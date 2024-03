Zaplatil Ukrajincům drony za miliony. Měl jsem depku, jdu po největším efektu, říká investor Barta

Uložit 0

Sám působí nenápadně, investor Jan Barta ale dělá velké věci – nedávno přispěl dvěma miliony dolarů na drony pro ukrajinskou armádu, podporuje vzdělávání učitelů a věří, že se zotaví česká levice. V podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým otevřeně mluví i o psychoterapeutické pomoci, kterou před pár lety vyhledal, nebo o tom, proč shortoval rekordně rostoucí Nvidii. „Nejradši mám tyhle nečekané situace, ve kterých se musíte rychle zorientovat,“ říká podnikatel, který před lety odhadl masivní dopady covidu i začátek ruské invaze na Ukrajinu. Pusťte si celý rozhovor v úvodu článku, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

„Žijeme v době, která se stále více podobá druhé polovině třicátých let minulého století. Nemohl bych žít sám se sebou s vědomím, že jsem neudělal víc pro to, abych zastavil dalšího Hitlera,“ napsal miliardář a jeden z partnerů investiční skupiny Pale Fire Capital v polovině února na sociální platformu X s tím, že za každé jedno sdílení věnuje sto dolarů na drony pro Ukrajinu v rámci sbírky Drony Nemesis. Tweet, který podle statistik nasbíral přes 2,5 milionu zobrazení a získal přes 31 tisíc repostů, rychle narazil na Bartův strop dva miliony dolarů.

„Dostal jsem se trošku do depky, když jsem viděl, že Ukrajina začíná na bojišti trochu prohrávat a Amerika je kvůli republikánům ve své pomoci zaseklá. Byl jsem tak vychovávaný, že se má pomáhat slabším, a nějak se to ve mně smíchalo. Také se snažím věci, které podporuju, dělat chytře, aby to mělo větší efekt,“ vysvětluje Jan Barta v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým.

„Viděl jsem retweety i v japonštině,“ dodává. A jeho akce měla podle všeho i další efekt – podle vyjádření skupiny Drony Nemesis v návaznosti na Bartův tweet jí stouply příspěvky z celého světa. Nákup dronů Barta podporuje i kvůli velkému efektu, který na bojiště podle něj přináší. „Válka je finančně supervelká hra. Drony jsou nová věc, na kterou ještě není vyvinutých tolik protiopatření, směnný kurz je vlastně extrémně výhodný. Dělostřeleckou munici za dva miliony dolarů bych asi nenakoupil, drony mají potenciálně násobný efekt,“ vysvětluje.

Musel jsem se zbavit až nepřirozené empatie

„Jako investor se snažíte odhadovat vývoj na několika úrovních. Denní chleba je hledat investiční příležitosti, které jsou ‚miscpricenuté‘. Snažím se k nim přistupovat bez sentimentu,“ říká Barta. Část dětství prožil v Kalifornii, chodil na anglické školy a anglicismy jsou jeho věty protknuté.

Jako příklad uvádí akcie amerického výrobce čipů Nvidia, které se Barta na konci loňského roku rozhodl shortovat – tedy prodat je s tím, že očekávál, že je brzy bude moci koupit zpět za nižší cenu. Akcie Nvidie ale zatím od počátku letošního roku vyrostly o více než 100 procent.

„Velmi rychle jsem tři čtvrtě pozice odřízl se ztrátou přibližně 30 procent, byl jsem ochotný to z větší části pustit. Hodně investorů by mělo tendenci to vysedět, ale jsem už vyškolený roky podobných situací na to vycítit, kdy má trend sílu. Nejhorší je, že budu mít nakonec pravdu, protože Nvidia podle mě přehodnocená je,“ vysvětluje Barta, který zbohatl na prodeji srovnávače ePojištění.

Zatímco ke svým investicím přistupuje hyperracionálně – „moje velká slabina je, že trošku spoléhám, že lidé jsou více racionální,“ říká – v osobním životě bojoval s extrémní citlivostí a smyslem pro zodpovědnost.

„Měl jsem pár let zpátky dost zásadní psychický breakdown, v té době jsme koupili obchodní centrum Šestka u pražského letiště. Investičně jsem to měl na starosti a můj problém byl přílišný pocit zodpovědnosti. Cítil jsem, že vůči partnerům mám zodpovědnost, že jsem tu investici vybral a realizoval. A na místě jsem zjistil, že s tím neumím moc pohnout. Začaly docela velké úzkostné stavy,“ popisuje.

Barta musel na čas přestat pracovat a nastoupil do denního stacionáře v Národním ústavu duševního zdraví, který následně navštěvoval tři měsíce. „S následnou pomocí terapeutky jsem si extrémní pocit zodpovědnosti víc přerámoval do toho, že nemusím být zodpovědný za každého, jak se cítí. Zbavil jsem se až nepřirozené empatie. Vlastně říkám, že terapie byla o tom, aby ze mě udělala trošku větší svini,“ usmívá se.

Bartovou specialitou je superforecasting. Ve svých předpovědích trefil, že pandemie covidu nebude lokálně zvládnutelná. A odhadl i začátek války na Ukrajině. Své předpovědi někdy sdílí i s politickou reprezentací, která lidem jako on střídavě ochotně naslouchá. Bartovou ambicí je vytvořit panel přibližně dvaceti „superpředpovídačů“, kteří by radili české vládě v nečekaných situacích, jakou byla právě třeba celosvětová pandemie.

Politiku Barta podporuje i jako sponzor vládní pětikoalice nebo ČSSD, osobně věří, že česká levice zase nabere vítr do plachet. Investiční skupina Pale Fire Capital, v níž je Barta partnerem, pak loni na dobročinnost a projekty s přesahem do veřejného prostoru rozdala dalších 100 milionů korun.

„Hlavní prioritou je, aby Rusko neexpandovalo po Evropě. A zastavit tenhle autoritativní, diktátorský režim. Na druhém místě je zachování liberální demokracie, abychom se nevydali cestou Maďarska, Slovenska. A na další úrovni je důležité snažit se o dobré jednotlivé politiky, například ve vzdělávání,“ přibližuje Barta priority svých investic do české společnosti.

