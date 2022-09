Zaoceánské lodě stály miliardy, zamíří ale jen na šrotiště. Měly přepravovat nejvíce lidí na světě

Do příchodu pandemie covidu se byznysu turistických zaoceánských plaveb dařilo, v roce 2019 zapsal zisk ve výši 27 miliard amerických dolarů (651,4 miliardy korun). Pak ale přišly lockdowny a hodnota sektoru se propadla o devadesát procent. Obětí tohoto pádu jsou teď i zaoceánské lodě Global Dream a Global Dream II, které měly být co do kapacity největšími na světě.

Mělo jít o přelomový počin v oblasti zaoceánských výletních plaveb. Sesterské lodě by se mohly po oceánech plavit s až devíti tisíci cestujícími a dvoutisícovou posádkou. To z nich mělo činit koráby s největší kapacitou cestujících, což dokonce znamenalo, že musela vzniknout nová třída výletních lodí nazvaná Global-class.

Váha jednoho kusu měla být 208 tisíc tun, čímž by se sestry v žebříčku zařadily za pět přelomových exemplářů třídy Oasis společnosti Royal Caribbean.

K vodě se ovšem z doků v severoněmeckém Wismaru nedostanou. Kvůli krachu výrobce totiž bude jejich jediným kurzem zřejmě směr šrotiště.

Obří plavidla s délkou 342 metrů, dvaceti palubami a vlastními aquaparky od roku 2019 stavěla německo-hongkongská firma MV Werften, která za jejich konstrukci zaplatila 1,4 miliardy amerických dolarů (33,7 miliardy korun). Výrobu lodí si v roce 2016 objednala asijská firma Dream Cruises.

Kromě bazénů a tobogánů se cestující mohli těšit třeba na rekordních osm kinosálů, obchodní centra, pláže nebo restaurace. Lodě byly na začátku letošního roku už téměř připravené ke svým panenským plavbám. MV Werften ovšem zkrachovala a protože se pro lodě zatím nenašel kupec, technici Global Dream II rozeberou na díly do šrotu. Zvlášť se likvidátoři budou snažit prodat některé lodní systémy a motory.

Sesterská loď Global Dream zatím k likvidaci určená není, stále se hledá kupec. Podle britského serveru Express by o ní mohl být větší zájem, protože je blíže svému dokončení. S její stavbou se totiž začalo o rok dříve než s tou Global Dream II. Potenciální nový majitel by ale musel přidat investici okolo 230 milionů dolarů (5,5 miliardy korun), aby loď případně dokončil. Taková je totiž hodnota práce a materiálu.

Motoristický portál Autoevolution ale dodává, že poptávka po zaoceánských výletních lodích v posledních letech i kvůli pandemii covidu klesá. Likvidátoři tak možná zanedlouho budou muset bílou vlajkou odmávat i osud druhého exempláře.