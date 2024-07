Zatracená krvavá láska skáče mezi žánry a tarantinovsky je mixuje dohromady. A výsledek stojí za to

Uložit 0

Konec osmdesátých let, zapadákov kdesi v nevzhledném Novém Mexiku. Do omšelé posilovny dorazí nabušená dívka, která má velký kulturistický sen… a tím se spustí řetězec událostí, které dávají dohromady velice neobvyklý, ale o to podmanivější film. Garantujeme, že od Zatracené krvavé lásky budete čekat leccos, výsledek vás ale i tak překvapí.

Skutečně, říct čím přesně je druhý počin režisérky Rose Glass, která na sebe těsně před covidem strhla pozornost temnou a děsivou Svatou Maud, není jen tak. A tak bude nejlepší začít tím, že jde o druhý film Rose Glass, kterou sice asi mnoho diváků nezná, díky své prvotině si ale mezi filmovými fajnšmekry získala slušnou pověst tvůrkyně se smyslem pro všepohlcující atmosféru. A i díky Zatracené krvavé lásce, která byla poprvé promítána v půlnoční sekci na festivalu v Sundance a vysloužila si tam ovace, se jí přezdívá Tarantino v sukních.

Pokud jste někdy nějaký Tarantinův film viděli, budete mít aspoň základní představu. Hlavními hvězdami Zatracené krvavé lásky jsou Kristen Stewart coby drobná zaměstnankyně posilovny Lou a Katy O’Brian (ano, ta z Mandaloriana, malou roličku si ale střihla třeba i v aktuálním katastrofickém blockbusteru Twisters) jako cílevědomá ženská kulturistka Jackie. Když se ty dvě potkají, bláznivě se do sebe zamilují. Jenže i když je jejich vztah sám o sobě idylický, díky minulosti obou, a zejména té Lou, má k idylickému vývoji daleko.

Může za to zejména Louin otec v podání zde mimořádně odpudivého Eda Harrise, ovšem nejen on. Zatracená krvavá láska tak líčí jednak lesbickou romanci, která se nebojí i poměrně dost explicitních sexuálních scén, fascinovaně ale zkoumá i svět disciplinovaných a možnostmi těla fascinovaných kulturistů, navíc z pohledu ženy. Pouští se však i do drsného rodinného thrilleru, v němž není nouze o násilí, a míchá ho s velmi černou komedií i nadsázkou.

V tom všem zkoumá, co dokáže posedlost i vášeň, moc a manipulace, síla pokrevních pout či jaká je odvrácená tvář amerického snu, stejně jako možnosti různých filmových forem a silou rafinovaně zdůrazňovaných detailů i použité hudby. Výsledek je na všechny smysly útočící směs s velmi promyšleným stylem a pohlcující atmosférou, což byla ostatně už i Svatá Maud. Na rozdíl od ní, která byla mrazivá, je ale Zatracená krvavá láska jak dělaná do aktuálních horkých dnů. Do puntíku.

Vedle propracovaného světa bohem i lidmi zapomenutého a ošuntělého města uprostřed nehostinné pouště a odvážné hry s žánry a styly Rose Glass k působivému výsledku ve velkém pomáhají i herci, kteří toho ve vás také vzbudí až dost. Kristen Stewart, jež ze sebe už dávno setřásla Bellu ze Stmívání a směle se pouští do různých ambiciózních projektů, v nichž ukazuje, že je skvělá herečka, byla prý jasná (a skvělá!) volba.

Na kluka ostříhaná a celkově ošuntělá Lou, která se straní lidí a oni jí, je zajímavá sama o sobě, v kombinaci s osvalenou, sebevědomé se usmívající a vyzývavě se oblékající Jackie v podání Katy O’Brian vytváří ale velmi nepravděpodobnou a také třaskavou dvojici, kterou budete chtít sledovat dál a dál.

Naopak Louin otec Lou (ano, jmenují se oba stejně), kterého hraje vlasatý, ale i plešatý Ed Harris, ve vás vyvolá opačné pocity. Je ošklivý fyzicky i osobnostně, a pokud se vám z něj odporem budou ježit chlupy na zátylku, nebudete sami. A jasně emočně zaškatulkovatelné jsou i další postavy, z nichž každá má v celkovém příběhu své místo, žádná z nich se ale nedá označit za pozitivní, naopak všechny demonstrují jiný tip nefunkčnosti a lidské ošklivosti. Přesto mezi tím vším, zdá se, roste něco opravdového.

Jak příběh Lou a Jackie graduje, tak se ukazuje, že leccos není takové, jaké se zdálo, a že fyzická síla není to jediné, co může být hrozbou. A tam se Zatracená krvavá láska láme z kulturistické přehlídky a živočišné milostné vypjatosti v plnokrevnou noirovou podívanou s tarantinovskými úlety a skutečně nečekanými zvraty.

Co říct víc? Snad jediné – každý, koho baví originální a svébytné filmy, by tenhle rozhodně neměl minout. Ať už na něj půjdete s jakýmkoliv očekáváním, jsem si dost jistá, že vás i tak dostane něčím úplně jiným.