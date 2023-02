Zanechal vrcholového sportu a pustil se do Pokémonů. Na kartičkách dnes vydělá i miliony týdně

Hrál na pozici linebackera v NFL, tedy v té nejlepší lize amerického fotbalu. Poté se ale zranil a kvůli nejistotám, které se pojily s jeho zdravotním stavem, mu tým chtěl snížit plat. Blake Martinez se tak mohl rozhodnout, zda sníženou nabídku přijme, nebo se znovu poohlédne po jiném týmu. Anebo se vydá na úplně jinou kariérní dráhu, kterou si oťukávalo snad každé dítě devadesátek – sbírání kartiček Pokémonů. Dal jí přednost, jednak kvůli vášni, jednak kvůli tomu, že na oblíbených japonských příšerkách vydělá až třikrát tolik co v NFL.

Blake Martinez, který během svého šestiletého působení v NFL vystřídal tři týmy, byl fanouškem Pokémonů již od svých šesti let. Byli tím jediným, na co myslel, když dokončil povinnosti doma. A rád pro balíčky kartiček chodil do jednoho obchodu v arizonském Tucsonu, odkud pochází. Jakmile se ale začal věnovat americkému fotbalu, který později začal hrát profesionálně, sbírání kultovních postaviček v čele s Pikachu nebo Charmanderem odložil na druhou kolej. Vše se ale změnilo s pandemií.

„Ceny sběratelských karet – a obecně všech sběratelských předmětů – vyletěly během pandemie do nebes. Tak jsem si řekl, že musím zkontrolovat hodnotu svých Pokémonů. Ale stejně, jako to bylo všude jinde, i moje karty máma rozdala ve výprodeji na dvoře nebo jiným dětem,“ vzpomíná Martinez v rozhovoru pro magazín Fortune. Proto začal zjišťovat, kde se kartičky ještě prodávají, a balíčky v původním, nerozbaleném provedení začal postupně znovu kupovat.

Odhaduje se, že loni měl trh se sběratelskými předměty hodnotu převyšující 400 miliard dolarů, tedy téměř devět bilionů korun. A tematické kartičky, zpravidla ty, které jsou něčím vysoce raritní, si z toho ukrajují značný kus. Řada amatérských i zkušenějších sběratelů k tomu přistupuje jako k zajímavé investici, která se může za deset, dvacet nebo třeba padesát let mnohonásobně zhodnotit. Nebo také hned, co s nimi člověk vyrazí na internet.

Reprofoto: Whistle/YouTube Blake Martinez, dříve hráč NFL, dnes sběratel Pokémonů

To byl i Martinezův případ, když nějakou dobu před ukončením kariéry profesionálního hráče amerického fotbalu pořídil několik balíčků karet Pokémonů za 30 tisíc dolarů (670 tisíc korun), aby na nich během živého vysílání na internetu vydělal dvojnásobek. Jak? V přímém přenosu je rozbaloval, vtip byl ale v tom, že před každým otevřením nechal diváky přihazovat peníze. Podobně jako během klasické aukce. Ten, kdo přihodil nejvíce, otevřený balíček vyhrál.

Ve výsledku šlo o to, že balíček mohl obsahovat i vysoce cennou kartu, kterou by noví majitelé následně mohli prodat za násobně větší obnos. O tom ale kupující logicky nevěděli, proto tak s penězi trochu hazardovali. „I já jsem si takto některé balíčky kartiček s Pokémony kupoval, klidně i za tisíc dolarů. Byly to šílené peníze. Zároveň v tom byla zábava spojená se vzrušením. Pak jsem chtěl ale být tím, kdo ty balíčky otevírá,“ doplňuje Martinez.

Po prvním výdělku cítil, že chce celou tuto vášeň posunout na novou úroveň. Shodou okolností mu jeho známý z vysoké školy, jenž tehdy pracoval v uznávané investiční firmě Andreessen Horowitz, která na začátku finančně podpořila i třeba Twitter, doporučil, ať rozbalování balíčků vyzkouší v aplikaci Whatnot. Ta byla na rozdíl od streamovací služby Twitch, kde Martinez s rozbalováním začínal, k těmto účelům přímo určená. Tam se to teprve rozjelo.

Během jedné streamovací akce prodal balíčky v hodnotě 50 tisíc dolarů (přes 1,1 milionu korun) za 108 tisíc dolarů, tedy 2,4 milionu korun – a tehdy si uvědomil, že když bude streamovat pravidelně, mohl by na sběratelství vydělávat více než v NFL, kde v roce 2021 pobíral roční plat okolo jednoho milionu dolarů. Zformoval tým podobně smýšlejících lidí, nakoupili zásoby balíčků a pustili se do toho naplno. Vlastně tak rozjeli nový, solidně fungující byznys.

Protože věděl, že kariéra v NFL už kvůli opakujícím se problémům s koleny nebude nikdy jako dřív, zavolal svému stávajícímu chlebodárci, týmu Las Vegas Raiders, a definitivně s ním rozvázal smlouvu. Pak už se Martinez mohl věnovat jen tomu, co ho nejvíce naplňuje. Ostatně impulsem k většímu zapojení do byznysu s Pokémony byl i fakt, že jednu vysoce raritní kartičku prodal aukční síni za 672 tisíc dolarů, asi 15 milionů korun.

Foto: Steven Cordes/Unsplash Sběratelská kartička Charizarda

Příjmy z prodeje sběratelských kartiček se pak odvíjejí od toho, jak moc pracuje, respektive jak často je před zraky diváků rozbaluje. Za týden to dělá i 300 tisíc dolarů (6,7 milionu korun) s tím, že měsíční obrat činí okolo pěti milionů dolarů. „Obvykle pracuji šedesát až osmdesát hodin týdně, z toho asi deset hodin vysílám. Ale na telefonu jsem nepřetržitě, minimálně od sedmi ráno do sedmi večera,“ říká Martinez. „Skvělé je, že pracuji z domova, nemusím nikam chodit,“ dodává.

Do budoucna se chce Martinez vydat cestou obecnějšího sběratelství, ne nutně jen Pokémonů. Už teď se má devětadvacetiletý bývalý hráč amerického fotbalu připravovat na směňování komiksů a v rámci své firmy chce najít i někoho, kdo by naopak rozbaloval figurky Funko Pop. A jaký je jeho plán, co se obratu týče? Do pěti let chce překonat 100 milionů dolarů.