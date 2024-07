Odrazovali mě, že škol je prý dost, říká ředitelka gymnázia, kde se učí IT i well-being

Uložit 0

„Měla jsem děti na základní škole a byla jsem frustrovaná při srážce se systémem. Člověk by řekl, že se od 90. let věci posunou – jak ve fungování škol, tak v přístupu k dětem. Na naší škole se snažíme o to, aby to nebyla přípravka na život, ale aby na ní studenti život skutečně žili,“ říká Markéta Fibigerová, ředitelka pražského 1. IT Gymnázia, v podcastu Crunch.

Vystudovaná pedagožka se téměř 20 let věnovala profesi programátorky v rodinné firmě, když zatoužila mít „vlastní produkt“. Inovativní střední škola, kde budou studenti připravováni hlavně na budoucnost, kde bude devět hodin týdně věnováno informatice, matematice a digitálním technologiím a kde se budou žáci intenzivně zaměřovat také na svůj well-being a pohyb na rozlehlé školní zahradě, se Markétě Fibigerové zdála jako dobrá cesta.

Soukromé gymnázium v pražských Satalicích společně s kamarádkou z dětství Markétou Tuhou otevřela před čtyřmi lety. Kromě toho, že velká část výuky je věnována digitální gramotnosti, škola také vyniká tím, že na ní učí lidé z praxe. „Čistokrevného pedagoga tam nemáme žádného – jsou to lidé z oborů, kteří se snaží do školy přitáhnout obsah, jenž je reálný a teď ve společnosti rezonuje. Také si zveme odborníky na témata, když si nejsme jistí v kramflecích, například ke kryptoměnám,“ vysvětluje Fibigerová.

Podle ředitelky IT školy je lidí z praxe, kteří by chtěli jeden den v týdnu učit a dál zůstávat pracovat ve svém oboru, hodně. Zákon o pedagogických pracovnících relativně čerstvě umožňuje vyučovat i lidem bez pedagogického vzdělání (pod podmínkou, že si do tří let doplní pedagogické minimum). „Na jiných školách ale není obvykle prostředí, prostor ani chuť lidi z praxe zvát, což je hrozná škoda,“ tvrdí pedagožka-programátorka. O tom, jak se na škole učí, jsme na CzechCrunchi popsali například zde.

V Česku se věci neřeší strukturovaně, s předstihem a na základě dat. Problémy se hasí, až když vzniknou.

I jako soukromé gymnázium musí škola v Satalicích zasadit výuku do rámcových vzdělávacích programů pro střední školy, které určuje ministerstvo školství. Od září budou platit nové rámce, které budou klást mnohem větší důraz právě na výuku informatiky. Fibigerová je ale překvapivě příliš kladně nehodnotí.

„Stát jde dobrým směrem, když chce tuto oblast posilovat. Na druhou stranu, když si pročtete kompetence, které mají studenti získat po jedné hodině informatiky týdně, jak to na běžných gymnáziích bývá, vyjde vám, že z nich mají být linuxáři, kyberspecialisté nebo správci databází. Pro běžné střední školy je nemožné tohle zvládnout,“ poukazuje na paradoxy v rámcových vzdělávacích programech.

Foto: CzechCrunch Markéta Fibigerová, spoluzakladatelka a ředitelka 1. IT Gymnázia v Praze-Satalicích

Srážkám se státním systémem, například při jednotných přijímacích zkouškách organizovaných Cermatem nebo maturitách, se ředitelka věnovala mimo jiné na svém blogu, na základě kterého si ji pozval na schůzku bývalý ministr školství Vladimír Balaš (STAN). „Hrozně jsem se těšila, s čím přijde, a on mi začal vysvětlovat, jak to má těžké a že z každé skříně padá nějaký kostlivec. Od roku 1989 tu máme pomalu třicátého ministra školství, tak co se může skutečně změnit, když se tam takhle střídají?“ popisuje Fibigerová.

Když před pár lety s úředníky řešila založení své školy, v Praze platila téměř stopka na vznik nových s odůvodněním, že nejen v hlavním městě, ale i v celé České republice je vzdělávacích kapacit dostatek. „Tady se věci neřeší strukturovaně, s předstihem a na základě dat. Problémy se hasí, až když vzniknou. Demografická křivka například hovořila úplně jasně, dávali jsme ji do žádosti o akreditaci na jednu z prvních stran, a přesto nám ji zamítli,“ tvrdí Fibigerová.

Poslechněte si celý rozhovor. Dozvíte se v něm také: