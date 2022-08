Zakladatel Seznamu chce vzkřísit havarovaný Hurricane. Použije trosky původního stroje

Ivo Lukačovič je známý svou láskou k letounům, zejména k těm s historickou hodnotou. Se svým bratrem ostatně zachránili Lockheed Model 10 Electra, kterým ve 30. letech létal sám podnikatel Jan Antonín Baťa. Právě tento stroj mohli obdivovat také diváci na nedělním leteckém dni v Chebu, kde došlo ke zřícení historicky cenného Hawkeru Hurricane. Stíhačka z druhé světové války by však neměla být definitivně ztracena. Lukačovič, zakladatel Seznamu a majitel točenského muzea a letiště, které toto letadlo vlastní, chce Hurricane z trosek obnovit.

Nedělní letecký den v Chebu byl velkou leteckou podívanou, kterou však poznamenala tragická událost. Během letu stroje Hawker Hurricane Mk. IV došlo k jeho zřícení, přičemž nehodu nepřežil jeho pilot. Jednalo se o jeden z letounů, které na místě reprezentovaly letecké muzeum Točná, jehož majitelem je právě Ivo Lukačovič.

Dosavadní vyšetřování vraku neodhalilo žádnou zjevnou technickou závadu, nicméně experti dále zkoumají jednotlivé části stroje. Ten patřil mezi rarity, jelikož z původně vyrobených 14 583 „hurikánů“ se dochovalo pouze 15 letuschopných exemplářů. A pouze tento jediný byl posledním kusem ve verzi Mk. IV.

Letouny Hawker Hurricane sehrály zásadní roli během druhé světové války v Bitvě o Británii, ve které poměřovali své síly spojenečtí a němečtí piloti na dnes již legendárních stíhačkách. Tou nejznámější ve službách spojeneckých sil byl jednomístný stíhač Supermarine Spitfire, ovšem právě na křídlech letounů Hawker Hurricane spočívala valná část úspěchu pilotů RAF, mezi kterými sloužili také čeští piloti.

Foto: Letiště a letecké muzeum Točná Na základě zbytků původního stroje chce Lukačovič postavit nový letoun

Exemplář, který se zřítil v Chebu, ovšem do bitev nad bělostnými skalisky ostrovního království nepromlouval. Byl totiž vyroben v tropické úpravě a nasazen v Itálii a později také v Řecku a Jugoslávii, kde sloužil až do konce války. Následně se v rámci služby dostal do Palestiny a na Kypr.

V roce 1983 byl objeven ve značně zchátralém stavu v izraelském městě Jaffa. Ještě tentýž rok se vrátil do rodné Británie, ovšem renovace, díky které mohl opět vzlétnout do oblak, se dočkal až o celých osmnáct let později.

Do muzea v Točné byl přivezen v loňském roce a patřil mezi klenoty sbírky. Podle tweetu Iva Lukačoviče má i proto muzeum v úmyslu na základě vraku letadla postavit nový stroj. „Pokusíme se použít, co se dá, při stavbě nového letounu. Vrak je nyní uložen u Policie ČR a je to na ní, aby zabránila jeho rozkradení sběrateli,“ napsal Lukačovič.

Lukačovič koupil letiště Točná na jižním okraji Prahy v roce 2008 a následně značně investoval do jeho oprav. Ty obsahovaly prodloužení a opravu travnaté přistávací dráhy a také zde postupně začalo vznikat letecké muzeum. V jeho sbírkách jsou letuschopné historické letouny, mimo jiné právě i Baťova Electra, jejíž renovace měla vyjít přibližně na 200 milionů korun a která pomáhala i v boji s koronavirem.