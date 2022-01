Tenhle poker se jednou zapíše do historie. V Šanghaji se v roce 2013 u jednoho stolu k přátelské partii sešli Bobby Lee z první čínské bitcoinové burzy BTC China, startupový investor Ron Cao ze Sky9 Capital a čínsko-kanadský programátor Changpeng Zhao, který pro burzovní makléře vyvíjel vysokorychlostní obchodní systémy. Slyšel jsi už o bitcoinu? Měl bys do něj naskočit, bude to velká věc, vybídli ho Lee s Caem. On je poslechl a teď je na cestě stát se nejbohatším člověkem planety.

Zhao se do studia kryptoměny ponořil opravdu důkladně, takže například prodal svůj apartmán a všechny peníze investoval právě do virtuálních mincí, jež tehdy byly k dispozici za zlomek dnešních cen. Také začal spolupracovat s bitcoinovou peněženkou Blockchain.info, působil jako technologický šéf v tradingové platformě OKCoin, seznámil se s matadory Rogerem Verem a Benem Reevesem a v roce 2017 se rozhodl založit vlastní burzu. Tak vzniklo Binance, které dnes používají stamiliony lidí včetně investorů z Česka.

Stačilo pár měsíců a z projektu se stal globální lídr, který nepřestává růst, ale také dráždit regulátory. Agentura Bloomberg nyní spočítala, že za rok 2021 Binance, zdaleka největší krypto burza světa, utržilo jen z transakčních poplatků kolem 20 miliard dolarů a že Zhao, který ve firmě drží podle interních materiálů 90procentní podíl, je podle Bloombergu jedenáctým nejbohatším člověkem světa s majetkem aspoň 96 miliard dolarů. To jej staví na úroveň zakladatelů Googlu, Oraclu nebo Facebooku.

Ve skutečnosti ale jeho jmění může být ještě mnohem vyšší. Zhao, který je v krypto komunitě známý pod svými iniciálami CZ, sice o svém majetku moc nemluví, v nedávném rozhovoru pro Associated Press ale své poměry trochu poodhalil: „Já vlastně moc neinvestuji. Jsem svým způsobem opravdu špatný příklad pro jiné lidi. V roce 2014 jsem koupil nějaký bitcoin, moc jsem ho od té doby neutratil, většinu stále mám. Neprodávám.“

V roce 2014 cena bitcoinu začínala na 800 dolarech, ale v průběhu roku spadla k 300 dolarům. Jakkoli CZ může držet z té doby stovky, možná tisíce bitcoinů, není to klíč ke jmění, které Bloomberg do svých kalkulací záměrně nezapočítal. Tím klíčem je vlastní kryptoměna Binance známá jako BNB. Zhao ji vydal už při rozjezdu burzy a dnes je její tržní hodnota podle serveru CoinMarketCap bezmála 80 miliard dolarů. Je to čtvrtá největší virtuální mince po bitcoinu, ethereu a tetheru.

Kolik BNB přesně Changpeng Zhao drží, není známo, podle odhadů zahraničních médií půjde ovšem o desítky miliard dolarů. Samotný Bloomberg uvedl, že jmění 44letého podnikatele by mohlo ve skutečnosti být na úrovni 135 miliard dolarů, což by z něj dělalo čtvrtého nejbohatšího člověka planety za Bernardem Arnaultem, Jeffem Bezosem (který je Zhaovým vzorem) a Elonem Muskem.

Loni navíc Zhao chystal a pak odsunul vstup na burzu americké divize Binance.US, podle deníku Wall Street Journal manažeři společnosti očekávali ocenění podniku na úrovni 300 miliard dolarů. Právě taková valuace by ze Zhaa udělala nejbohatšího muže světa. A i kdyby tato čísla byla nadsazená, rychlost, s níž se Binance v byznysu prosadilo, a dynamika zájmu o kryptoměny naznačují, že je spíš otázkou, kdy – spíš než jestli – se Zhao dostane úroveň Muska s Bezosem.

Pro Zhaa to ovšem není podstatné, žebříčky ho prý nezajímají. „Žádné jiné mince než bitcoin a BNB nevlastním… A nevlastním ani žádné v podíly v jiných projektech, než je Binance. Dělám to především proto, abych předešel jakýmkoli podezřením ze střetu zájmů,“ řekl agentuře AP a dodal: „Osobně jsem už finančně nezávislý. Nepotřebuji moc peněz, abych si udržel svůj životní styl. Popravdě plánuji naprostou většinu svého jmění rozdat, podobně jako to dělá většina bohatých podnikatelů, Rockefellerem počínaje až dodnes. Dám pryč 90, 95 nebo 99 procent majetku.“

On sám upozorňuje, že přepočty kryptoměn na tradiční peníze jsou ošemetné, že to, co má v jednu chvíli hodnotu miliardy dolarů, může být druhý den podstatně menší nebo naopak větší. Což je fakt, který je zkraje roku 2022 velmi aktuální – bitcoin se z listopadových maxim nad 67 tisíci dolarů propadl na 40 tisíc dolarů. Dolů šlo výrazně i ethereum nebo Zhaovo BNB.

Pro podnikatele, který se narodil v Číně, ale s rodiči ve 12 letech emigroval do Kanady a pak rodině finančně pomáhal brigádami u McDonald’s, není největším strašákem volatilita bitcoinu a spol. Momentálně se svou firmou totiž čelí několika vyšetřováním napříč celým světem.

O fungování společnosti a zda neslouží k praní špinavých peněz nebo daňovým únikům, se zajímají úřady v USA, v Německu, v Japonsku nebo v Africe. Zhao Binance původně založil v Číně, tamní tažení proti používání kryptoměn ho ale přimělo nedlouho po startu přesídlit do Japonska, teď má neformální ústředí v Singapuru.

Svého času přemýšlel, že by oficiální sídlo společnosti přestěhoval na Maltu, v posledních měsících se zdá, že by novým domovem pro Binance mohla být Dubaj, protože Spojené arabské emiráty by se rády staly jakousi světovou kryptocentrálou a Zhao v zemi tráví hodně času. Koupil si tam údajně byt a prý pořádá večírky poblíž nejvyšší budovy světa Burdž Chalífa.

CEO kryptoměnové burzy Coinbase Brian Armstrong Foto: Coinase/Canva Pro

CZ ve všech rozhovorech tvrdí, že regulace, jež se jako smyčka kolem Binance a vůbec krypta svírá, je potřeba a že ji vlastně vítá. „Regulace je pro krypto průmysl zásadní a pomůže vybudovat důvěru uživatelů a institucí. Koneckonců k tomu, aby nastala masová adopce krypta, je regulace potřeba. Věřím, že se to povede, chceme tomu pomáhat právě spoluprací s lokálními regulátory,“ uvedl v rozhovoru pro server Techcrunch.

Právě to, jak a zda se mu podaří najít společnou řeč s centrálními bankami a komisemi cenných papírů, napoví, zda i v budoucnu zůstane Binance krypto hegemonem. O tom, jak velký hráč to je, svědčí pár čísel: denně se tam uskuteční transakce v souhrnné výši přesahující 100 miliard dolarů, což je víc než součet dalších pěti klíčových hráčů, tedy OKEx, Cointiger, Bybit, Huobi a Coinbase. Na Binance lze obchodovat s více než 350 kryptoměnami, burza podporuje pět desítek klasických měn a její zákaznická podpora je k dispozici v tuctech jazyků, pochlubil se Zhao ve Forbesu.

Ale právě zkušenosti menšího amerického konkurenta Coinbase, který loni vstoupil úspěšně na burzu v New Yorku, ukazují, že šance najít cestu, která bude fungovat pro Zhaa i regulátory, existuje. To naznačují i licence, které Binance nedávno daly úřady v Kanadě a Bahrajnu, kde nyní firma může formálně působit a není tam odkázaná na šedou internetovou krypto zónu, v níž vyrostla.