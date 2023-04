Že jsme vydělali peníze? To ještě neznamená, že jsme pracovali správně, říká matematik Kabrhel

Mluví rychle, úsporně a sám o sobě říká, že má problém složité koncepty vysvětlovat jednoduše. Ať už ale matematik, podnikatel a český pokerový mistr Martin Kabrhel vypráví o čemkoliv, dost pravděpodobně se u toho jeho posluchači bude řádně kouřit z hlavy.

Za svou kariéru vyhrál přes 200 milionů korun v pokeru. Na začátku měl podle svých slov štěstí, zároveň ale hru bravurně zanalyzoval. Dnes už hraje jen příležitostně pro zábavu a věnuje se svým podnikatelským projektům – zejména startupu Ematiq, který sází na sporty, a esportovému týmu Entropiq. Nově se ale chystá i do kryptoměn.

O svém přístupu k životu i podnikání se rozpovídal v Investičním podcastu Vojty Žižky, který si můžete pustit v přehrávači níže. Za základ svého úspěchu považuje analytický skill set, který přenáší do všeho, co dělá. „Jsem dobrý v dělání rozhodnutí na základě racionální analýzy. Někdo by řekl, že je to plk, ale já si myslím, že je to v dnešním světě velmi důležitá dovednost. Můj mozek umí extrémně rychle přijímat i vyhodnocovat informace, které pak umím vytříbit,“ říká Martin Kabrhel.

Může to vypadat jako vychloubání, ovšem z Kabrhelových úst je to až odzbrojující, pragmatická a racionální úvaha. S takovým přístupem se ostatně staví ke všemu a ten opačný přístup logicky kritizuje. Když jde právě o vlastní i cizí dovednosti, velký důraz dává na vlohy každého individua. Tvrdí, že lidé často dělají špatná rozhodnutí v tom, čemu se budou v životě věnovat.

„Lidé si často myslí, že všechno se dá naučit. Říkají jim to takoví ti motivační guru z internetu, ale to určitě není pravda. Každý máme nějak rozdané karty, určitý skill set a mnozí dělají špatná rozhodnutí a rozhodnou se iracionálně třeba pro životní cestu, pro kterou vůbec nemají vlohy. Nejsou si vědomi svých silných a slabých stránek,“ popisuje Kabrhel.

Ačkoliv může mít pokerový mistr auru asociála, opak je pravdou. Pevně věří, že velké věci – a že jich má v plánu hodně – se nedají dělat jako one man show, ať už je člověk nadaný jakkoliv. Ve svých firmách se přitom obklopuje podobně naladěnými lidmi, kteří ale mají například expertizu v něčem jiném. Společné mají kolektivy v Ematiqu a Entropiqu především to, že mozky jim jedou jak nadupaný počítač. Tvrdí, že většina lidí, co s ním pracuje, se trochu změní a že i jim dokáže svým vlivem změnit život.

Výsledkem jsou firmy, které fungují nejen v technicky náročných prostředích, ale zároveň s relativně neobvyklým náhledem na to, co je vlastně ve firmě dobrý výsledek. Ani zde není Kabrhel orientovaný na výsledek, ale primárně na kvalitní proces. V Ematicu je například jeho produktem výpočet pravděpodobností na pestrou škálu událostí prakticky ve všech sportech na světě. Ať už jde třeba o předpověď, kdo bude mít ve fotbale další roh, nebo s jakými statistikami skončí hráč zápas v Counter-Striku. Díky výpočtům následně kvalifikovaně sází a dokáže tak na trhu jít proti sázkovým kancelářím.

Úspěch přitom ale neměří podle toho, kolik na sázkách (nebo při jiném gamblu) inkasoval. „Když uděláme nějaký obchod a na něm vyděláme, tak to ještě vůbec neznamená, že je to dobře. Důležité je, jestli jsme udělali nejoptimálnější rozhodnutí. A když víme, že jsme udělali jen druhé nejoptimálnější, tak počítáme, že je to chyba. A měříme, jaká je diference ve výdělku od nejlepšího rozhodnutí. Takto přísné to je,“ vysvětluje Kabrhel princip fungování v Ematicu.

Je patrné, že pražského matematika jednoduše baví si hrát a zároveň počítat. Se stejně analytickým přístupem se tak nedávno více zabořil i do kryptoměnového světa. Zatímco mnozí v tomto odvětví sází relativně bezpečně na bitcoin, on jde přesně opačnou cestou. „Není podle mě vyloučené, že bitcoin už v příštích deseti letech nebude kryptoměnou číslo jedna,“ tvrdí s tím, že zná i pravděpodobnost tohoto jevu.

Vzhledem k nedávnému dění na kryptoměnovém trhu je to poměrně odvážné tvrzení – decentralizované technologie utrpěly několik zásadních šrámů, jako třeba pád kryptoburzy FTX. Na kryptoměnový ekosystém jako celek také začínají šlapat regulátoři. Kde je ale krize, tam je i příležitost. Bankovní krize ve Spojených státech je podle něj naopak na krypto skvělou reklamou. V kryptosvětě má rozjetých hned několik aktivit, podrobnosti ale zatím zmiňovat nechce.

