Založil Shopsys, teď e-shopům pomáhá s dokončením nákupu. Nový projekt podpořil i Ondřej Fryc

Před osmnácti lety vytvořil Shopsys, tvůrce e-shopů, ze kterého se stal jeden z českých lídrů na trhu. Před třemi lety se ale Petr Svoboda začal postupně z aktivního řízení firmy stahovat. Tu nyní vede nový management a on zastává spíš strategickou a mentorskou roli. Uvolnili se mu tak ruce na nový projekt, s nímž se opět věnuje e-shopům. Od jejich celé tvorby ale přešel k jednomu segmentu – a sice k tomu, jak na nich zjednodušit nákupy. V novém úsilí ho podpořil také fond Reflex Capital zakladatele Ondřeje Fryce.

„V době lockdownů jsem vedle jídla nakupoval online téměř vše, nejčastěji na mobilu při procházkách se psem. Frustrace z kvality košíků vedla k nápadu, že toto by se přece dalo vyřešit dobrým produktem dodávaným jako služba,“ popisuje Svoboda pro CzechCrunch zárodky nového startupu Convertim.

Jeho cílem je vyřešit jeden z nejpalčivějších problémů e-shopů, a to dovést zákazníky do posledního kroku nákupního procesu. Ten se dá připodobnit trychtýři, protože při každém z kroků určitá část zákazníků odpadá a svůj nákup nedokončí. Například z nakupujících, kteří se rozhodnou v košíku kliknout na „přejít k pokladně“, jich běžně 25 až 40 procent objednávku nedotáhne.

„Přesný poměr závisí na zemi, typu zařízení, sortimentu i kvalitě objednávkového procesu. Convertim však vyvíjíme s cílem toto množství maximalizovat a daří se nám to velice dobře, konverzi finálního kroku zvyšujeme o osm až patnáct procent. Konverze zákazníků s přednastavenými údaji, takzvaný one-click checkout, je dokonce přes devadesát procent,“ přibližuje Svoboda.

Foto: Convertim Zakladatelé Convertimu Petr Svoboda, Martin Randula a Tomáš Pešek

Mladý startup zatím spolupracuje se třemi e-shopy – jde o Zazumi, EMOS a Agátin svět –, dalších pět je v implementaci. Celkem ale díky tomu Convertim působí již v osmi zemích regionu, kromě domácího Česka také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Slovinsku a Rumunsku. Na všech těchto trzích již má jazykovou lokalizaci, integrace na lokální dopravce i platby a také návrh formulářů dle místních zvyklostí.

„Expanze do těchto zemí je tedy pro e-shopy využívající Convertim výrazně jednodušší. Další země přidáváme ruku v ruce s potřebami našich e-shopů. Do dvou let chceme pokrýt celou Evropu,“ přibližuje Svoboda, který se svým startupem cílí hlavně na e-shopy s ročními prodeji v desítkách až stovkách milionů korun. Právě u nich totiž dokáže do dvou až tří měsíců prokázat přínos řešení pomocí A/B testování.

Hlavní ukazatel, který Convertim sleduje, je hrubý objem objednávek, jež přes něj protečou. Zatím jde o stovky milionů korun, do konce příštího roku by ale chtěl odbavovat objednávky za nižší jednotky miliard. Aby těchto cílů dosáhl, využil pomoc investora – jednotkami milionů korun jej v začátcích podpořil fond Reflex Capital. Konkrétní výše bude záležet na čerpání tranší před dalším kolem, část z prostředků navíc může být poskytnuta jako půjčka.

Reflex tak v Convertimu aktuálně drží podíl 12,5 procenta, majoritu má nadále Petr Svoboda a minoritní podíl vlastní další dva spoluzakladatelé startupu Martin Randula a Tomáš Pešek. Na zaměstnanecké akcie (ESOP) má firma vyčleněných celkem 15 procent. Svoboda a Reflex přitom měli k sobě blízko již delší dobu, fond je totiž investorem v Shopsysu.

„S Martinem i Tomem se znám déle než pět let právě ze Shopsysu, i proto jsem před založením Convertimu celou myšlenku představil také Ondřeji Frycovi z Reflexu, abych měl jeho podporu a tento mikrotým mohl přejít do samostatné firmy,“ říká Svoboda a jako zajímavost přidává informaci, že mezi poradci startupu jsou UX specialista Jan Kvasnička a také Juraj Masár, zakladatel několika úspěšných projektů včetně mladého startupu roku Better Stack.

„Petra Svobodu známe skrze Shopsys už velmi dlouho, je to poctivý, pracovitý a kompetentní podnikatel. Je radost ho podporovat. Má mnohaleté zkušenosti se stavbou e-shopů a ví, jak má vypadat košík, aby co nejvíce konvertoval. Takže šance, že jeho projekt, který tyto zkušenosti využije, bude úspěšný, je vysoká,“ komentuje pro CzechCrunch Ondřej Fryc, zakladatel Reflex Capital, který má sám z oblasti e-commerce velké zkušenosti – založil totiž e-shop Mall a vybudoval z něj dvojku tuzemského trhu. V samotném Shopysu drží Reflex podíl 25 procent, stejná část je pak distribuovaná zaměstnancům ve formě zaměstnaneckých akcií a zbytek drží Svoboda.

E-commerce se profesionalizuje, a to i díky produktům, které se specializují jen na malý kousek ekosystému.

„Celá e-commerce se stále více profesionalizuje, a to i díky produktům a nástrojům, které se specializují jen na malý kousek ekosystému. Příkladem je hledání, doporučování, cenotvorba, správa produktů, placení a podobně,“ komentuje Svoboda tržní trendy.

Pro lepší představu – může například jít o služby jakou Retino pro práci s vratkami, Luigi’s Box pro vyhledávání a filtrace, Persoo pro personalizaci obsahu, Foxentry pro našeptávání validace údajů, Yieldigo pro optimalizaci cen produktů nebo Foxdeli pro správu dopravců a komunikaci.

Podobných příkladů jsou desítky a tím, že e-shopy využívají takto specializované aplikace a řešení, mohou šetřit svoje kapacity a soustředit se na důležitější záležitosti. Respektive menší e-shopy si kvůli vysokým nákladům ani nemohou dovolit vývojáře, aby se v těchto oblastech zlepšovaly samy.

„Convertim z celého ekosystému zastřešuje dokončení nákupu. E-shopy již tak nemusí řešit UX návrhy formulářů, správné validace, našeptávání, integrace s dopravci a platebními metodami. A celou komplexitu si můžete vynásobit počtem trhů, kde e-shopy prodávají,“ dodává Svoboda.