Gladiátor 2 se ukazuje v prvním traileru. Slibuje velkolepé bitvy, intenzivní souboje i politiku

Velkolepý, strhující, vizuálně podmanivý, poeticky brutální – prvního Gladiátora v době vydání zaplavily nadšené ohlasy od kritiků i diváků, následoval velký finanční úspěch, dvanáct nominací na Oscara a pět sošek. Jak na to po 24 letech navázat? Možnou odpověď na tuto otázku přináší první trailer očekávaného pokračování, které chce diváky vrátit do středu intenzivního boje o budoucnost upadajícího Říma.

Gladiátor 2 se odehrává pár desítek let po původním snímku. Sestra zabitého císaře Commoda a přítelkyně gladiátora Maxima, kterou opět hraje Connie Nielsen, se v obavách o život svého syna Lucia Vera rozhodne, že ho pošle daleko od dvora, do království Numidie na severu Afriky. Lucius zde dospěje a založí rodinu, jednoho dne ale oblast přijdou dobýt Římané v čele s generálem Marcem Acaciem. Hrdina se stane nejdříve zajatcem, poté gladiátorem – a chce se pomstít.

První trailer nachází jasné paralely mezi Luciem a Marcem, když jeden vede vojsko do bitvy, druhý gladiátory proti nosorožci v aréně. Oba mají také spojitost s Maximem Decimem Meridiem – prvního inspiruje v boji za svobodu, druhý se u něj v mládí učil, ale vydal se jiným směrem. Vztah mezi oběma muži ale bude základním konfliktem filmu. Lucius chová bytostnou nenávist ke všemu, co Marcus představuje, a je odhodlaný ho zničit.

„Pamatuji si ten den. Nikdy jsem ho nezapomněl – když se otrok mohl pomstít císaři,“ zaznívá v traileru z úst hlavního hrdiny, zatímco sedí před Denzelem Washingtonem, obchodníkem se zbraněmi a majitelem celé armády gladiátorů Macrinem. On sám býval také otrokem, a tak si jistě někde v koutku mysli představuje podobnou pomstu. Možná právě od Lucia očekává, že mu zprostředkovaně umožní převést tuto představu do reality.

Motivace, cíle a činy postav mají v novém Gladiátorovi hrát významnou roli, když se snímek bude zabývat korupcí a všeobecným morálním úpadkem v nejvyšších kruzích římské společnosti. Trailer ale samozřejmě láká i na velkolepou podívanou, jaká je pro historické spektákly Ridleyho Scotta typická. S vojskem se podíváme na moře, v arénách zase budeme sledovat gladiátory čelící všelijakým děsivým protivníkům. Vrcholem ale bude podle všeho souboj dvou mužů.

Právě to bylo stěžejním prvkem už u prvního filmu, který z velké části stál na hereckém výkonu Russella Crowea v hlavní roli. Jeho Maximus, soupeřící s Commodem s tváří Joaquina Phoenixe, v sobě kombinoval intenzivní touhu po pomstě s tichou melancholií a výraznou fyzičnost s detailní, neokázalou mimikou. Crowe si za to vysloužil Oscara. Paul Mescal, jehož Lucius je titulním gladiátorem tentokrát, má přinejmenším předpoklady na něj dobře navázat.

Ridley Scott ho překvapivě objevil před několika lety v romantické minisérii Normální lidi. To prý režisérovi stačilo k tomu, aby mladému herci nabídl hlavní roli ve druhém Gladiátorovi. Jak popisuje magazín Vanity Fair, definitivně jasno měl po asi půlhodinové konverzaci, ve které nejdřív řešili děj chystaného filmu a poté galský fotbal, který hrál Mescal v mládí. Scott se dokonce obešel bez kamerových testů, herci rovnou přišla smlouva. Od té doby Mescal zazářil i v dramatu Aftersun.

A podle všeho se režisér trefil do černého. Pedro Pascal neboli Marcus o novém gladiátorovi řekl, že natáčení jejich soubojové scény bylo velmi náročné kvůli jeho fyzické kondici. „Je to brutální. Říkám mu Brick Wall Paul (Paul Cihlová zeď). Raději bych se nechal shodit ze střechy, než abych se musel s ním znovu utkat,“ poznamenal herec. „Kromě toho, že Ridley je naprostý génius, je Paul velkým důvodem pro to, že jsem svoje nebohé tělo vystavil téhle zkušenosti,“ dodal.

Nový Gladiátor má mít podle všeho mnoho společného s tím původním. V centru bude opět pomsta odhodlaného otroka, odehrávající se uprostřed politických machinací upadající římské říše. Důraz se přitom bude klást na výraznou vizualitu s poetickými prvky a vzrušujícími souboji či válečnými scénami.

První upoutávka dokonce slibuje řadu konkrétních odkazů na původní film. Když to fungovalo jednou, mohlo by v revitalizované variaci i podruhé. Přesvědčit se o tom budeme moci 14. listopadu, kdy Gladiátor 2 vstoupí do kin.