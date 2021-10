V depech Zásilkovny začali pracovat roboti. V podobě vozítek třídících zásilky jich teď v tom největším jezdí tolik, že co do počtu převyšují zaměstnance. Projekt, který stál desítky milionů korun, dokáže zvýšit počet roztříděných balíků na dvojnásobek. Firma se tím podle svého vyjádření stává první společností v Evropě, která začala zařízení v takové míře využívat. Během dvou let chce roboty další, tentokrát už vlastní výroby.

Pracoviště v pražských Štěrboholích má 12 tisíc metrů čtverečních a ze všech dep Zásilkovny je také vůbec největší. Na obvyklý provoz tu dnes panuje relativní klid. Balíky jsou celkem úhledně naskládané v klecích a zaměstnanci je po jednom berou a opatrně pokládají na nízká vozítka. Každé z nich veze právě jednu zásilku. Je tak malé, že některé z balíčků přesahují každý jeho okraj. Nevadí. Okamžitě po naložení s ním směřuje ke skluzu, jak tu říkají. K prostoru, který připomíná dětskou klouzačku a v němž se hromadí zásilky se stejným místem určení.

Všechno se odehrává na dvoupatrové konstrukci, kde vrchní patro je v úrovni vysokého člověka. Právě v těchto dvou patrech jezdí roboti, o kterých dnes zakladatelka Zásilkovny a šéfka celé skupiny Packeta Simona Kijonková říká, že „je to něco, co jsme ještě v celé Evropě neviděli“. Hledíme na hladkou spolupráci lidí a strojů, jejichž počet tu zaměstnance z masa a kostí převyšuje. Ve dvou takzvaných robodepech tu pracuje 190 robotů. A k nim 150 lidí.

V depech Zásilkovny začali pracovat roboti Foto: Zásilkovna

Takzvaní PackMani dokážou roztřídit během jediné hodiny přes deset tisíc balíků. Proti lidem, kteří to ve firmě dělali doteď, je to dvojnásobný počet. Navýšení potřebné – a podle Kijonkové prakticky nesehnatelné – pracovní síly je ale jen jedním z důvodů, proč tu roboti získali prostor. Dalším je nulová chybovost. A pomoc v rychlém růstu společnosti. Zatímco v roce 2020 doručila Zásilkovna 40,5 milionu zásilek, letos hodlá jejich počet zvýšit na 75 milionů. Už loňská čísla přitom znamenala nárůst o víc než 100 %.

Robotická vozítka se tu pohybují po speciálním koberci, který jejich trasu rozkouskoval na pole podobné šachovnici. Jen ve tvaru chodeb od zaměstnanců ke konkrétním skluzům a pak zase zpět. Kam mají jet, jim říkají kódy z balíků, které pracovníci skenují před každým naložením zásilky.

Jsme jako Amazon, ale lepší

Naživo PackMani podobně znějícího Pac-Mana ze slavné videohry, v níž žluté kolečko požírá kuličky, nijak nepřipomínají. Ale hledí-li člověk na jejich přehled z velína, kde se pohybují po chodbičkách jednotlivé tečky ve svých trasách, je jasné, kde ve firmě vzali inspiraci k jejich názvu.

„V rámci celé Evropské unie je to první taková technologie. Podobnou najdete v Amazonu v Americe, podobnou najdete v jihovýchodní Asii. Ale Amazon a jihovýchodní Asie takzvaně pickují, zatímco my sortujeme – rozdělujeme zásilky na směry. Jsme tedy první sortingovací systém na světě,“ uvádí pro CzechCrunch Kijonková.

Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a ředitelka skupiny Packeta Foto: Zásilkovna

„Téma automatizace a robotizace na depech rezonuje v naší skupině Packeta zhruba tři roky. Je to ale velmi složité zavést do praxe. Protože systém třídění čistě lidskou silou, kterou jsme disponovali doposud, funguje skvěle. Potřebovali jsme tak dobře propojit lidskou sílu s tou robotickou. Do projektu jsme se intenzivně pustili přibližně před rokem,“ přibližuje Tomáš Dort, projektový ředitel PackManů.

Robotická předzvěst

V pražských Štěrboholích je první depo, kde roboti pracují. Každý rok se mají ale rozšířit na čtyři další, ve druhém v pořadí se objeví hned v prvním čtvrtletí následujícího roku. Investice do PackManů a okolní infrastruktury se tak zatím pohybuje v řádech desítek milionů korun, nyní ale bude úměrně narůstat.

„Hledali jsme řešení, které bude při rychlém růstu Packety rychle škálovatelné, tedy jednoduše rozebíratelné a přenosné. Tyto požadavky PackMani splňují. Když budeme potřebovat, můžeme je převézt z jednoho depa na jiné a posílit tam provoz,“ plánuje Kijonková.

Tato zařízení se označují jako AGV vozíky. Pracovat můžou dvě hodiny v kuse a pak se 10 minut nabíjejí. Stejně jako zbytek projektu jsou české výroby, ale jsou jen jakousi předzvěstí toho, co se v oblasti robotiky v Zásilkovně teď bude dít. Roboty si zatím Zásilkovna skládá podobně jako stavebnici, sama si z technologií dodavatelů staví také robodepo, pro které se veškeré komponenty vyrábějí na míru.

Takové projekty a hledání dalších má na starosti místní Robotým. Tvoří ho desítky lidí a pracuje na rozvoji robotů i jejich zavádění na další depa. „Máme nejšpičkovější robotiky v rámci celé republiky,“ myslí si Kijonková. A to má zajistit další rozvoj s vlastními technologiemi.

Roboti a drony místo lidí

„Vidíte ty klece, které sem přivážejí manipulanti?“ ukazuje Kijonková k vysokým klecovým boxům na kolečkách, odkud pracovníci berou balíky, které pak pokládají na roboty. „Budeme mít systém, ve kterém robot přijede pod klec, zvedne ji a odveze. Takové věci si chceme vyrábět a vymýšlet sami. A kluci už na tom pracují,“ doplňuje.

Další technologie mají zajistit, aby roboti unesli víc než aktuálně, tedy 15 kilogramů s rozměry 40 × 40 × 50 centimetrů, ačkoliv takové balíky tvoří asi 90 procent toho, co tímto depem Zásilkovny projde. Jednou by také různá zařízení měla sama i vážit a skenovat. To je něco, co dnes dělají lidé, protože to prostě umějí lépe.

Jedno z pater v takzvaném robodepu v Zásilkovně Foto: CzechCrunch

Kijonková ale podobné projekty hodlá rozšířit mnohem dál. Přesně za týden letí do Dubaje, kde už teď čekají červení roboti. Jsou stejní jako ti, co dnes pracují v pražském depu, jen ve firemních barvách. Tady je představí v rámci dubajského Expa, jenže proti těm v Praze budou mít velkou výhodu: budou totiž pracovat v tandemu s drony.

Tedy, drony budou balíky nakládat na roboty a ti s nimi budou jezdit po Expu. V Dubaji ovšem nejde jen o předvádění. Pro Zásilkovnu je Expo jedním z prvních kroků, jak se představit v regionu Středního východu, kam se nyní chce soustředit.

Na robotických projektech spolupracuje Zásilkovna s ČVUT a se školou také kooperaci dronů a robotů představuje. Podle Kijonkové je ovšem něco takového prakticky připravené i do reálného českého provozu. „K dronům ještě potřebujeme legislativu. Ve chvíli, kdy nám česká vláda umožní, abychom mohli propojit robotické systémy s drony, budeme s jejich pomocí doručovat. K robotům je legislativa plně dostačující,“ vysvětluje.

Roboti čekají na balíky, které dokážou sami roztřídit Foto: CzechCrunch

Zatím Kijonková počítá s tím, že i díky dosavadním technologiím budou čísla firmy narůstat. Největším depem denně projde na 140 tisíc zásilek, polovina z nich na svoz, druhá polovina na rozvoz. Jen v tuzemsku má skupina 22 dalších dep. Celkem jich ovšem provozuje rovnou 53.

Zásilkovna, respektive Packeta, počítá s tím, že v letošním roce doručí 75 milionů zásilek. Skupina zaměstnává kromě zmíněných robotů celkem 2 000 lidí a v poslední době každým rokem výrazně roste. Letos očekává obrat ve výši 5,2 miliardy korun.

Rychle postupuje i technologicky, jen v posledních měsících uvedla platformu Zásilkovna domů, vlastní službu doručení zásilek na adresu. Před pár týdny také představila své plány s vývojem umělé inteligence a virtuálního asistenta, který bude komunikovat se zákazníky.