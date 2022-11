Zdánlivě malými změnami děláme velké věci. Architekti upravili dětskou onkologii v Motole

Staré přísloví praví, že veselá mysl je půl zdraví. Přemýšlí nad tím i ti, kdo leží v nemocnici, kde to vypadá, jakoby se člověk propadl o padesát let zpátky. A co teprve, když tam leží dlouhodobě. Přemýšleli o tom také v Motole. Na dětském onkologickém oddělení proto nechali na chvíli úřadovat architekty a další umělce. A ti ho ve vlídnější prostředí proměnili pro bono.

Ateliér YUAR chtěl původně na motolském oddělení pro onkologicky nemocné děti upravit lůžkové oddělení. Nakonec z toho jsou ale oddělení tři a na čtvrtém se aktuálně pracuje. Lehký úkol to nebyl, protože architekti se museli obejít bez jakéhokoliv stavebního zásahu. Muselo to tedy jít s pomocí nového nábytku, nových povrchů v místnostech a s pomocí dekorací nejen na lůžkovém oddělení, ale i v pokojích lékařů, společných prostorách, na jednotce intenzivní péče a na ambulanci.

„Rekonstrukce interiérů motolské kliniky je projekt, který vznikl zdola. Vnímali jsme šanci zkusit tímto způsobem pomoci dětským pacientům, jejich rodičům, lékařům, sestrám i všem ostatním. Všem těm, kdo v nemocnici tráví měsíce,“ uvedl architekt Lukáš Janáč z ateliéru YUAR.

Foto: YUAR Úpravy se děly na Klinice dětské hematologie a onkologie

Svou práci popisuje tak, že všude tam, kde to bylo možné, se s kolegy snažili prostor povznést na vyšší úroveň. „Zdánlivě malými změnami děláme velké věci,“ dodal Janáč. Než k tomu ale došlo, bylo potřeba znát požadavky pacientů, jejich doprovodu i personálu nemocnice.

„Spolupráci s architekty velmi oceňujeme, protože nám umožňuje skloubit v jednom prostoru potřeby dětí všech věkových skupin a jejich rodičů praktickým a estetickým způsobem i při omezeném prostoru, který je k dispozici,“ komentuje pro CzechCrunch spolupráci přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie Lucie Šrámková. Podle ní se podařilo účelně využít každé místo.

Nešlo ale jen o architekty. Ti se spojili do platformy SpaceUP společně s grafiky i dodavateli interiérů. Zapojily se společnosti RIM nebo Lachman Interiér a DT Expert, které dodaly nábytek a vybavení. Podlahy zajistila firma ProInteriér. Grafiku a dekorace instalovaly společnosti Folcut – Petr Kadlec, Framery a Mareka. O konkrétní grafiku se pak postarala Kristýna Tůmová, která do Motola dodala rakety, zvířátka i les v podobně nástěnných ilustrací.

„Někdy se na trhu potkáváme jako konkurenti. Někdy spolupracujeme. Všichni se známe. Když je třeba, dovedeme se spojit a pomoci dobré věci,“ komentuje to Janáč.

Foto: YUAR S dispozicemi hýbat nemohli

Motol díky tomu získal pro Kliniku dětské hematologie a onkologie novou podobu lůžkového oddělení v hodnotě 850 tisíc korun. „jipky“ v hodnotě 1,1 milionu korun a ambulance za 1,2 milionu korun. Nyní se připravuje renovace dalšího lůžkového oddělení za 1,5 milionu. Na financování se podílely organizace Haima, Donor, Nadační fond Kapka naděje, Spin 4 Kids Prague, UPS, NN management, konto darů Kliniky dětské hematologie a onkologie a samozřejmě také sama Fakultní nemocnice v Motole.

„Moderní technické vybavení, zkušené lékaře a obětavý personál najdeme na mnoha dětských odděleních českých nemocnic. Nicméně samotný nemocniční prostor až moc často bývá na konci dlouhého seznamu toho, co se může a musí zlepšit,“ popisují členové SpaceUP svoji motivaci. A dodávají, že kvalitní prostředí může pomoci a pomáhá.