechách, které jsou schopny solární panely unést,“ říká Robert Masarovič s tím, že realizace celé solární elektrárny na střechách hal a skladů Pražské strojírny by si měla vyžádat investici ve výši 27 milionů korun.

„Návratnost celého projektu se dle dat v době přípravy projektu a jeho propočtů předpokládala do sedmi let, ale je možné, dokonce nyní silně pravděpodobné, že vzhledem k turbulentnímu vývoji v oblasti energetiky budou nové ceny výrazně vyšší a návratnost tedy úměrně vysokým cenám kratší,“ dodává Masarovič.

K rychlé návratnosti by měla přispět také předpokládaná nadprodukce energie, kterou chce podnik prodávat do sítě. Podle výpočtů by se mělo jednat až o 35 procent z celkově vyrobené energie.

Jak vysoké zisky prodej přinese, však bude podle Masaroviče možné propočítat až na základě vývoje na energetickém trhu na podzim letošního roku.