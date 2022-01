Výstavba nemocnice z kostek v Karviné trvala od podepsání smlouvy po hotový projekt jedenáct měsíců. Vizovická firma Koma Modular, mimo jiné jeden z vítězů loňského udílení prestižních designových cen Red Dot Awards, má ale ambice mnohem dál – do pěti let chce ve Zlínském kraji postavit také modulární město s byty, mateřskou školou, galerií i lázněmi.

Nedostatek bytů žene ceny nemovitostí nahoru, což města chtějí řešit výstavbou nájemních bytů. Jenže postavit domy pro nájemní bydlení je otázkou na několik let. S možným řešením přišel podnikatel Stanislav Martinec a jeho firma Koma Modular, se kterou loni ve Vizovicích otevřel Vývojové inovační centrum modularity.

„Chtěli bychom zkratovat ten dlouhý řetězec, během kterého si bydlení objednáte u nějaké firmy, někdo to postaví, je u toho generální dodavatel, mnoho subdodavatelů, realitní kancelář, developer. Nakonec zaplatíte sto tisíc za metr čtvereční za byt,“ vylíčil podnikatel pro Seznam Zprávy. Podle něj mohou být moduly konkurenceschopnější, i kdyby rostly ceny materiálu.

Martinec chce jít ale ještě dál. Vedle své firmy Koma Modular totiž plánuje postavit celé modulární město. Vtip je zejména v tom, že lze funkce jednotlivých staveb jednoduše proměňovat dle potřeby. V případě nedostatku míst ve školách tak prostě přistavíte školu. A když pak budou potřeba startovací byty pro mladé, tak se upraví. Je to cesta, jak se vyhnout dlouhým schvalovacím procesům.

Martinec zároveň uvedl, že první modulární město by mohlo být hotové do pěti let s rozlohou zhruba dva hektary. Sousedilo by právě vedle sídla podnikatele ve Vizovicích. „Pozemek je náš. Jsem hrozně rád, že také z města máme příslib, že nám vyjdou vstříc při změnách územních plánů,“ dodává Martinec. Vzniknout by tady měl bytový dům, mateřská škola, ale i galerie, lázně či vertikální farma. To vše z modulů.

Stavba roku z kostek

Podnikateli se s jeho firmou Koma Modular a moduly daří překračovat různé hranice. Třeba zmíněné inovační centrum modularity je unikátní v tom, že nemá žádný pravý úhel. A je oceňovaný i v architektonických kruzích. Ostatně jsou pod ním podepsáni architekti Michal Krištof a Ondřej Chybík. „Chtěli jsme překročit pravoúhlé omezení a ukázat i jiné možnost,“ vylíčili architekti. V budově je showroom, kuchyňka, sanitární zařízení, šatny, zázemí pro technickou místnost, mezi moduly je pak prostorný open space. Modulární je i nábytek.

Z budovy je pohled na pavilon Expo, který Koma Modular rovněž postavila z modulů v roce 2015 v Miláně. Český pavilon tehdy v italském městě získal bronzovou medaili za architekturu a inovace. Další dílčí ocenění sbíral už během výstavy, mezi nimi za nejpohodovější pavilon, pavilon nejvstřícnější k dětem nebo pavilon s nejhezčí střešní zahradou. Po výstavě byl pavilon rozebraný a převezený právě do Vizovic. I pod ním jsou podepsaní architekti ateliéru Chybík+Krištof.

Koma ale stojí také například za prvním modulární nemocničním pavilonem v Česku nebo za dodávkou modulárních letišť do Senegalu. Konstrukce a obklady pěti letišť v Africe se vyrobili ve Vizovicích. Ty pak cestovaly do Senegalu, kde se složily. Výhodou je to, že výstavba je velmi rychlá. V bývalém hlavním městě St. Louis se stavěla hala, hangár a zázemí pro letiště. Brzy by se mělo začít s výstavbou i druhého letiště. „Od projektu modernizace pěti regionálních letišť si senegalská vláda slibuje rozvoj dopravy i cestovního ruchu,“ uvádí Koma Modular.

Během chvíle získala novou budovu i třípatrová Karvinská hornická nemocnice, která se skládá ze sedmasedmdesáti modulů. Sestavit je trvalo dva měsíce, administrativa pak měsíců devět. Hotovo tak bylo za méně než rok. Návštěvníci v modulárním špitále najdou i oddělení pro následnou péči, ortopedii i jednotku intenzivní péče. Nemocnice získala předloni ocenění Stavba roku.