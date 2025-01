Založil a prodal Jízdomat či Proudly. S Mitonem v zádech teď pomáhá e-shopům sledovat konkurenci

Uložit 0

V programování ani byznysu není Jan Mittner žádným nováčkem. Softwarovému vývoji se totiž věnuje pětadvacet let, během kterých rozběhl a prodal několik úspěšných projektů. V poslední době se pak více zaměřil na obory strojového učení a umělé inteligence a související téma vyučuje také na univerzitě. Právě pokrok v těchto oblastech jej inspiroval k dalšímu startupu – a ještě před jeho oficiálním spuštěním ho podpořila investiční skupina Miton.

Startup DeepScout pomáhá e-shopům se správně rozhodovat o sortimentu a cenách. Aby to mohly dělat, musí sledovat data u konkurence, podle Mittnera ale získání spolehlivých informací kvůli jejich obrovskému množství není triviální ani levné. „Natož pak je pročistit, spárovat a dělat rozhodnutí,“ popisuje s tím, že jeho nový projekt tyto problémy řeší.

„Umíme pravidelně sledovat a analyzovat produktovou nabídku mnoha hráčů na trhu, a podle toho klientům doporučovat konkrétní kroky v oblasti sortimentu a cen,“ pokračuje Mittner, jenž spoluzaložil a prodal projekty jako Jízdomat, který v roce 2016 akvírovalo francouzské BlaBlaCar, či agenturu Proudly, kterou před šesti lety koupilo Welcome to the Jungle.

Foto: DeepScout Tomáš Hodboď z Mitonu a Jan Mittner z DeepScoutu

Ambicí nového startupu je zlepšit byznys kteréhokoliv e-shopu bez ohledu na segment, velikost či lokalitu, DeepScout si má podle svého zakladatele umět poradit i se sledováním několika milionů produktů na jednoho klienta. „A to ve všech krocích – od získávání zdrojových dat z trhu přes aktualizaci a verzování dat, párování produktů, analýzy výsledků až po doporučení konkrétních akcí, jež by měl e-shop udělat, aby zlepšil svůj byznys,“ přibližuje Mittner.

Do velké míry přitom spoléhá na zmiňované strojové učení a umělou inteligenci, které mu pomáhají například i s párováním informací o produktech z různých zdrojů, a to prý bez nutnosti zapojení jednoznačného identifikátoru typu EAN (čárové kódy). Následně software kontroluje kvalitu dat, páruje produkty a učí se ze zpětné vazby.