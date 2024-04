Zákazníci mají nejraději Alzu, speciální cenu získal Hugo chodí bos. Heureka vyhlásila ShopRoku

Uložit 0

Česká e-commerce je extrémně konkurenční, na trhu totiž působí desítky tisíc e-shopů. Které z nich ale zákazníkům přinášejí nejlepší služby? Právě to již popatnácté vyhlašovala Heureka v soutěži ShopRoku. Nejoblíbenější je největší český e-shop Alza, speciální cenu získalo české hračkářství Hugo chodí bos, ocenění za kvalitu si odnesl Knihobot, udržitelným e-shopem roku je Elis design.

„Některé e-shopy se během let v naší anketě umisťují opakovaně na nejvyšších příčkách, a ty by měly sloužit jako inspirace ostatním. Téměř každý rok ale objevíme i méně známý e-shop, který je často úzce zaměřen na konkrétní zboží. O to pečlivěji buduje svou základnu zákazníků, o niž poté pečuje,“ říká David Chmelař, generální ředitel Heureky. CzechCrunch je mediálním partnerem soutěže ShopRoku, níže přinášíme výsledky.

Cena popularity: O této ceně rozhodují uživatelé, kteří mohou dát hlas třem e-shopům. Absolutním vítězem se letos stala Alza, která po roce vystřídala e-shop Lidlu. V jednotlivých sekcích zvítězil například e-shop s módou a doplňky Cityzenwear nebo Růžový slon s erotickým zbožím.

Cena kvality: Tuto cenu získávají e-shopy na základě recenzí od zákazníků. Absolutním vítězem se stal online antikvariát Knihobot, který vyhrál i v předchozích dvou ročnících. Dalšími výherci v konkrétních kategoriích se stal například prodejce výpočetní a telekomunikační techniky Mironet nebo obchod s auto-moto zbožím Motora. Vítězem v kategorii hobby je pak Spokojený pes.

Udržitelný e-shop: Jak napovídá název, jde o e-shopy s udržitelným způsobem podnikání. Tato kategorie se letos vyhlašovala potřetí, odborná porota přitom vybírá tři nejlepší z těch značek, které drží certifikát Udržitelný e-shop od Heureky.

Letos se do výběru dostal online obchod s fair trade kosmetikou a bio potravinami Purity Vision, online tržiště s farmářskými produkty Scuk a vítězem je Elis design, vyrábějící montessori hračky a dřevěný nábytek do dětských pokojíčků. „Už dávno neplatí, že udržitelnost je specialita několika menších značek, ale čím dál více se na oblast ESG zaměřují i velcí hráči,“ komentuje Chmelař.

Cena Heureky: Toto ocenění získají obchodníci, kteří odbornou porotu zaujmou příběhem či sociálním přesahem. Za vítěze kategorie letos porota zvolila hračkářství Hugo chodí bos, které nabízí produkty výhradě z České a Slovenské republiky. Odborníky zaujal nejen svou snahou vrátit vkusné hračky na trh a budováním komunity. Druhé místo si vysloužil projekt systers, který v péči o zdraví bere ohledy na individualitu a unikátnost žen. Ocenění patří i Czechdesign Shopu, který na jednom místě nabízí výrobky českých designérů.

Visa Special Award: Nejnovější kategorie, která slouží pro ocenění obchodníků zapojených do Heureka Marketplace. Vítězem se stal Mall.cz, jenž loni skončil druhý a letos si vyměnil umístění s Eldum.cz. Dalším finalistou byl Onlineshop.cz.