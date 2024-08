HBO ukázalo první záběry z druhé řady The Last of Us. Bude podstatně temnější a uvidíme ji příští rok

Pedro Pascal jako Joel ve druhé řadě seriálu The Last of Us

HBO, respektive streamovací služba Max, zveřejnilo upoutávku lákající na některé z hlavních projektů chystaných pro zbytek letošního a příští rok. Mezi tituly jako Tučňák, Bílý lotos, Duna: Proroctví nebo novinka ze světa Hry o trůny s názvem Rytíř sedmi království si nejvíce pozornosti získala druhá řada The Last of Us, od níž se vzhledem k předloze očekává všelico.

Adaptace – byť dobré – videohry zdaleka ne vždy znamená dobrý film či seriál, The Last of Us ale mělo velmi slibné předpoklady. Videohra ze světa zamořeného zombie patří k těm nejoceňovanějším vůbec, na televizním zpracování se podílel přímo její tvůrce spolu se scenáristou vynikající minisérie Černobyl a samozřejmě je zde i prestiž značky HBO. A výsledek fungoval – nejen, že měla první řada masivní sledovanost, vysloužila si také mnoho chvály.

Představila Spojené státy dvacet let po vypuknutí pandemie, kdy parazitní houba rodu cordyceps začala napadat lidi a měnit je na krvelačné bestie. Čtrnáctiletá dívka Ellie ovšem zjistí, že je vůči napadení imunní. Náhodou přijde do styku s pašerákem Joelem, který dostane za úkol dostat ji napříč zemí do nemocnice, kde by mohla vzniknout vakcína. Na konci řady se ovšem ukazuje, že věci jsou podstatně složitější.

Podle tvůrců videohry i seriálu byla jedním z hlavních motivů první řady – stejně jako u prvního dílu hry – bezpodmínečná láska. Druhý díl hry naproti tomu charakterizuje motiv pomsty, což má platit také pro pokračování seriálu. „Přesněji je to pokračování lásky z první řady, tohle je ale její odvrácená strana. Je to o snaze za každou cenu dosáhnout spravedlnosti pro vaše milované,“ řekl o druhé řadě The Last of Us Neil Druckmann, tvůrce předlohy i adaptace.

V praxi to má znamenat, že i když první řada seriálu nebyla zdaleka veselý příběh prosluněný optimismem, druhá má být o poznání temnější, podobně jako ve hře. Provádět dějem nás vedle Joela a Ellie budou také nové významné postavy jako drsná vojačka Abby hnaná pomstou, Dina, s níž Ellie naváže romantický vztah, nebo vůdce velké miliatntní skupiny Isaac.

Zveřejněná upoutávka, která obsahuje první záběry z pokračování televizního The Last of Us, alespoň v krátkých momentech ukazuje všechny zmíněné postavy. Abby dostala tvář Kailyn Dever, Dinu ztvárnila Isabela Merced a Isaaca zase Jeffrey Wright. Trailer naznačuje také nemalou míru vypjaté akce, například při útoku na komunitu Jackson ve státě Wyoming, kde jsme se seznámili s Joelovým bratrem Tommym.

Tvůrci seriálu nedávno potvrdili, že zatímco první řada adaptovala kompletní děj první videohry, u rozsáhlejšího pokračování to tak nebude. Druhá řada zombie hitu sice dostane pouze sedm epizod místo devíti. Poté by ovšem měly vzniknout ještě další dvě řady. „Dáváme si s věcmi na čas a vydáváme se do různých zákoutí,“ poznamenal v rozhovoru pro server Deadline jeden ze spolutvůrců Craig Mazin.

Reprofoto: HBO Max/YouTube Ellie a Joel v seriálu The Last of Us na motivy slavné videohry

Vydání nových dílů The Last of Us by se stihlo ještě letos, loni ovšem přípravy na natáčení na pár měsíců zcela zastavily stávky scenáristů a herců, kdy sám Mazin protestoval v ulicích. Natáčení v Britské Kolumbii v Kanadě proto začalo až letos v únoru a má trvat do druhé poloviny srpna. Ellie, Joel a další se tak na obrazovky vrátí někdy příští rok.

Spolu s The Last of Us Max krátce představil pokračování seriálů Sektor, Geniální přítelkyně, Bílý lotos nebo A jak to bylo dál... Možná ještě zajímavější je ale výčet chystaných novinek jako minisérie Tučňák navazující na předloňský film Batman, seriál Duna: Proroctví odehrávající se tisíce let před dvojicí sci-fi filmů či Rytíř sedmi království, spin-off Hry o trůny sledující mladého rytíře a jeho panoše.

Max tak pro zbytek letošního a příští rok prezentuje poměrně silnou nabídku, jíž i bez hitů Rod draka či Euforie nebude pro ostatní streamovací služby snadné konkurovat.