Zapařit s Khabym nebo přespat mezi vozy Ferrari. Airbnb nabízí ubytování s nevšedními hostiteli

Na Airbnb lze najít celou řadu vymazlených ubytování, kde se budete cítit opravdu komfortně. Díky populární platformě lze ale přenocovat i třeba v obří bramboře či vesmírném talíři. Nyní Airbnb spouští novou kategorii nazvanou Icons, která je určena právě pro milovníky nevšedních zážitků. Těm se tak například otevírá možnost zahrát si Fortnite s hvězdou sociálních sítí Khabym Lamem v jeho rodném Miláně.

„Icons vás zavedou do světů, které existovaly pouze ve vaší představivosti – až dosud,“ řekl Brian Chesky, spoluzakladatel a CEO Airbnb. „Jak se život stává stále více digitálním, zaměřujeme se na vnášení více magie do skutečného světa. S Icons jsme vytvořili ty nejneobyčejnější zážitky na Zemi,“ dodal.

Co to znamená v praxi? Kdo vášnivě miluje vozy Ferrari, bude v sedmém nebi, až složí hlavu přímo v Maranellu, v muzeu slavné automobilky. Noc v muzeu bude možné prožít také v pařížském muzeu umění Musée d’Orsay, kde se proměnila v luxusní ložnici tamní místnost a obřími hodinami.

Díky Icons je také možné strávit několik příjemných chvil v blízkosti celebrit. Mimo zmiňovaného Khabyho je v nabídce večer s komikem Kevinem Hartem, který vás vezme na stand-up show plnou hvězd. Jen a pouze pro zájemce vystoupí v obýváku, třeba i se svými kočkami, zpěvačka Doja Cat. A pořádnou exotiku nabídne také bollywoodská stár Janhvi Kapoor, která hosty nechá přespat u sebe doma a dá jim ochutnat kousek z života indické hvězdy.

Milovníci pixarovského animáku Vzhůru do oblak mohou zajít na návštěvu k dědovi Karlovi, do jeho domku vznášejícím se desítky metrů nad zemí. Nadnáší ho osm tisíc balónků (a trochu i jeřáb). Případně je možné nahlédnout a prospat se v hlavním velínu snímku V hlavě ku příležitosti blížící se premiéry jeho druhého pokračování. A kdo nepochybuje o svých mutantských schopnostech, ten si může střihnout X-Menovský výcvik přímo v X-Mansion.

Mutantské sídlo je k dispozici za 2 270 korun na hosta. U ostatních nabídek však cena není stanovena. Zájemce by se ji měl dozvědět až časem, v momentě, kdy bude případně vybrán na základě vyplněné přihlášky. My jsme tak například požádali o herní seanci s Khabym v jeho pařmenském apartmánu, který sám navrhnul. Odkaz na všech jedenáct ikonických zážitků najdete na webu Airbnb s tím, že další by měly přibývat v průběhu roku.

Mimo kategorie Icons zavádí Airbnb také některé nové funkcionality, které přijdou vhod, pokud se chystáte vyrazit na výlet ve více lidech. Platforma umožňuje například vzájemně sdílet seznamy přání, zahájit skupinový chat s hostitelem nebo využívat pozvánky na výlety.