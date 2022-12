Zákeřnice hrozivá poptává adoptivní rodiče. Pražská zoo ale hledá sponzory i pro prasečí bratry

Třeba taková surikata nejenom hlídá svoji smečku, umí se ale postarat i o to, co bude skupinka žrát. Možná se zdá, že v pražské zoo to není práce, která by si zasloužila nějaké obzvláště velké zásluhy, krmení přeci nosí chovatel. Surikaty si ovšem na svoje živobytí umějí vydělat. Spolu s vombatem nebo tučňáky patří k druhům oblíbeným mezi sponzory nebo adoptivními rodiči místních zvířat.

Jenže jak k tomu přijde třeba taková zákeřnice hrozivá. Pět centimetrů velké dravé ploštici sudičky mnoho krásy do vínku nedaly. Dnešní svět ale přeci ví, že krása je subjektivní a leckdy překonaná. A tak zoo doufá, že právě v adventu by se lidé mohli slitovat i nad těmi zvířaty, která si zatím lidé nevybrali k adopci ani k tomu, aby přispěli aspoň jednorázovým příspěvkem. Opomíjené druhy nebo přírůstky, které zoo obývají jen krátkou chvíli, chce proto představit veřejnosti. Kromě savců jsou v kampani ptáci, ryby, plazi či bezobratlí.

Na seznamu se objevili třeba štětkouni afričtí. Divoce žijící prase připomíná předlohu Pumby ze Lvího krále, to je ovšem prase bradavičnaté. Ani tak by ale návštěvníkovi pražské zoo štětkoun rozhodně neměl uniknout. Ostatně už jednou zdejší výběhy obýval, tehdy zářil v kampani Seznamte se, kterou zoo spustila před lety. Promovala v ní jedno z prasat – Morrise, který výběh Afrického domu obýval se svým bratrem. Sourozenecký pár se mimo jiné vyznačoval tím, že bez sebe prasata nedala ani ránu.

Foto: ZOO Praha Štětkouni afričtí se nedávno vrátili do pražské zoo

Teď má zahrada nový pár štětkounů. Opět jde o dva samce. „Bratři přišli do Prahy ze zoologické zahrady v nizozemském Emmenu. Jména zatím nemají, jsou ještě celkem mladí a dá se očekávat, že i zmohutní, a to asi o dvacet kilogramů. Štětkouní samci se do zoo vrátili jako testovací zvířata. Pokud se jejich chov ve společné expozici s kočkodany Brazzovými osvědčí, do budoucna se počítá i se samicemi,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí pražské zoo Filip Mašek.

Když se chov štětkounů testuje, vždy jde o samce, dává tedy smysl, že do nové expozice putují mladá zvířata z jednoho vrhu. Proto tedy bratři. Nově budou mít výběh v nedávno otevřeném pavilonu Rezervace Dja, kde sídlí i gorily.

„Přestože je tento druh považován za poměrně hojný, patří i on mezi oblíbené cíle lovců takzvaného bushmeatu. V některých zemích je také pronásledován zemědělci, protože jim poškozuje úrodu. Ohrožuje jej rovněž úbytek přirozeného prostředí v důsledku rozšiřování lidského osídlení,“ uvádí zoo. A co může být o Vánocích lepší, než pomoci zachránit zvířecí druh.

Možná překvapí, že na seznamu je i zebra. Ta rozhodně nemá problém s popularitou, ostatně na koníčka v pyžámku vždycky táhnou všechny děti. Zebra Grévyho je největší a zároveň nejohroženější druh ze všech zeber. „Její chov byl po nějakou dobu přerušen, a tak nebyla v adopční nabídce. Od svého návratu zatím nestihla dárce sehnat, proto je na seznamu. Podobně jako štětkouni, kteří jsou staronovým druhem,“ líčí Mašek.

Foto: ZOO Praha Zebra Grévyho

Zebry Grévyho zbývají v Keni a Etiopii necelé dva tisíce jedinců. Problém, se kterým se lichokopytník potýká, je úbytek vodních zdrojů a konkurence dobytka. V zoo je k vidění blízko žiraf v Africkém domě.

Na nového dárce čeká rovněž talapoin severní, opička, která váží okolo jednoho kilogramu. Je také jedním z nejmenších primátů Afriky. Poznat ji lze i podle nazelenalé barvy srsti. Ještě v něčem je talapoin výjimečný – umí plavat a dokonce se i potápět. Vedoucí samec, kterého je možné si adoptovat, se jmenuje podlé známé kočky – Šklíba. A kdo ho bude hledat v zoo, najde ho rovněž v pavilonu goril.

Foto: ZOO Praha Talapoin severní

Stejně jako želvu ohebnou. Nejde o žádnou želvu s propracovanými jógovými ásanami, ale o velmi málo prozkoumaný druh, který žije v pralesním podrostu a má částečně uzavíratelný krunýř. Adoptivní rodiče by si přála rovněž husice australská, která je příbuznou našich kachen. Obývá mělké vody Austrálie a je věrná. Žije totiž v páru, který spolu často vydrží celý život. Husice obývá Darwinův kráter společně s vombatem nebo klokany. Vlídnou tvář hledá také němá tvář. Jde o pangase vláknoploutvého z Indonéské džungle. I on je kriticky ohrožený, a to dokonce tak, že na jednom seznamu je v první stovce těch nejohroženějších. Důvodem je vodní hospodářství a intenzivní lov. Slavnější je jeho příbuzný pangas spodnooký, především pak z talířů českých restaurací.

No a nakonec shání sponzora zmiňovaná zákeřnice hrozivá. Je to další obyvatel nové Rezervace Dja. Zákeřnice mimochodem patří mezi bravurní lovce, kdy kořist přepadává předním párem končetin a také ostrým bodavě savým ústním ústrojím. Na lov vychází po setmění a když ji někdo napadne, vylučuje páchnoucí a mírně jedovaté tekutiny.

Foto: ZOO Praha Zákeřnice hrozivá

“Některá z našich zvířat mají mnoho sponzorů a adoptivních rodičů. Několik druhů se ale nachází na opačné straně škály. Naše tradiční prosincová adopční kampaň proto vyzývá k podpoře těchto sirotků,“ uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek. Zahrada proto spustila kampaň, která se tentokrát jmenuje Adoptuj mě. Pokud tak někdo učiní, nese to s sebou řádu výhod. Adoptivní rodič se stává členem širokého klubu přátel zoo a je zván na významné společenské akce, jako je slavnostní zahájení nové sezóny, výroční slavnost nebo setkání sponzorů.