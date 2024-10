Zdenooo! Scenárista Elišky a Damiána s majitelem rumového kina natočí film podle Báby pod kořenem

Uložit 1

Anály českého internetu jsou plné pokladů. Jolanda. Jirka Kára. Svarta. Nemačkej mi hada. Já mám právo sedět… A taky Bába pod kořenem – reportáž TV Nova o paní Zdeně, jež strávila traumatickou noc zaklíněná pod stromem. Prožila jedenáct hodin hrůzy a beznaděje. Pár desítek minut jich už brzy prožijete i vy. Podle legendárního videa vzniká film Kořenový vězeň.

Už to, že z Báby pod kořenem bude film, je geniální zpráva. Jenže ono je to ještě lepší. Scénář snímku Kořenový vězeň je totiž dílem Davida Litváka, spoluautora televizního terorismu jménem Eliška a Damián. Ano, toho seriálu od Primy, co na ČSFD drží krásných 12 procent. Abychom ale nebyli jen negativní, je podepsaný i pod normálnějšími věcmi, jako je Ohnivý kuře.

Nicméně původní nápad zfilmovat Bábu pod kořenem pochází z jiné hlavy. A to od Davida Paškeviče, zakladatele pražského kina Balt. Podniku, který se pyšní tím, že promítá špatné filmy – a ke spravení chutě k nim podává dobré rumy. Tedy místo pro podobný projekt jako dělané.„Naším cílem je vytvořit první české béčko, které se vyrovná zahraniční konkurenci. Chceme natočit tak špatný film, až bude skvělý,“ říká Paškevič.

Sám režisér a autor námětu navíc už s podobnou tvorbou má zkušenosti. S parťáky nedávno natočili dokument Mortal Kára o virální a vulgární svatbě Jiřího Káry. „A když jsme dokument zveřejnili, hodně se začaly objevovat komentáře volající i po zpracování Báby pod kořenem,“ popisuje pro CzechCrunch Paškevič. To spojení s Jirkou Károu je ale ještě hlubší.

K tomu, že Kořenový vězeň míří pro peníze na Hithit, totiž přispěla i nedávno vydaná vylepšená verze Károvy svatební nahrávky. Její tvůrci k ní přidali fejkový trailer na horor také inspirovaný právě Bábou pod kořenem. „Když jsem ho viděl, vrtalo mi hlavou, že by se to opravdu dalo natočit. Ale aby to mělo smysl, tak to musí být zábavné béčko,“ dodává Paškevič.

Takže ke skutečnému osudu paní Zdeňky Novotné, jež se v červenci roku 2012 zaklínila pod stromem asi padesát metrů od kempu a její přátelé ji nemohli najít („Zdenooo!“), si přidejte pořádný béčkový bizárek. „Rádi bychom se přiblížili snímkům, jako je The VelociPastor, CarousHell nebo z českého rybníčku skvělému filmu Párty Hárder: Summer Massacre,“ popisuje Paškevič.

Oslovili jsme původního reportéra TV Nova i samotnou paní Zdenu.

Kořenový vězeň příběh ženy, jež vlivem šoku nemohla volat o pomoc a záchrany se dočkala až po jedenácti hodinách, obohacuje o rasu inteligentních stromů toužících po rozmnožování nebo o oživlou uzeninu jménem Lord Špekáček. V tom znalci původní reportáže ihned rozpoznají odkaz na padající buřt jednoho ze Zdeniných přátel.

Jinak ale mají tvůrci snahu dostat do svého snímku i o něco normálnější (i když…) obsah. „Oslovili jsme původního reportéra Davida Pika a nápad se mu líbil. Ale jeho účast záleží i na povolení TV Nova,“ říká Paškevič. „Ozvali jsme se samozřejmě i paní Zdeně, ale bohužel bez úspěchu,“ dodává o ženě, která se kromě kořenové epizody prosadila i v komunální politice v městské části Praha-Petrovice.

Kampaň Kořenového vězně na Hithitu cílí přinejmenším na 150 tisíc korun, ale stoprocentní naplnění plánu si vyžádá 600 tisíc korun. A pokud by se od zájemců vybralo 900 tisíc, tak dokonce přidají animovanou pasáž o skutečné evoluci lidstva. Po kampani snímek zamíří už v červnu do kina Balt i na béčkový festival Naruby.

„Ale věřím, že to uvidí i lidé v desítkách dalších kin po republice. Například zmiňovaný dokument Mortal Kára promítalo už 36 kin. A dostat se do multiplexu by bylo neuvěřitelné, považoval bych to za zázrak,“ míní Paškevič. Úspěch nicméně podle svých slov měří humorem, nikoliv výdělkem.

„Česká kinematografie je kvalitní, bohužel divácká preference je vždy u romantických komedií, kterých se točí čím dál více. A to z jednoduchého důvodu, dokážou se zaplatit a něco vydělat. Což je v pořádku. Naším cílem je však dostat film k co nejvíce divákům a rozesmát je,“ popisuje. „Pokud si řeknete: ‚To bylo totální béčko, ale královsky jsem se bavil‘, tak jsme splnili náš cíl,“ uzavírá David Paškevič.