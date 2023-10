Cringe událost roku. Remaster Svatby Jiřího Káry zamířil do kin, na premiéru dorazil i Kovy

Jako by někdo zvolal: „Vstávej, ty vokurko vožralej!“ A Jiří Kára skutečně povstal. Hlavní antihrdina nahrávky známé prostě jako Svatba Jiřího Káry prostřednictvím moderních technologií obživl ve vyšší audiovizuální kvalitě. V remasteru virálního videa se představil na plátně, kde jej fanoušci bizáru a nejzásadnějších memů českého internetu budou moci ještě několikrát spatřit, než se vylepšené video objeví online.

Tenhle článek jste měli číst už čtyři minuty! Ale jestli jste začali až teď, nevadí. Ač je kino Kavalírka na ulici Plzeňská, o víkendu se tento kousek Prahy proměnil na úplně jinou čtvrť – a v úplně jiné době. Na kolemjdoucí dýchla atmosféra Letné z přelomu století. Na plátně se zde rozehrály osudy Jiřího Káry, jeho snoubenky i jejich nejbližších, kteří se před více než dvaceti lety setkali na úřadě v místech, kde nyní stojí Centrum Stromovka. V dalších rolích byli lahvový gambáč, hajlování a močení na veřejnosti nebo Kelti. Jestli se nechytáte, přicházíte o hodně.

Svatba Jiřího Káry je jeden z prvních opravdových virálů dřevních dob českého internetu. Video zachycuje sňatek titulního hrdiny s paní Blankou i svatební doprovod v různém stavu opojení či omámení. Vulgarity létají s kulometnou kadencí, stejně tak nezapomenutelné a fanoušky dodnes citované hlášky. Většinu se nesluší reprodukovat, každou ale chcete slyšet. Autorská parta kolem satirického webu Paralelní listy se proto rozhodla kultovní nahrávku remasterovat – a vyleštěnou verzi Svatby Jiřího Káry prezentovala o víkendu v kině Kavalírka.

Slavnostní premiéru si nenechal ujít Karel „Kovy“ Kovář, dorazil i filmový kritik Kamil Fila či Jan Špaček, proslavený online pořadem Fabulace. „Seznam VIP hostů byl poměrně bohatý, nicméně dorazila asi jen polovina pozvaných. Trochu jsme to čekali, Kára není až tak známý, takže když někdo zjistil, o kom ta taškařice je, jednoduše s tím nechtěl být spojovaný. Což byl mimochodem i problém naší sbírky, jen s obtížemi jsme hledali organizace, které by o ‚takové‘ peníze měly zájem,“ říká člen týmu Paralelních listů vystupující pod přezdívkou Parzival.

Foto: Štefan Šraga / Remaster Svatby Jiřího Káry Iniciátor remasteru Kryštof „Hrounex“ Hron a Karel „Kovy“ Kovář, známá osobnost českého internetu

Premiéra remasteru nabídla tematickou zábavu – na čepu nechyběl károvský pivní speciál, na pultu károvská kořalka, u stánku károvské čepice, v předsálí hřeben nebo nějaký pohráblo… Nesla se však i v duchu dobročinnosti. Šedesátitisícový výtěžek z akce zamířil na konta sociálního projektu Pragulic a organizací Jako doma, Kuchařky bez domova a Diakonie Praha. Návštěvníci této čtveřici přispívali také prostřednictvím všudypřítomných QR kódů.

Známé osobnosti, znalci internetového humoru i osoby Jiřím Károu nepolíbené mohli díky práci příznivců nekorektního humoru sledovat Svatbu v lepší kvalitě, než jakou zachytila dobová videokamera. Revoluce v remasterování starých záznamů se samozřejmě nekonala, na to je video příliš zastaralé. Ale ruku na srdce, kýženého výsledku by autoři dosáhli i prostě tím, kdyby dílo do kin pustili v původní podobě. Ačkoliv nutno dodat, že dramatický trailer na Bábu pod kořenem byl příjemným zpestřením.

„Cringe událost roku,“ jak akci popsali sami pořadatelé, se setkala s aplausem, explozemi smíchu a velkým zájmem diváků obecně. Většina dalších termínů promítání se okamžitě vyprodala. Nicméně vedle kina Kavalírka vylepšený snímek zařadilo do svého programu například i kino Balt, jehož koncept promítání špatných filmů a podávání dobrých rumů se zdá být pro podobnou příležitost jako dělaný.

„Dále máme potvrzené promítání na festivalu Filmový Písek a projekce v Českých Budějovicích. Výtěžek opět půjde na nějakou dobrou věc. S blížícími se Vánoci pokukujeme po dětských domovech,“ dodává Parzival, který na projektu spolupracoval s hlavním iniciátorem remasteru Kryštofem „Hrounexem“ Hronem.

Se svátky se pojí i další příjemná zpráva: kdo snímek nestihne na plátně, dočká se online vydání zkrášlené Svatby Jiřího Káry právě na Vánoce. Hlavní aktéři jedinečného díla se však jeho znovuzrozeného věhlasu a svého kultovního statusu nedočkali. Byť jejich odkaz žije dál, Jiří ani Blanka již nejsou mezi námi. „Tuhle akci tak beru jako určitou rehabilitaci osobnosti Jiřího Káry,“ uzavírá Parzival.