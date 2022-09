Server Autobible píše, že nová Toyota Yaris Cross velmi rafinovaně útočí na ženy, které z valné většiny rozhodují o rodinných financích – a většinou tedy i o výběru auta. Výzva přijata. Nasedám. Auto určené převážně na popojíždění ve městě si musí poradit i na cestě mezi městy. Zjistit, zda má Cross dostatek rozumu, se vydávám do Třebíče.

Proč právě tam? Sídlí tu Mozkoherna, která má do své podstaty vetknuto přesně to, co by mělo mít každé auto. Umění hrát si. A hrou navíc zlepšovat svůj mozek. Toyota Yaris Cross si hrát umí. A to rozhodně i jinde než jen kolem městských obrubníků. Skvěle se mi s ní jezdilo na dálnici i okreskách.

To všechno dokáže díky hybridnímu pohonu se spotřebou do pěti litrů na sto kilometrů, což je méně, než u kdejakého městského zakrslíka. Byť jízdu čistě na elektřinu zvolit nejde, auto ji využívá v momentech, kdy je to potřeba. Úkol je tedy splněn – pokud takhle velké auto dokáže jet s takovouhle spotřebou, pak má zcela jistě i mozek.

Oním zakrslíkem Cross rozhodně není. Auto imituje SUV, ovšem s rozměry, se kterými krásně zaparkujete i ve všední den v Praze 3. A to je nějaký kumšt. Při pohybu ve městě nemáte dojem, že se tu opřete o jiná auta zaparkovaná ve dvojstupu, ani z druhé strany o klandr. Ani že vás nabere tramvaj.

Do města tedy Cross pasuje dobře. Radost je s ním i na dálnici. Za svoje zrychlení se rozhodně nemusí stydět, byť někteří električtí kolegové by toyotě asi dali na zadek. Pokud ale nejste závodníci jako já, výkonu má tento crossover až až. Dobře si Cross vede i na okresních silničkách, které se před Třebíčí klikatí kolem vysokých topolů. Jistotu dodává i to, že pod sedačkou je cítit těžký podvozek, díky kterému auto bezvadně sedí na silnici. Ostatně Cross je v provedení i s pohonem všech čtyř kol.

Pohodlný je rovněž interiér. I díky výšce rozhodně nejde o auto, ve kterém by se člověk krčil. Designově je ale vnitřek toyoty trochu odbitý a chybí mu nějaký takový osvěžující mozkoherní nápad. Zato počítač na palubní desce je tak akorát, aby v navigaci zobrazil všechny krásy okolí bez potřeby se na ni mhouřit.

Na cestě do Třebíče i s podívanou na místní zámek to Yarris Cross zvládne na jednu nádrž. Jestli je tohle ženské auto, tak se ženy rozhodně nemají za co stydět. Jen je to bude o něco víc stát. Automat vyjde mezi 510 tisíci až po bezmála třičtvrtě milionu za plnou výbavu.

Cross lze každopádně koupit i v manuálu, a to od 435 tisíc korun. Automat ale vozu sluší víc. Pro ty, kterým by se pozdával klasický Yarris, ale přišel by mu příliš malý, je Yarris Cross ideální společník. Nejen do města. Ale třeba i do třebíčské Mozkoherny. I o té se brzy na dočtete tady na CzechCrunchi.

Mozkoherna ale není jediným lákadlem města na Vysočině. Toyota a já jsme navštívili také vyhlídku na místní zámek. A pokud by i to bylo pro návštěvu Třebíče málo, pak je tu samozřejmě také památková zóna UNESCO. Na seznam světového dědictví se Třebíč zapsala díky své židovské čtvrti, kde dnes kromě malebných historických domů najdete také mnoho kaváren i barů.

Třebíč se letos na podzim také zařadila mezi města budoucnosti, když se rozhodla, že na svém náměstí nechce mít parkoviště. Neparkovala tu tedy ani žlutá toyota. A to je dobře.

Třebíčské Karlovo náměstí totiž patří se svými 2,2 hektary k těm největším v Česku. Zatímco dříve to nebylo pod stojícími auty poznat, teď je na něj po dvouleté rekonstrukci radost pohledět. Náměstí bylo předlážděno, vysadili tu stromy a přibyly vodní prvky. Je tu také místo pro pořádání různých akcí včetně koncertů. Náměstí se slavnostně otevře už 16. září. Vyražte klidně i s toyotou.