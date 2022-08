Zbraň Hana Sola jde do aukce. Ikonická rekvizita ze Star Wars se dlouho považovala za ztracenou

Star Wars si nejde představit bez Hana Sola. Bezesporu nejslavnější vesmírný pašerák sice nemá žádnou politicky či rodově významnou pozici a nedokáže se napojit na mystickou Sílu jako rytíři Jedi, v příběhu o záchraně galaxie ale stejně hned několikrát sehraje zásadní roli. Spolu s kolegou Chewbaccou a vesmírnou lodí Millennium Falcon mu coby pistolníkovi pomáhá vždy spolehlivá zbraň. Ikonický blaster brzy bude moci do své sbírky zařadit vítěz aukce, který bude ochoten za něj zaplatit kolem půl milionu dolarů.

Nabízená filmová rekvizita se používala při natáčení Star Wars: Epizody IV – Nové naděje, tedy prvního snímku legendární franšízy z roku 1977. Dlouho se myslelo, že všechny tři exempláře blasteru nenávratně zmizely, aukční síni Rock Island Auction Company (RIAC) se ale podařilo jeden z nich najít – prý je jediný, který se dochoval.

Výslednou hodnotu aukce, která proběhne 27. srpna, by tak výrazně měla ovlivnit exkluzivita rekvizity. RIAC přitom očekává, že vítězný příhoz se bude pohybovat mezi 300 a 500 tisíci dolarů, tedy sedmi až dvanácti miliony korun. Dalším faktorem, který by měl přitáhnout pozornost movitých sběratelů, je pak samozřejmě zásadní role, jakou zbraň ve filmu hrála.

George Lucas při tvorbě Star Wars pracoval s mnoha různými vlivy. Patří mezi ně klasiky sci-fi žánru jako Duna a Princezna z Marsu či Flash Gordon, ale i mnoho prvků fantasy a westernu. Na rozdíl od své celovečerní prvotiny THX 1138 nechtěl divákům předložit typicky futuristickou vizi, ale „špinavé sci-fi“, které působí zemitě a prezentuje už dlouho existující světy a technologie.

The iconic and only surviving Han Solo blaster from „Star Wars: A New Hope“ has a complex history as the Hollywood legend heads to auction. #starwars #hansolohttps://t.co/evCbnQdBIk

— Rock Island Auction (@RIAuction) August 1, 2022